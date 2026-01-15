Avestar Capital¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß
ÊÆ¹ñµòÅÀ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¶¯²½
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë, 2026Ç¯1·î15Æü /PRNewswire/ -- ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÍÎÏ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹Avestar Capital ¤ÏËÜÆü¡¢AVESTAR SINGAPORE PLC PTE.LTD.¤Î¤â¤È¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÂçÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAvestar¤Î»ö¶ÈµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢ÁÏ¶È¼Ô¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ñ»º´ÉÍý¥¢¥×¥íー¥Á¤òÆ±ÃÏ°è¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¡ÊUHNW¡Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Xerxes Mullan¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤âÆ±»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ëAvestar Capital¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸·³Ê¤ÊÀìÌçÀ¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êーÆÃÍ¤Î´Ø·¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÉ¾²Á¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢ÀÇÌ³¤ª¤è¤ÓÁêÂ³Àß·×¡¢¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ôー¡¢¼¡À¤Âå¶µ°é¤ò¡¢ÆÃÄê¤ÎÍø³²¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤Ã±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎË¡°è¤ÈÊ¸²½·÷¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ö¸þ¤ÈÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÏÅö¼Ò¤ÎÉÁ¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡×¤ÈXerxes Mullan¡ÊAvestar Capital CEO·óÁÏ¶È¼Ô¡Ë¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎË¡°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»ñ»º¤ÎÊ£»¨À¤òÍý²ò¤·¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¿å½à¤ÎÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Æ°Åª¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬AvestarÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¡×
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤ÏZal Devitre¡ÊAvestar Singapore CEO¡Ë¡£»ñ»º´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÊ¬Ìî¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Î¹ñºÝ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³èÎÏ¤ÈÀöÎý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Í¿ô¤Î»ñ»º´ÉÍýµòÅÀ¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈDevitre¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«ÎÏ¡¢³×¿·À¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿®ÍêÀ¡¢¹â¤¤¼éÈëÀ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëAvestar¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Îµ¯¶È²È¤ä¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
º£²ó¤Î»ö¶È³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Avestar Capital¤Ï¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¡¢ÀÇÌ³¡¢Ë¡Ì³¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Íø³²´Ø·¸¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¤È¡¢ÃÏ°è¤ËÂ¨¤·¤¿¼Â¹ÔÎÏ¤ÎÁÐÊý¤òÈ÷¤¨¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Avestar Capital¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¡£
·ø¸Ç¤Êµ¬À©À©ÅÙ¤È°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑ´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ëÃæ¡¢º£²ó¤ÎAvestar¤Î»²Æþ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î»ö¶È²È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤äÅê»ñ²È¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Avestar Singapore¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î»ñ»ºÀïÎ¬¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
Avestar Capital¡§https://avestarcapital.com/
Xerxes Soli Mullan¡§https://avestarcapital.com/our-leadership/
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2860961/Avestar_Capital_Logo_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com