Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸Í»Ö¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤¬30¼þÇ¯µÇ°»ï¡Ø¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø―Â´¶ÈÀ¸¤¬¸ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÊì¹»¡Ù¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¼õÉÕÃæ
Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸Í»Ö¤Î½¸¤¤¤Ç¤¢¤ë¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×(ÂåÉ½¡§¼Äºê²ÂÂå¡¢»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô)¤¬¡¢2025Ç¯9·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤êÅö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï2026Ç¯3·î¡¢¡ØTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁÏÎ©30¼þÇ¯µÇ°¡¡¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø―Â´¶ÈÀ¸¤¬¸ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÊì¹»¡Ù(IKOMA½ÐÈÇ)¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ÎÁÏÎ©¤Î·Ð°Þ¤ÈÊâ¤ß¡¢1953Ç¯～2020Ç¯Â´¤ÎÅö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ´¶È¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Î³èÆ°¤ä¡¢²¸»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È³Ø¤Ó¤Ê¤É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯30Ç¯µÇ°»ï
¢£¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ
Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤¬¸ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÊì¹»¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¡ÖµÏ¿¤È¤·¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ø¤Î·ãÎå¤Î½ñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê³ØÄ¹¤âËÜ½ñ¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Í½ÌóÈÎÇä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°»ï¤ÏA5È½¡¢532ÊÇ¡£Äê²Á¤Ï½ñÀÒ 2,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¢ÅÅ»ÒÈÇ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡£½ñÀÒ¤ÏÁ÷ÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1ºý¤«¤éÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¡¢2026Ç¯3·î¤Î´©¹Ô¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1953Ç¯～2020Ç¯Â´¤ÎÅìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ê¤ë²ñ°÷À©¼«¼ç¥°¥ëー¥×¡£¡ÖÊì¹»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤«¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È1996Ç¯9·î¤ËÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï86Ì¾¡£
¢£Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê³ØÄ¹¡Ö¿äÁ¦¤Î¸ÀÍÕ¡×
ONE¤Ç¤âTWO¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·²¤ì¤Ê¤¤ÃÎÀ¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ëÀï¸åÆüËÜ»Ë¤Îµ°À×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ãÊÉ¤ËÇº¤à¸åÇÚ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÆÍÇË¸ý¤ò¼¨¤¹·ãÎå¤Î½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ËÜ½ñ³µÍ×
¡¦ÊÔÃø¡§TWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡¦È½·¿¡§A5È½¡¦532ÊÇ
¡¦È¯¹Ô¡§IKOMA½ÐÈÇ(2026Ç¯3·îÍ½Äê)
¡¦Äê²Á¡§½ñÀÒ 2,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¢ÅÅ»ÒÈÇ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦ÂèI¾Ï¡¡¡¡TWO¥¥ã¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ÁÏÎ©¤Î·Ð°Þ¤ÈÊâ¤ß
¡¦ÂèII¾Ï¡¡ ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë
¡¦ÂèIII¾Ï¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë ― ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²¼¤Ç
¡¦ÂèIV¾Ï¡¡ Åì½÷HISTORY
¡¦ÂèV¾Ï¡¡¡¡²¸»Õ¤òÁÛ¤¦
¢£ÈÎÇä¡¦¿½¹þÊýË¡
¡¦½ñÀÒ¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹(ÅÅ»ÒÈÇ¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×¡¢Amazon¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê)¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯2·î15Æü
¡¦Âå¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ½ñÀÒÄê²Á(2,200±ß)¡ÜÁ÷ÎÁ
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡¡¡¡¡§ ²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ßÀè¥Õ¥©ー¥à
URL¡§ https://forms.gle/2Hp3zbFC1pqzmTXi7
¢¨¸åÆü¡¢Á÷ÎÁ¤ò´Þ¤á¤¿¶â³Û¤È¿¶¹þÀè¤ò¥áー¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¹ØÇã¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤â¹ØÆþÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£