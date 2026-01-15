»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò·¼È¯¤¹¤ë ¤ª¤ä¤³¤¸¤Æ¤ó¤·¤ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èby OGK(»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ÂÁ´°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2023Ç¯¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤ËÅØÎÏµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÂç¿Í¤ÎÃåÍÑ°ÕÍß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿­¤ÓÇº¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·º£²ó¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó70¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¿Æ¼«¿È¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°Õ¼±¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÁ°¸þ¤­¤ÊÃû¤·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¡ÚÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Û

»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¼«¿È¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÅØÎÏµÁÌ³²½Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÌó70¡ó¤¬¡Öº£¸å¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£

¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÃåÍÑÎ¨¡¦ÃåÍÑ°ÕÍß¤ËÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÄ´ºº·ë²Ì(1)¡Û

¢£¿Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ°ÕÍß¤¬¡ÈÈ¿Å¾¡É

2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¡üÌó60¡ó¤¬¡Ö¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑÍ½Äê¡×

¡ü¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤âÈùÁý

¡üÁ´ÂÎ¤ÎÌó70¡ó¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ËÁ°¸þ¤­


¤³¤ì¤Ï2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó1³ä¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ°ÕÍß¤¬³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ã¿Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°Õ¼±¡ä

ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¿ô

º£Ç¯¡¡¡¡¡§70¡ó¤¬¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑ°ÕÍß¤¢¤ê


¡ãÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ä

ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§É¬Í×À­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤

º£Ç¯¡¡¡¡¡§Èï¤ê¤¿¤¤¤¬²ÝÂê¤¢¤ê


¡ã¾õÂÖ¡ä

ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§²ÝÂê¡¦ÄäÂÚ

º£Ç¯¡¡¡¡¡§ÊÑ²½¡¦Ãû¤·¡¦Á°¿Ê



¡ÚÄ´ºº·ë²Ì(2)¡Û

¢£¤Ê¤¼¡¢°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©

¥¢¥ó¥±ー¥È¤äºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Õ¼±ÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ü¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÈï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×

¡ü¡ÖËü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×

¡ü¡Ö¿Æ¤¬Èï¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢°ÂÁ´¶µ°é¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×

¡ü¡ÖºÇ¶á¡¢Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×


¡È¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¼é¤ë¡É

¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢ÃåÍÑ°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£



¡Ú°ìÊý¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¡Û

¡ÖÃåÍÑÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÔÍ×¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×

¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¡üÈï¤ê¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤

¡üÃÖ¤­¾ì¤Ëº¤¤ë

¡ü½Ð¶Ð»þ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤Ê¤É


¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÎÉ¬Í×À­¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¡É¤¬¼¡¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ú»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¡Û

»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó95¡ó¤¬ÃåÍÑ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ç¤¹¡£


»ö¸Î¤äÅ¾ÅÝ¤ÎÏÃ¤ò¸«Ê¹¤­¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û

¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¿ä¿Ê¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×ÊÄºÉ´¶¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¡¢»ä¤âÈï¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹­¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÁ°¸þ¤­¤ÊÊÑ²½¤ò°ì²áÀ­¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Ä´ºº³µÍ×¡Û

¡üÄ´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯9·î29Æü～10·î14Æü

¡üÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§0～3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô(»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼ÖÍøÍÑÁ°)

¡üÍ­¸ú²óÅú¿ô¡§181·ï

¡üÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È

¡ü»²¹Í¡¡¡¡¡¡¡§ºÂÃÌ²ñ(2025Ç¯11·î4Æü¡¿ÅÔÆâ¡¿11Ì¾»²²Ã)



¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Ä´ºº¥ì¥Ýー¥Èµ­»ö¡Û

2025Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20251104/

2024Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20241030/

2023Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20230416-01/



¡ÚÄ´ºº¡¦ºÂÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¡Û

¥ªー¥¸ー¥±ーµ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò

https://ogk.co.jp/


³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È

https://child.ogkkabuto.co.jp/


¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò

https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/


¡ÚÊç½¸¡Û

»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤Ë°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¸Ä¿Í¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://oyakojitensya.com/about/