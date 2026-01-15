Exegy¡¢NovaSparks Inc.¤òÇã¼ý¡¢Ä¶ÄãÃÙ±ä¶âÍ»»Ô¾ì¥Çー¥¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç
ËÜÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢Exegy¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÅÅ»Ò¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±FPGA¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¸Ç¤Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹, 2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ -- ¹âÀÇ½»Ô¾ì¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¼è°úµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëExegy¤ÏËÜÆü¡¢NovaSparks Inc.¡ÊNovaSparks¡Ë¤ÎÇã¼ý¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£NovaSparks¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¡¦¥²ー¥È¥¢¥ì¥¤¡ÊFPGA¡ËÅëºÜÀ½ÉÊ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»Ô¾ì¥Çー¥¿Àµµ¬²½¤ª¤è¤ÓÇÛ¿®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢Exegy¤Ï¡¢¸½Âå¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤Î¥¨¥êー¥È´ë¶È¸þ¤±ÅÅ»Ò¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤¤ï¤á¤Æ¸·¤·¤¤Â®ÅÙ¤Èµ¬ÌÏ¤ÎÍ×·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNovaSparks¤Î¸ÜµÒ¤òExegy¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÍÇ½¤Ê¥Áー¥à¤È¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÄ¹½ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒ¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NovaSparks¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Exegy¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëDavid Taylor¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖVela Trading Systems¤ÈEnyx¤ËÂ³¤¡¢NovaSparks¤¬Ãç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ê¥ÎÉÃÃ±°Ì¤ÎÂ®ÅÙ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ¬ÌÏ¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ñËÜ»Ô¾ì¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¹¡£¡×
NovaSparks¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢Exegy¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ¬ÌÏ¤È°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÃæÌµµÙÂÎÀ©¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥Ýー¥È¤ÈÆ³Æþ´ÉÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹ÁÈ¿¥¤Î²¸·Ã¤òÄ¾¤Á¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎNovaSparks¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ä¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÅý¹ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£NovaSparks¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëLuc Burgun¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖExegy¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ä¶ÄãÃÙ±äÀÇ½¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Exegy¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Î»Ù±ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Exegy¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎNovaSparksÀ½ÉÊ¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¾¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÈÃÎÅªºâ»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤Èµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Exegy Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Exegy¤Ï¡¢ÄãÃÙ±ä¤Î»Ô¾ì¥Çー¥¿¡¢¼è°ú¡¢¼¹¹Ôµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë³×¿·Åª¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Exegy¤Ï¡¢Çã¤¤¼êÂ¦¤ÈÇä¤ê¼êÂ¦¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¢¼è°ú½ê¡¢ÆÈÎ©·Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Exegy¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢FPGA²ÃÂ®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´´ÉÍý·¿¤Ç¹âÀÇ½¤«¤Ä¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤ËÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ËÃÏ°è»öÌ³½ê¤òÅ¸³«¤¹¤ëExegy¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë·øÏ´¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.exegy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
