¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡ÊÀßÃÖ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¾ðÊó³Ø¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ð¥Ê¥Ê¥²¥Î¥à¤Î¿Ê²½¤ÈÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å) 10»þ00Ê¬～11»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー 3³¬Âç¸¦½¤¼¼¡ÊÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÊÛÅ·£³ÃúÌÜ£·－£·¡¿JRÀéÍÕ±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨²ñ¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê°÷¡§70Ì¾¢¨
¡¡¡¡¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ
¹Ö»Õ¡§ÅÄÃæ ·¼²ð¡ÊÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¶¦ºÅ¡§ÀéÍÕ»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー
¡Î¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³ØÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø¸¦µæ²Ê À¸ÊªÅý¹ç¹©³ØÀì¹¶½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡£À¸Ì¿¾ðÊó³Ø¡¦¥²¥Î¥àÀ¸Êª³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¡¢À¸Ì¿¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤ò¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ²òÀÏ¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¥¯²Ê¿¢Êª¥Ë¥¬¥Ê¤Î°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤ä¡¢¹Ã½£¥Ö¥É¥¦¤Î¥²¥Î¥à²òÆÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DNA¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ä¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î²ÖÊ´¤ò²òÀÏ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¹ÖºÂÆâÍÆ
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Ê²½¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊª¸ì¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢¤Ç¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤ÎÂÎ¸³µ¡¢¥Ñ¥é¥ª¤ä²Æì¤Ê¤É¤Ç¼ý½¸¤·¤¿»îÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ÎÀ®²Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Îµ¯¸»¤ÈºÏÇÝ²½¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê²ÌÊª¤«¤é¹¤¬¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¡¢³Ú¤·¤¯Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åìµþ¾ðÊóÂç³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê
Tel¡§043-236-4710 (¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～17:00 ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËµÚ¤ÓÂç³ØµÙ¶ÈÆü¤Ï½ü¤¯)
