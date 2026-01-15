ArisGlobal¡¢2025Ç¯¤Î·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤ËÀ®Ä¹¤ÈAIÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®
LifeSphere¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ª¤è¤Ó·ÀÌó³ÈÂç¤¬100¼ÒÄ¶¤ËÃ£¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç34·ï¤ÎËÜ²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢NavaX¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤ò¼¨º¶
¥Ü¥¹¥È¥ó, 2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ -- ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇAI¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤·¡¢LifeSphere®¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëArisGlobal¤ÏËÜÆü¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ²ÔÆ¯¤ÎÀ®¸ù¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËNavaX¤ÎAIÅëºÜµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ²ÃÂ®¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤Î·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ArisGlobal¤ÏÀ½Ìô¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬°ÂÁ´À¡¢Ìô»ö¡¢¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤ÎIT±¿ÍÑ¤ò¶áÂå²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢AI¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Î¼Â²ÔÆ¯´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÜµÒ¤ÎÀ®Ä¹¤È³ÈÂç
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¥Çー¥¿ÎÌ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ£»¨À¡¢¤ª¤è¤ÓÌô»ö¾å¤Î°µÎÏ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶áÂå²½¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Îµ¡Ç½¤ò°Ê²¼¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦LifeSphereÁ´ÂÎ¤Ç¡¢¹ç·×100¼ÒÄ¶¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î·ÀÌó³ÈÂç¤ò¼Â¸½
¡¦°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÌô»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÆ³Æþ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢NavaX¤Î¸ÜµÒ¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ125%Áý²Ã
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Â¬Äê²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëArisGlobal¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤¬½é´üÆ³Æþ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÇÊ£¿ôÎÎ°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÜµÒ¤Ï¤â¤Ï¤äAI¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¹â¸ÜµÒÀÕÇ¤¼Ô¤ÎSteve Nuckols»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ³Æþµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¡¢Å¸³«¥¹¥Ôー¥É¤Î²ÃÂ®¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¡¢°ì´ÓÀ¤Î¸þ¾å¡¢ºº»¡ÂÐ±þÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ÈÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤Î¼Â¸½
2025Ç¯¡¢ArisGlobal¤ÏÀ¤³¦¤Ç38·ï¤ÎËÜ²ÔÆ¯¤ò´°Î»¤·¡¢Ê£»¨¤«¤Ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Î¼Â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦22·ï¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£ ËÜ²ÔÆ¯
¡¦11·ï¤ÎÌô»ö ËÜ²ÔÆ¯
¡¦5·ï¤ÎNavaX ËÜ²ÔÆ¯
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á3¼Ò¸þ¤±¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶È³¦¤Ç¤âºÇ¤âÁá´ü¤È¤Ê¤ë¹âÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤ÎËÜÈÖ²ÔÆ¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Æü¡¹Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸ÀÚÇ÷´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤ÎRaj Hattarki»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏÊ£»¨¤«¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤äÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎËÜ²ÔÆ¯¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËNavaX¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü1Æü¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿1Æü¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
À½ÉÊ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡§AIµ¡Ç½¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø
ArisGlobal¤Ï2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀ½ÉÊÌÌ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢LifeSphere¤ò¸ÄÊÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëAIµ¡Ç½¤«¤é¡¢¤è¤êÏ¢·ÈÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼çÆ³¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Unify¡§°ÂÁ´À¡¢Ìô»ö¡¢ÉÊ¼Á¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î³Æ¥Çー¥¿¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥Çー¥¿¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÎ°è²£ÃÇÅª¤Ê²Ä»ë²½¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¡¦NavaX Insights¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆÃÄê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´Æ»ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¥Çー¥¿¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
¡¦NavaX Agents¡§¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤ò°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÌô»öÎÎ°è¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹
¸½ºß¡¢NavaX¤Ï¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×70Ëü·ï¤Î¥±ー¥¹¤ò½èÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô¤Ï2026Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë250Ëü·ï¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ArisGlobal¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Frost & Sullivan¤Î2025Ç¯¿·À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡ÊNew Product Innovation Award¡Ë¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢µ¬À©´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëAI¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢EU¤ÎAI¶¨Äê¡ÊAI Pact¡Ë¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²è¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¡¢AI¤¬ÍýÏÀÃÊ³¬¤òÃ¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·»Ï¤á¤¿Å¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢CIO·ó¥°¥íー¥Ð¥ëR&DÀÕÇ¤¼Ô¤ÎAnn-Marie Orange»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNavaX¤ÈUnify¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÏÃ±¤Ë¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¤È°Õ»×·èÄê¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤ÎÅ¸³«
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ArisGlobal¤Ï2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢AI¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë·Á¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸½¼Â¤Î¶ÈÌ³±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë²¿¤¬²ÄÇ½¤«¤ò¼¨¤¹Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ArisGlobal¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëAman Wasan»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÃíÎÏÅÀ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é¤Î¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
ArisGlobal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢LifeSphere®¤ò³«È¯¤·¤¿ArisGlobal¤Ï¡¢º£ÆüºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤¬²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢¿·À½ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ArisGlobal¤ÏÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤òµòÅÀ¤Ë¡¢²¤½£¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë»Ù¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢LinkedIn¤ÇArisGlobal¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤«¡¢www.arisglobal.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com