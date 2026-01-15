Ä®ÅÄ¡Ú´Ú¹ñÉ÷¥¢¥¤¥¹¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î¤ÈBTS¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¥«¥Õ¥§¡Û¡Öbomnal¡Ê¥Ü¥à¥Ê¥ë¡Ë¡×¥ªー¥×¥ó
µÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Éð½Å½à¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢´Ö¼Ú¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥·¥§¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Öbomnal¡Ê¥Ü¥à¥Ê¥ë¡Ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¤Ë¡¢´Ú¹ñÉ÷¥¢¥¤¥¹¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î¤ÈK-POP¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡Öbomnal¡Ê¥Ü¥à¥Ê¥ë¡Ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤Ï¡¢BTS¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñÊ¸²½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥¢¥á¥ê¥«ー¥Î¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¾ì´Ú¹ñ¤Î¤ª²Û»Ò¤â¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç´Ú¹ñ¤Î³¹³Ñ¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢BTS¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥Õ¥§¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öbomnal¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡¡bomnal¡Ê¥Ü¥à¥Ê¥ë¡Ë½»½ê¡¡Ä®ÅÄ»Ô¿¹Ìî2ÃúÌÜ3－17 ¡¡Reverie¥Ó¥ë B1F±Ä¶È»þ´Ö¡¡Ê¿Æü10»þ～16»þInstagram https://www.instagram.com/bomnal_613/¸ø¼°LINE¡¡https://lin.ee/4BZg5SF
´Ö¼Ú¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥§¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/
°û¿©Å¹¶È³¦¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤éÁ´»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÇÑ¶È¿ô¤äÇÑ¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¶È³¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ë¼Ú¶â¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ°û¿©Å¹¤ò³«¶È¤·¤¿¤¤¿Í¤È¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤¿¤¤¥ªー¥Êー¤ÎÊý¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÚSNS¡Ûhttps://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó½êºßÃÏ¡§¢©103-0015 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶È¢ºêÄ®36ÈÖ2¹æ Daiwa¥ê¥Ðー¥²ー¥È18³¬»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥§¥¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ähttps://share-restaurant.biz/Ã´Åö¡§Æ£ÅÄ¡¡¿·