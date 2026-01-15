ARC Group¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡õM&A¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ
Åìµþ¡¢2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ -- ARC Group¤Ï¡¢´ú´Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡õM&A¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¢¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¼è°ú¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò¾·½¸¤·¡¢»ñËÜ·ÁÀ®¡¢IPO¡¢¹ñºÝÅª¤ÊM&A¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµé°Õ»×·èÄê¼Ô¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¾·ÂÔÀ©¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Åª¤ÊÂÐÏÃ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://arc-group.com/capital-market-and-ma-forum-2026-tokyo-edition/
ARC Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ARC Group¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤ÎºâÌ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢M&A¡¢IPO¡¢SPAC¼è°ú¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅê»ñ¶ä¹Ô·ó·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¹á¹Á¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎË¡°è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÅý¹ç·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ß¥É¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢SPAC M&A¥êー¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦M&A¡§Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤Ç¼è°úÁí³Û10²¯¥É¥ëÄ¶¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥¸¥¢´ØÏ¢¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¼è°ú¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¹âÀ®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤«¤é¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢»ö¶È³ÈÂç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ARC Group Securities LLC¡§ÊÆ¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿FINRA²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥íー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÎÌó°ú¼õÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¤Î¶âÍ»³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤ò²ñ¾ì¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡õM&A¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾åµé·Ð±Ä´´Éô¡¢Åê»ñ²È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ñËÜ»Ô¾ì¡¢ÊÆ¹ñ¾å¾ì¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーM&A¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬Åª¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ªÆü¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ARC Group¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëPaul Chong»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Î´ë¶È¤¬IPO¡¢SPAC¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¾å¾ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ»ñËÜ»Ô¾ì¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Winston & Strawn LLP¤Î¥¢¥¸¥¢¶ÈÌ³ÉôÌçÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëSimon Luk»á¤ª¤è¤Ó¡¢MarcumAsia¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëJoy Pan»á¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ»Ô¾ì¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎË¡Ì³¡¢µ¬À©¡¢ºâÌ³Êó¹ð¤Î´ÑÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
M&A¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ARC Group¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëValentin Ischer»á¤¬¡¢M&A¤òÀïÎ¬Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í»¡¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーM&AÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëCatherine Li»á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê¹ñºÝ¼è°ú¤Î¼Â¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ARC Group Securities¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëIan Hanna»á¤Ï¡¢»ñËÜ·ÁÀ®¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËARC Group¤ÎFINRAÅÐÏ¿¥Ö¥íー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿ÊÆ¹ñ¸ø³«»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëº£Æü¤Î¶âÍ»´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¤¡¢Çã¼ý¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー
ARC Group Securities LLC
ARC Group Securities LLC¤Ï¡¢³ÎÌó°ú¼õÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¡¢ARC Group¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñÅÐÏ¿¤ÎFINRA²ñ°÷¥Ö¥íー¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢IPO¡¢SPAC¡¢¥Õ¥©¥íー¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡¢»äÊç¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñºÝ´ë¶È¤¬µ¡´ØÅê»ñ²È¿å½à¤Î¼¹¹ÔÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¸ø³«»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÈó¸ø³«»Ô¾ì¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
MarcumAsia
MarcumAsia¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎIPO¡¢SPAC¹çÊ»¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¼è°ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¸¥¢µòÅÀ´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¹¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î²ñ·×¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¹ñºÝ¾å¾ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈ¯¹ÔÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢´Æºº¡¢ºâÌ³Êó¹ð¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP¤Ï¡¢À®Ä¹´ë¶È¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¡¢SPAC¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°¸ø³«¡¢M&A¡¢SEC¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¾Ú·ôË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÅìµþ½é³«ºÅ¤Ï¡¢ARC Group¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËµòÅÀ¤È¤·¤ÆÅìµþ¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓM&AÊ¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀìÌç²È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
