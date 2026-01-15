¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´¡¦´ÊÃ±¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡É
【連載記事：ログインの未来を創るスタジオメッシュストーリー（全3部・第1部）】
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤µ¤ì¡¢»äÃ£¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁÀ¤¦¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÏÇ¯¡¹¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¸·³Ê²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬ÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦À¶ÅÄÍºÊ¿»á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡ÖËÜ¿Í³ÎÇ§¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÆóÎ§ÇØÈ¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÎÌ·½â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»äÃ£¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¤¤¤¦´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ê¿·µ¬ÅÐÏ¿¡Ë¡É¤ä¡È¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¡É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡È¥í¥°¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÌ¾¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥¹¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢Ç§¾Ú¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥í¥°¥¤¥ó¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇ§¾ÚÊýË¡¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤Áàºî¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SMS¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ÎÁàºî¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º®Íð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ä¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÁ´À¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÍøÊØÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬Ê¡¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ÎÆóÎ§ÇØÈ¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÎÌ·½â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëID´ðÈ×¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¡£Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´´ÊÃ±¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¡Ö¥æー¥¶ー¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤½¤Îµ»½Ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤Ç§¾ÚÇ§²Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦À¶ÅÄÍºÊ¿»á¤Ç¤¹¡£À¶ÅÄ»á¤Ïµ¯¶È¤¹¤ëÁ°¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌID´ðÈ×¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ñÆâÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç½é¤á¤ÆIDaaS¡ÊIdentity as a Service¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IDaaS¤È¤Ï¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥í¥°¥¤¥ó¼þ¤ê¤Îµ¡Ç½°ì¼°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¡ØAuth0¡Ù¤ä¡ØEntra External ID¡Ù¡¢¡ØOry¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï2020Ç¯7·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤È¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´´ÊÃ±¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢IDaaS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëID´ðÈ×¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÎ©°ÊÍè¡¢5´üÏ¢Â³¤ÇÁý¼ý¤òÃ£À®¤·¡¢ÀßÎ©6Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁá¤¯¤â°ÂÄê¤·¤¿ºâÌ³´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÂÄê¤·¤¿ºâÌ³´ðÈ×¤Î¤â¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2024Ç¯11·î¡¢À¶ÅÄ»á¤¬Á°¿¦»þÂå¤«¤éÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿ÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¡ØAuthConnect¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØAuthConnect¡Ù¤ÏIDaaS¤Î½é´üÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤ò1/20¤Ëºï¸º¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âè2ÃÆ¡¢Âè3ÃÆ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ»Ù±ç¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê¤Î±ºÅÄ¸¦µæ¼¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥í¥°¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Web¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡Â¦¤Î¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³ÉéÃ´¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥æー¥¶ー¤ä¥æー¥¶ー¤Î»ñ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¸·¤·¤¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ìÉô¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢±ºÅÄ¸¦µæ¼¼¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëIDµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºßÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ØÏ¢µ¡´Ø¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¡£¿·»ö¶È¤Î³«È¯¤â¿Ê¹ÔÃæ
¡Ö¸½ºß¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ï¥Ñ¥¹¥ー¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Ì¾Âç¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Î½êºî¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ñ¥¹¥ー¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¿·µ»½Ñ¤â¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Web¾å¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑ²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈËÜ¿Í³ÎÇ§¤Îµ»½Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤âÀ¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢Web¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëW3C¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àOpenID Foundation¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤ëFIDO¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÉ¸½àµ»½Ñ¤ÎºöÄêÃÄÂÎ¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñ¤ä¶È³¦¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ëÃÄÂÎ¤Ë»²²è¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³ê¤é¤«¤Ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢¿»Æ©¤µ¤»¤ëÊýË¡¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ò¤Ë¤é¤ó¤À»ö¶È³«È¯¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥óÂÎ¸³¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤ò¤âº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥Ã¥·¥å¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
