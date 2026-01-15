ÊÆ¹ñ´ð½à¡ÖNIST SP800-171/172¡×¤Ø¤Î½àµòÀ¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕ¤±¡¡～¤ï¤¬¹ñ¤ÇºÇ½é¤ÎAAA³Ê¤òÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¼èÆÀ·ÑÂ³～
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO: ÉÍ Ä¾¼ù)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕµ¡¹½(Î¬¾Î¡§JaSRO¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö:»°¹¥ ½¡°ìÏº)¤Ï¡¢NIST(ÊÆ¹ñ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡§National Institute of Standards and Technology)¤Î´ð½à¤òÍÑ¤¤¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕ¤±ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖAAAis¡×(*1)¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯12·î¤Ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÇºÇ½é¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖAAAis¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Ê¹ß·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜÇ¯¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·µ¡¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖAAAis¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤ò±Ä¤àÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¼ï¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Î³È½¼¡¢°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î´íËØ²½ÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³È½¼¤ÈÉÊ¼Á¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î³ÊÉÕ¥¹¥³ー¥×¡ÖNIST¤Ø¤ÎÂÐ±þ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¡×¤Î³«È¯¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖNIST SP800-171¡×µÚ¤Ó¡ÖNIST SP800-172¡×¤Ø¤Î½àµòÀ¤Î´ÑÅÀ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö(ÆÃÄê¡¢ËÉ¸æ¡¢¸¡ÃÎ¡¢ÂÐ±þ¡¢Éüµì¤Î´ÉÍýºö)¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÇºÇ½é¤Î¡ÖAAAis¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡ã³ÊÉÕ·ë²Ì¡ä
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
³ÊÉÕ¼ïÊÌ¡¡¡¡¡§¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕ
³ÊÉÕ¥¿¥¤¥×¡¡¡§NIST SP800-171/172½àµòÀ
³ÊÉÕID¥³ー¥É¡§10000370402C2604
³ÊÉÕ¥¹¥³ー¥×¡§NIST¤Ø¤ÎÂÐ±þ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー *2
ÁÛÄê¥ê¥¹¥¯¡¡¡§¾ðÊóÏ³¤¨¤¤
³ÊÉÕÉä¹æ¡¡¡¡¡§AAAis(¥È¥ê¥×¥ëA)*1
³ÊÉÕ¤ÎÊý¸þÀ¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö
Í¸ú´ü´Ö¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é2027Ç¯1·î14Æü¤Þ¤Ç(¸òÉÕÆü¤«¤é1Ç¯´Ö)
*1¡§
AAAis¤ÏÁ´17ÃÊ³¬ÃæºÇ¹â°Ì¤Î³ÊÉÕ¡£AAAis¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯ÂÑÀ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Í×·ï1¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾ï»þ¡¢¹â¿å½à¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Í×·ï2¡ÖSP800-171/172¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡×
*2¡§
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570
Apeos C8180 / C7580 / C6580
ApeosPro C810 / C750 / C650
Revoria Press E1136/ E1125 / E1110 / E1100
Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P
Apeos 4570 / 3570
Apeos C2360 / C2060
Apeos 3060 / 2560 / 1860
Apeos C5240
Apeos 6340
ApeosPrint C5240
ApeosPrint 6340
ApeosPrint C5570 / C4570
Apeos 7580 / 6580 / 5580
ApeosPrint 4560 S / 3960 S / 3360 S
ApeosPrint C4030 / C3530
ApeosPrint 4830 / 4830 JM
Apeos C4030 / C3530
Apeos 5330
Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 / C3571 / C2571
Apeos C3061 / C2561 / C2061
Apeos C3067
Apeos 3061 / 2561 / 2061
¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¶¼°Ò¤ÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¢¥Çー¥¿²þ¤¶¤ó¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¹¶·â¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ç¤Ê¹àÌÜ¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÂª¤¨¡¢ºÇÅ¬¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÇò½ñ¡×(2025Ç¯6·î30Æü¡§Version2.5)¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¤ÊÁàºî
¡ü ÄÌ¿®¥Çー¥¿¤ÎÅðÄ°¡¢²þ¤¶¤ó
¡ü ´ÉÍýµ¡Ç½¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹
¡ü ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²þ¤¶¤ó¡¦ÇË²õ
¡ü ´Æºº¥í¥°¤Î²þ¤¶¤ó
¡ü ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ーÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¥Çー¥¿¤ÎÏ³¤¨¤¤
¡¡ (¥êー¥¹½ªÎ»ÊÖµÑ¡¢Ëô¤ÏÇÑ´þ½èÍý»þ)
¡ü ´ÉÍý¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤
¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿®ÍêÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤Ù¤¯¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖISO/IEC27001¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀß·×¤ä±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖISO/IEC15408(CC Ç§¾Ú)¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¼åÅÀ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¡ÖISO/IEC20243¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢NIST(ÊÆ¹ñ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡§National Institute of Standards and Technology)¤Ø¤ÎÂÐ±þ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¢¥Çー¥¿²þ¤¶¤ó¡¢¾ðÊó¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¹¶·â¡¢½ÅÍ×¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¡¦ÍøÍÑ¡¦ÊÝ´É¡¦°ÜÁ÷¡¦¾ÃµîÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Èー¥¿¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖNIST SP800-171¡×µÚ¤Ó¡ÖNIST SP800-172¡×¤Ø¤Î½àµòÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â¿å½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¹çµ¡¤¬µ¯Æ°¤¹¤ëºÝ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò¸¡ÃÎ¡¢¼«Æ°Éüµì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ASLR(Address Space Layout Randomization)¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥â¥ê¾å¤Î¥Çー¥¿ÇÛÃÖ¤ò¥é¥ó¥À¥à²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¡¢ÀÈ¼åÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¹¶·â¥Äー¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÊ£¹çµ¡¤ò¹¶·â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¡¦ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¼éÍ×°÷(°Ê²¼¡¢¡Ö¥«¥¹¥È¥Þー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×)¤Ï¥æー¥¶ー¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¡³£´ÉÍýµ¡Ç½¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦À©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢µ¡³£´ÉÍý¼Ô¤ÎÇ§¾Ú¼êÃÊ¤Ï¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¿½¸·×´ÉÍýµ¡Ç½¤Ø¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¼Ô¡¢´Æºº¥í¥°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¼ÔÅù¡¢µ¡Ç½ÊÌ¤Ë¸¢¸Â¼Ô¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸£À©µ¡Ç½¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Ë¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëActive Directory¤Ê¤É¤Î³°ÉôÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤äSyslog¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³°Éô¥í¥°¥µー¥Ð¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ーÍøÍÑ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áàºî¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò°Õ¿Þ¤»¤º¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Á÷¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Ê¤¤¤Èµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¿ー¥Èµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¾ðÊó¤ÎÊÝ´É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÅÍ×¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ÆÂ¾¤Îµ¡´ï¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤âÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢TPM¥Á¥Ã¥×¤Ë¥ëー¥È°Å¹æ¸°¤ò³ÊÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢TPM2.0¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÈTPM¥Á¥Ã¥×´Ö¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Î°Å¹æ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¾ðÊó¤Î°ÜÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤ÎÄÌ¿®·ÐÏ©¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊTLS°Å¹æÀßÄê´ð½à¤Ç¤âÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤ÎTLS v1.3¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÌµÀþLAN¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³¤Ë¤Ï¡¢WPA3¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÄÌ¿®¤Î°Å¹æ²½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¦²þ¤¶¤ó¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢FAX¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹(EP-BB)Åù¡¢³°Éô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î¶¼°Ò¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸Î¾ãÅù¤Ë¤è¤ê²òÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¾ðÊó¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¾ðÊó¤Î¾Ãµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò¸ò´¹¡¦ÇÑ´þ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Ç¡¢¾Ãµîµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ë¥¿¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÊªÍýÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ëÅù¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë(¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¹¥È¥Þー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÎÏÎÌ¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÝ¼é¶µ°é¤Ë²Ã¤¨¡¢NISTÂÐ±þ¸þ¤±¤Î¶µ°é¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¼Ô¤Î¤ß¤¬¡¢NISTÂÐ±þ¤Ç¤ÎÊÝ¼é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿ÍÅªÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¼¡¤Îµ¡Ç½¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤È¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
