£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥°¥ëー¥×¡¢ÅÅÃÎ¡¢¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.¤¬¶¦Æ±¼Â¾Ú¤ò³«»Ï ～¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇ¡¦²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß～
¡¡£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¿·Ê¬ ·É¿Í¡Ë¤ª¤è¤Ó£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥ªー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ¾ÏÍÎ¡Ë¡Ê°Ê²¼Áí¾Î¤·¤Æ¡Ö£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÃÎ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸þ»³ ÂçµÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÃÎ¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎëÌÚ ¾¼¼÷¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.¡×¡Ë¤ÈEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯*¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼Â¾Ú¡×¡Ë¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
* EV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡§¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÆâÇ³µ¡´Ø´ØÏ¢ÉôÉÊ¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢ÅÅÆ°¥âー¥¿ー¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê¡ÈEV¡É¡Ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯
£±¡¥ËÜ¼Â¾Ú¤ÎÌÜÅª¤È³µÍ×
¡¡¶áÇ¯¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤ÏÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎEV²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òEV¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·µ¬¤ËEV¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¤ÇEV²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¶Ë¤á¤Æ·ÐºÑÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢EV¤Î¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎô²½¤Ë¤è¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÃ»½Ì¤ä¡¢ÇÛÁ÷·×²è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÅÅ·ç¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÎô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£¸å¤É¤Î¤¯¤é¤¤°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢EV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÎ¤ÎÍ¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇµ»½Ñ¤È¡¢¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.¤ÎEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÎô²½¾õÂÖ¤äSOH¡ÊState of Health¡§·ò¹¯¾õÂÖ¡Ë¤òµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÅÅÃÎ¤Î¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ª¤è¤ÓÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.¤Ï¼Â¾Ú·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢EV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¸¡Æ¤»þ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÃæ¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼ÖÎ¾¤Î¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡EV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÃÎ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¡¿ÇÃÇ²ÄÇ½¹àÌÜ
£²¡¥³Æ¼ÒÌò³ä
£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥ªー¥È¡§EV¥êー¥¹¤ª¤è¤ÓÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡
ÅÅÃÎ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾õÂÖ¤òÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏ
¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.¡§¼Â¾Ú¼ÖÎ¾¤È±¿¹Ô¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¡¢¼Â¾Ú·ë²Ì¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
£³¡¥ËÜ¼Â¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»°¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥ªー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢ÅÅÃÎÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸½¾ì¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢EV/HEV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Ï¡¢Ãæ¸ÅEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÀÇ½¡¦Îô²½¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¡ØEV¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤¨¤ë²½¡Ù¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÅÃÓ¿ÇÃÇµ»½Ñ¤¬Ãæ¸ÅEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÎ®ÄÌ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ÈÉ¸½à²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÎÍÍ¡¢¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÃÎ
¡ÖÅö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÀºÅÙ¤ÊEV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¼Â¾Ú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.ÍÍ¤Ï¡¢Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢·ÐºÑÀ¤È´Ä¶À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー·òÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎEV¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇµ»½Ñ¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¿¿¤ÎSOH¤òµÒ´ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¸ÅEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î·òÁ´¤ÊÎ®ÄÌ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëEV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼ÖÂÎ¤Ê¤¬¤é¿·ÉÊ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¸¡Æ¤¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ØEV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÎÍÍ¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇµ»½Ñ¤ò¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î·òÁ´À¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò´°Á´¤ËÊ§¿¡¤·¤Þ¤¹¡£»°¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢EV¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÉáµÚ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¥ªー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÃÎ
¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£&Mfg.³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú ´ØÏ¢¤¹¤ëSDGs¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å