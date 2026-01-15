¡ÖSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× New year, new you¡× ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡õÄÉ²Ã¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡ÖSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× New year, new you¡× ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ ～ ¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬Æ±»þ¹ØÆþ¤ÇºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª ～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¢¨¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× New year, new you¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤ÈÆ±»þ¹ØÆþÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë10¡§00 ～ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë9¡§59¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Galaxy Harajuku¡ÊÅìµþ¡¦¸¶½É¡Ë¤ª¤è¤ÓGalaxy Studio Osaka¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖGalaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka New year, new you¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹²¼Éô¤ËµºÜ¤Î³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿Samsung GalaxyÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆü¾ï¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëSamsung GalaxyÀ½ÉÊ¤òÀ§Èó¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï²¼µ¥ê¥êー¥¹ËÜÊ¸¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖSamsung ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× New year, new you¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00 ～ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:59
ÂÐ¾ÝÈÎÏ©¡§Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/¡Ë
¢¨10¡§00¤è¤ê½ç¼¡¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³ÊÉ½¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸(https://www.samsung.com/jp/offer/new-year-new-you/)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ①
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥×¥ì¥¼¥ó¥È+´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥Ã¥×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áª¤Ù¤ëÂÐ¾Ý¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¹ØÆþ»þ¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖSamsung¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥ïー¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÉ²ÃÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ②
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢Æ±»þ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤Î²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢¨Samsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¤Þ¤¿¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾®¿ôÅÀ¤ÏÀÚ¤ê¾å¤²·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ä°úÎ¨¤¬15%¡¢20%¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±»þ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÏÃíÊ¸¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÌÁ÷¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖGalaxy Harajuku / Galaxy Studio Osaka New year, new you¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë±Ä¶È³«»Ï ～ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÈÎÏ©¡§Galaxy Harajuku¡ÊÅìµþ¡¦¸¶½É¡Ë¡¢Galaxy Studio Osaka¡ÊÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ①
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¡Ö45W Power Adapter¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Áª¤Ù¤ëÂÐ¾Ý¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¡Ö45W Power Adapter¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊ¤ÏÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ②¡¡
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ÈÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Æ±ÍÍ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢Æ±»þ¤ËÂÐ¾Ý¥¿¥Ö¥ì¥Ã¤Î¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤Î²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Galaxy Harajuku¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/information/
Galaxy Studio Osaka¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/#Campaign
¢£2Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖGalaxy Care¡×
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÀ½ÉÊ¤ÏGalaxy CareÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿åË×ÇËÂ»¤äÍî²¼Åù¤Ë¤è¤ë²èÌÌ³ä¤ì¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤´ÉéÃ´¶â¤ÇÃ¼Ëö¤Î½¤Íý¡¦¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖGalaxy Care¡×¤ÏËü¤¬°ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤¿°Â¿´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Ë¤è¤êÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤È²ó¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Samsung¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSamsung Care+¡×¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÏGalaxy Care¸ø¼° ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
¡ÖGalaxy Harajuku¡×
¡ÖGalaxy Studio Osaka¡×
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡× °ìÍ÷
https://www.samsung.com/jp/smartphones/all-smartphones/?galaxy-s+galaxy-z
¡ÖSamsung Galaxy Tab¡×¡¡°ìÍ÷
https://www.samsung.com/jp/tablets/all-tablets/?galaxy-tab-s
¡ÖSamsung Galaxy Watch¡× °ìÍ÷
https://www.samsung.com/jp/watches/all-watches/?galaxy-watch-ultra+galaxy-watch8-classic+galaxy-watch8
¡ÖSamsung Galaxy Buds¡× °ìÍ÷
https://www.samsung.com/jp/audio-sound/all-audio-sound/?galaxy-buds+galaxy-buds-fe
¡ÖSamsung Galaxy ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¡¡°ìÍ÷
https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£