(1) ²þ¤¶¤ó¸¡ÃÎÉüµìµ¡Ç½¤Î¶¯²½
¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Æâ¤ÎRoot of Trust ¤ò»È¤Ã¤¿µ¯Æ°»þ²þ¤¶¤ó¸¡ÃÎ(¥»¥¥å¥¢¥Öー¥È)µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥¢¥Öー¥È¤Î¿®Íê¤Îµ¯ÅÀ(Root of Trust)¤ò¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Æâ¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤¶¤ó¤ò¤è¤êº¤Æñ(ËØ¤ÉÉÔ²ÄÇ½)¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Bootloader¤¬²þ¤¶¤ó¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Î¼«Æ°Éüµìµ¡Ç½¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢OS¡¢Middleware/Application¤Î²þ¤¶¤ó¤ò¸¡ÃÎ¡¢¼«Æ°Éüµì¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²þ¤¶¤ó¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¡¿Éüµì¤·¤¿¤³¤È¤ò´Æºº¥í¥°¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(2) ´Æºº¥í¥°µ¡Ç½¤Î¶¯²½
¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢´Æºº¥í¥°¤Î´Æ»ë¡¦Ê¬ÀÏ¡¦Êó¹ð¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Syslog¤òÍÑ¤¤¤Æ´Æºº¥í¥°¤ò³°Éô¥µー¥Ð¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹àÌÜ¤Ë¡Ö¥¹¥¥ã¥óÊ¸½ñ¤ÎÅ¾Á÷Àè¡×¡ÖÊ£¹çµ¡¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Æºº¥í¥°¤Î¥Çー¥¿·Á¼°¤Ï¡¢SIEM(Security Information and Event Management)¤Ê¤É¤Ç²òÀÏ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(3) SMB3.1.1¤Î¥µ¥Ýー¥È
¥¹¥¥ã¥óÁ÷¿®(SMB)¡¦¥¸¥ç¥Ö¥Õ¥íー(SMBÅ¾Á÷)¤Ë¤ÆSMB¥×¥í¥È¥³¥ë(¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥×¥í¥È¥³¥ë)¤¬¡¢Windows11¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëSMB3.1.1¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SMB3.1.1¤Ë¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤ÈÇ§¾Ú¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¸°°Å¹æÊý¼°¤Ç¤¢¤ëSMB°Å¹æ²½¤Îµ¡Ç½AES-GCM(Advanced Encryption Standard - Galois/Counter Mode)¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(4) ¥áー¥ë¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤ÎSMTPÁ÷¿®¤Ç¡ÖOAuth2.0¡×¤ËÂÐ±þ
SMTPÇ§¾ÚÊý¼°¤Ï¡¢BasicÇ§¾Ú¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Microsoft¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëExchange Online¤Ë¤Æ¡¢SMTPÇ§¾Ú¤Ë¤ª¤±¤ëBasicÇ§¾Ú¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡ÖOAuth2.0¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(5) TLSÄÌ¿®¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½
ÀÈ¼åÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤°Å¹æ¥¹¥¤ー¥È¤Î»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢TLSÄÌ¿®»þ¤ËPFS(Perfect Forward Secrecy¡§°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®¤ÈÈëÌ©¸°¤ÎÎ¾Êý¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤Æ¤âÉü¹æ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸°¸ò´¹¤Î³µÇ°)¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤°Å¹æ¥¹¥¤ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Æ°ºî¤òTLS¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¿TLS¥µー¥Ð¤ÎÎ¾Êý¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(6) SSD´ÉÍýµ¡Ç½¤Î¶¯²½
µ¡Ç½ÀßÄê¥ê¥¹¥È¤Îµ¡³£¹½À®¤ÎÍó¤Ë¥¹¥È¥ìー¥¸(SSD)¾ðÊó¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤Ëµ¡Ç½ÀßÄê¥ê¥¹¥È¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(7) ¥Ñ¥¹¥ïー¥É±¿ÍÑ»þ¤ÎÀßÄê¤òÂ¨»þÈ¿±Ç
¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÎÀßÄê¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¾®¡¿ºÇÂçÊ¸»ú¿ô¤äÉ¬¿ÜÊ¸»ú¤Ê¤É¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀßÄê°ÊÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ë¤â¤½¤ÎÀßÄê¾ò·ï¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼¡¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿ºÝ¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÁàºîÀ¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áàºî¸í¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¹çµ¡¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡ÖÍøÊØÀ¸þ¾å¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡×¡Ö°ÂÄê²ÔÆ¯¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢NIST¤Ø¤ÎÂÐ±þ´Ä¶¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£¹çµ¡¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î³«È¯¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖNIST SP800-171¡×¤Ø¤Î½àµòÀ¤Î´ÑÅÀ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö(ÆÃÄê¡¢ËÉ¸æ¡¢¸¡ÃÎ¡¢ÂÐ±þ¡¢Éüµì¤Î´ÉÍýºö)¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖNIST SP800-172¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢µ¯Æ°¤¹¤ëºÝ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²þ¤¶¤ó¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°Éüµì¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤ä¡¢¥á¥â¥ê¾å¤Î¥Çー¥¿ÇÛÃÖ¤ò¥é¥ó¥À¥à²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¡¢¡ÖISO/IEC 15408(CC Ç§¾Ú)¡×¤Ç¤ÎÉ¾²ÁÅù¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖNIST SP800-171/172¡×¤Ø¤Î½àµòÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖNIST SP800-53¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾ï»þ¡¢¹â¿å½à¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¹¹¤Ê¤ë¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢NISTÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡»³ÊÉÕ·ë²Ì
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ÊÉÕ·ë²Ì¤ÏÊÀµ¡¹½HP(²¼µ¥ê¥ó¥¯)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://jasro.org/client/index.html
¡»ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ£¹çµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±¼ÒHP(²¼µ¥ê¥ó¥¯)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.fujifilm.com/fb/product/multifunction/promotion/security_measure
¡û³ÊÉÕÄêµÁ¤ÎÊäÂÀâÌÀ
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕÀ©ÅÙ¤Ï»º¶È¹½Â¤¿³µÄ²ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Ï¡¢¡ÖNIST SP800-171/172¡×¤Î½àµòÀ¤ò¼¨¤¹³ÊÉÕÄêµÁ¤ÎÊäÂÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
[AAAis]
(Í×·ï1)¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾ï»þ¡¢¹â¿å½à¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)SP800-171/172¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[AAis]
(Í×·ï1)·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤òÍ¤·¡¢¹â¿å½à¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)SP800-171/172¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¡¢¹â¤¤¿å½à¤ÇÌÖÍåÅª¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[Ais]
(Í×·ï1)¸¡¾Ú¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ØÉ¸²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´ÉÍý¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)°ìÄê¿å½à(ISO/IEC27001¿å½à)¤Ë²Ã¤¨¡¢ SP800-171/172¤ÎÂÐºö¤òÉôÊ¬Åª¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[BBBis]
(Í×·ï1)ÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¤¿¼ê½ç½ñÅù¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë´ÉÍý¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)°ìÄê¿å½à(ISO/IEC27001¿å½à)¤ÎÍ½ËÉ¡¦ËÉ»ßÅª´ÉÍýºö(Á°¤â¤Ã¤ÆËÉ¤°¤³¤È)¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[BBis]
(Í×·ï1)¼ê½ç½ñÅù¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÄê¿å½à¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)°ìÄê¤ÎÍÞ»ßÅª´ÉÍýºö(¹ÔÆ°¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤³¤È)¤ª¤è¤ÓÈ¯¸«Åª´ÉÍýºö¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
[Bis]
(Í×·ï1)ÆÃÄê¤Î¿Í°÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¡¢Èó¸ø¼°¤Ê´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Í×·ï2)È¯¸«Åª´ÉÍýºö(»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤³¤È)Åù¤ÎÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
[Cis]
(Í×·ï1)¥×¥í¥»¥¹¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
(Í×·ï2)ÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àä¤¨¤º¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕµ¡¹½
´ë²èÉô
E-mail¡§ info@jasro.org
¡»JaSRO ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÊÉÕ¤ò¹Ô¤¦Âè»°¼ÔÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¡»¾ðÊó´ÉÍý¤ÎÂÐºö¿å½à¤ò¡Ö³ÊÉÕ¡×¤Ç³Î¤«¤á¹ç¤¦¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»À¯ÉÜ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾²ÁÀ©ÅÙ(ISMAP)¤äÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À®½ÏÅÙ¥â¥Ç¥ë(CMMC2.0)¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¡¦ÆâÉô´Æºº»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£