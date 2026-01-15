Penguin Solutions¤ÎSMART Modular CXL NV-CMM E3.S 2T¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤¬ CXL½àµò¤òÃ£À®
CXL¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎIntegrators List¤ËÀµ¼°·ÇºÜ
ÂæßÔ¿·ËÌ»Ô--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- Penguin Solutions, Inc.¡ÊNASDAQ¡§PENG¡¢°Ê²¼Penguin Solutions¡Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓAI¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢Æ±¼Ò¤ÎSMART Modular CXL NV-CMM E3.S 2TÉÔ´øÈ¯À¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤¬CXL®½àµò»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¶È³¦É¸½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢CXL¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±Àè¿Ê¥á¥â¥êµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎPenguin Solutions¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Penguin Solutions¤ÎSMART Modular CXL NV-CMM E3.S 2T¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¸½ºß¡¢CXL¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î Integrators List¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥êー¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260114263931/ja/
¤Ê¤ª¡¢SMART CXL NV-CMM E3.S 2TÉÔ´øÈ¯À¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢CXL®¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎIntegrators List¤Ë´Ø¤¹¤ë½àµòÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÂ®²½¤ò»Ù±ç¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¤¥ó¥á¥â¥ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅ¸»¾ã³²¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥é¥Ã¥·¥å¸å¤Î¿×Â®¤Ê¥Çー¥¿Éüµì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CXL NV-CMM E3.S 2T¥â¥¸¥åー¥ë¤ÏCompute Express Link®¡ÊCXL¡Ë2.0µ¬³Ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¯¥é¥¹¤ÎRAS¡Ê¿®ÍêÀ¡¦²ÄÍÑÀ¡¦ÊÝ¼éÀ¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤«¤Ä¹âÂÓ°è¤Î±ÊÂ³¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥á¥â¥ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅ¸»¾ã³²¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥é¥Ã¥·¥åÈ¯À¸¸å¤Î¿×Â®¤Ê¥Çー¥¿Éüµì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Penguin Solutions¤ÎIntegrated MemoryÀèÃ¼À½ÉÊ³«È¯Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëAndy Mills»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSMART CXL NV-CMM E3.S 2T¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤¬CXLµ¬³Ê¤Ø¤Î½àµò¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤ÄÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
SMART CXL NV-CMM E3.S 2T¤Î¼ç¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¡§
¡¦AI/ML¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î¹âÂ®²½¡§CXL NV-CMM E3.S 2T¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ø¤Î¹âÂ®¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Î¸úÎ¨¤ÈÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI ¤ª¤è¤Óµ¡³£³Ø½¬¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î²ÃÂ®¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÑÅÓ¡§¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿½èÍý¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¡§Ê£»¨¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ª¤è¤Ó¹âÂÓ°è¤òÄó¶¡¤·¡¢HPC´Ä¶¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸´ðÈ×¡§½ÅÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤Î´°Á´À¤È²ÄÍÑÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÊÂ³¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
CXL¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎIntegrators List¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ï¡¢Penguin Solutions¤ÎSMART Modular¥á¥â¥ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÀÇ½¡¦¹âÉÊ¼Á¡¦Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åý¹ç¥á¥â¥êµ»½Ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー·ó¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤ÎÃÏ°Ì¤ò²þ¤á¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïhttp://www.penguinsolutions.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Penguin Solutions¤Ï¡¢Penguin Solutions, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£CXL¤ª¤è¤ÓCompute Express Link¤Ï¡¢Compute Express Link Consortium, Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Penguin Solutions, Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SMART Modular Technologies¡ÊPenguin Solutions¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀèÃ¼¥á¥â¥êµ»½Ñ¤«¤éÉ¸½à¡¦¥ì¥¬¥·ー¤ÎDRAM¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸À½ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Åý¹ç¥á¥â¥ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦¹âÅÙ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤Î¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïwww.penguinsolutions.com¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
