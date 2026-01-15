FPT¡¢FPT Israel¤òÀßÎ©¡¢Ãæ³Ëµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëµ»½ÑÃÏ°Ì¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤ª¤è¤Ó ¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ -- FPT Corporation¤Ï¡¢FPT Israel¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Îµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©È¯É½¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñÂç»È´ÛÂåÉ½¡¢Ministry of Economy and Trade´´Éô¡¢Ministry of Science and Technology´´Éô¡¢³Æ¼ï¾ÊÄ£¤ª¤è¤Ó¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FPT Israel¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢FPT¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ö¡¢µ»½Ñ¸òÎ®¡¢¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¹ñ²ÈÀïÎ¬µ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Èµ»½Ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¹ñ²È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Îµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ÐºÑ¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ø¿ô¤Ç¤Ï139¤«¹ñÃæ14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FPT Corporation¤ÎTruong Gia Binh²ñÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢È¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¤¤¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿ÊÊâ¤Ø¤Î»Ö¤È¡¢¶µ°é¤Èµ»½Ñ¤¬¹ñ²ÈÈ¯Å¸¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ïµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢²Ê³Ø¡¢µ»½Ñ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñ²È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Ë¤ª¤±¤ëÈôÌöÅªÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ë·èµÄÂè57-NQ/TW¹æ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËAI¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬Åªµ»½Ñ¤Î³«È¯¤È½¬ÆÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿·èÄêÂè1131/QĐ-TTg¹æ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£FPT Israel¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î³×¿·Àº¿À¤«¤é³Ø¤Ó¡¢Àè¿ÊÅª¶µ°é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¿¼¤¤¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ãæ³Ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤ª¤è¤Ó½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢FPT¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー¿ô¼Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°é¡ÊEnabley¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÇÀ¶È¡ÊCropX¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊCyabra¤ª¤è¤ÓCyberproAI¡Ë¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æ¡ÊBATM Advanced Communications Ltd.¡Ë¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊClassiq¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¡ÊAsicSValue¡Ë¡¢»ö¶È³ÈÂç¡ÊNAOR Group¡Ë¤Ê¤É¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÎ¾¹ñÂç»È¤¬FPT¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Ê½Ð¤ò´¿·Þ¤·¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à-¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊVietnam-Israel Free Trade Agreement¡Ë¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÁê·èÄêÂè16/QĐ-TTg¹æ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¾¦¶È¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Î¾Âç»È¤ÏFPT¤ª¤è¤ÓÎ¾¹ñ´ë¶È¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
