Ä¹Ìî¸©È¯¥¯¥é¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡Ø¿®½£¤ÎÏ·ÊÞÌ£Á¹Â¢¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¿®½£ craft chocolate ～¿®½£¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥·¥ç¥³¥é～¡Ù2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä
¡Ö¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¿®½£ craft chocolate ～¿®½£¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥·¥ç¥³¥é～¡Ù¤òÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¾¾ËÜ»Ô¤ÎÏ·ÊÞÌ£Á¹Â¢¡ÖÀÐ°æÌ£Á¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£ÅÁÅý¤Î»°Ç¯½ÏÀ®Ì£Á¹¤ò¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Îµ»¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GAKU¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¡Ú¿®½£»°Ç¯Ì£Á¹¥¥ã¥é¥á¥ë¡Û
¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.saica.co.jp/gaku/
¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://gaku-online.myshopify.com/
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥ÉBOX¡Ö¿®½£ craft chocolate ～¿®½£¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥·¥ç¥³¥é～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿®½£ craft chocolate ～¿®½£¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥·¥ç¥³¥é～¡×¤Ç¤¹¡£
¿®½£¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤éÀºÌ©µ¡³£¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¡¢¾úÂ¤¶È¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤ººÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¡×¤¬º¬ÉÕ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿®½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Öµ»¡á¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡¢ÀÐ°æÌ£Á¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¿Í¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤ëÌ£Á¹¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬ÁÇºà¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Å¤¯¤ê¡£Æó¤Ä¤Î¡Öµ»¡×¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤´¼«¿È¤ØÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌ£Á¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×- ¶Ã¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÊª¸ì
Ì£Á¹¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢»°Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¿®½£Ì£Á¹¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æÌ£Á¹¤¬150Ç¯°Ê¾å¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»°Ç¯Ì£Á¹¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£
¤³¤ÎÌ£Á¹¤ò¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö±öÌ£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ëÊ£»¨¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ý¤Ë´Þ¤à¤ÈºÇ½é¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î´Å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤«¤é¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ëÌ£Á¹¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥³¥¯¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¹ç¤ï¤µ¤ë»ö¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿®½£¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§¿®½£»°Ç¯Ì£Á¹¥¥ã¥é¥á¥ë
GAKU¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¡Ú¿®½£»°Ç¯Ì£Á¹¥¥ã¥é¥á¥ë¡Û2
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§GAKU¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¡Ú¿®½£»°Ç¯Ì£Á¹¥¥ã¥é¥á¥ë¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î15Æü(Æü)¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê
²Á³Ê¡¡¡¡¡§490±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Å¹ÊÞÌ¾¡§ ¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡¡¾¾ËÜËÜÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½êºßÃÏ¡§ Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¿¼»Ö1-1-1 MIDORI¾¾ËÜ2F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹ÊÞÌ¾¡§ ¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡¡Ì¾¸Å²°Å¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É3-6-1-B1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¹ÊÞÌ¾¡§ ¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡URL¡¡ ¡§ https://gaku-online.myshopify.com/
ºÅ»ö¾ì½ê¡§
ºåµÞ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2·î14Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7, ºåµÞÉ´²ßÅ¹ ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 9F,½Ëº×¹¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
URL¡§ https://web.hh-online.jp/hankyu-food/special.html?fkey=fdvt&top_slider
¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞÉ´²ßÅ¹
2026 Chocolat d'amour ¥·¥ç¥³¥é¥À¥àー¥ë
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～2·î15Æü(Æü)
¾ì½ê¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÆîÀéºÐ1-1-1 ¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞÉ´²ßÅ¹ ËÜ´Û 5F
¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21
2026 ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥§¥¹¥¿
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)～2·î14Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§Ä¹Ìî¸©ÅìÃÞËà·´»³·ÁÂ¼7977 ¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¥âー¥ë 1³¬ÆÃÀß²ñ¾ì
¶áÅ´É´²ßÅ¹
2026¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～2·î14Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§¢©545-8545 ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1ÃúÌÜ1－43
¡¡¡¡¡¡¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¡¡¥¦¥£¥ó¥°´Û9³¬ºÅ²ñ¾ì
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀè¡ÖÀÐ°æÌ£Á¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÀÐ°æÌ£Á¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©390-0813¡¡Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔËä¶¶1ÃúÌÜ8-1
ÁÏ¶È¡¡¡§·Ä±þ4Ç¯(1868Ç¯)
ÆÃÄ§¡¡¡§¿®½£¾¾ËÜ¤Ç150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞÌ£Á¹Â¢¡£
ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»°Ç¯½ÏÀ®Ì£Á¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÌ£Á¹¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÂ¢¸«³Ø¤äÃÏ¸µ¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤ÎÌ£Á¹¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¿®½£¤ÎÌ£Á¹Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æÌ£Á¹
¢£¿®½£È¯¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡×¤È¤Ï
¿®½£¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÊª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é¹©·ÝºÙ¹©¤¬ÇÝ¤ï¤ì¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¤¬À¹¤ó¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿®½£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤È½Ü¤Î¿©ºà¡¢µ»½Ñ¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Ø¿®½£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¿¼»Ö1-1-1¡¡MIDORI¾¾ËÜ2F
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.saica.co.jp/gaku/
¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡§ https://gaku-online.myshopify.com/
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¿®½£¥·¥ç¥³¥é¥È¥êーGAKU¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¿®½£»ºÁÇºà¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÁÇºà¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿®½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÅÚ»º²Û»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£