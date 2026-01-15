DXC¡¢RISE with SAP ¤Î¸¡¾ÚºÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ SAP ¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½
ÊÆ¹ñ¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¥¢¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó, 2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ --¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤¹¤ë DXC Technology¡ÊNYSE¡§DXC¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Æ±¼Ò¤¬ RISE with SAP ¸¡¾ÚºÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£DXC¤Ï¡¢¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÀìÌçÀ¡¢¤½¤·¤Æ SAP ´Ä¶¤Î¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤ò¸ÜµÒ¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢SAP¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¸Â¤é¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤Î°ì¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËDXC¤Ï¡¢SAP¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÍ¿¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë RISE with SAP ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SAP Business AI ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÇ§Äê³Ø½¬¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç½ÎÏ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¹â¤Þ¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÊ£»¨À¤ä¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¤ÇÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢DXC¤Ï¿¼¤¤SAP¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DXC¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊMSP¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëDXC Complete¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê°Ü¹Ô¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¢¤½¤·¤ÆSAP¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£RISE with SAP ¸¡¾ÚºÑ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢DXC¤Î¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ÏSAP¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È´°Á´¤ËÀ°¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ì´ÓÀ¡¢¿×Â®À¡¢¤½¤·¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ SAP ¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢DXC ¤Ï¼«¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â RISE with SAP ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ³Æþ¤Ï SAP ¤ÎÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢DXC ¤¬¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥óÌÜÉ¸¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËDXC¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿½¾Íè·¿¤Î¥ì¥¬¥·ーERP¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é SAP Cloud ERP ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¾²Á¡¦ÁªÄê¤«¤é¡¢°Ü¹Ô²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤¿²ÝÂê¤Ø¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°Ü¹Ô¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò¼«¤é·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢DXC ¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎºÇÅ¬²½¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DXC¤ÎSAP¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÀ¤Ï¡¢15,000¿Í°Ê¾å¤ÎSAPÀìÇ¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç1,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëSAP¸ÜµÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DXC ¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂç¼êÀÐÃºÀ¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë Whitehaven Coal ¼Ò¤¬ 2 ¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¹Û»³¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢SAP ERP ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÆ³Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£DXC¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥Ö¥ó¤ò»Ù±ç¤·¡¢2,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤È150°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢À¸»º¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é±ß³ê¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÜµÒ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àDXC¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢DXC¤Ï¡¢SAP¸ÜµÒ¤¬AI¤«¤é²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ÈÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë Joule ¥Ùー¥¹¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¡¢Ê£»¨¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´Ä¶Á´ÂÎ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¡¢¤µ¤é¤Ë SAP Business Suite Á´ÂÎ¤ËÆ¶»¡¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¿¼¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹AI¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í»ñ³Ê¤ÎDXC SAP Business AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥Áー¥à¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿SAP Business Suite ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÇ§Äê³Ø½¬¼Ô¿ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆDXC¤ÏÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢SAPÆ³Æþ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDXC¤ÎÇ½ÎÏ¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£DXC¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊIT¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¥¹¥¥ëÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë SAP Pinnacle Award ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£DXC¤ÎSAP¤Ë´Ø¤¹¤ë¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DXC¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èwww.dxc.com/sap¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DXC Technology¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DXC Technology¡ÊNYSE¡§DXC¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦ÉôÌçÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·À®²Ì¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DXC¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤âÊ£»¨¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ðÈ×¤Î¶áÂå²½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¡¢±¿ÍÑ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢dxc.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
