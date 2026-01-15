¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¡¢»ä¤âÈï¤ë¡£¡×¥æー¥¶ー¤Î7³ä¤¬¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¡É¤ËÁ°¸þ¤¡¡»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¥æー¥¶ー¤Ë°ÂÁ´°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò·¼È¯¤¹¤ë ¤ª¤ä¤³¤¸¤Æ¤ó¤·¤ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èby OGK(»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ÂÁ´°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤ËÅØÎÏµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÂç¿Í¤ÎÃåÍÑ°ÕÍß¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó70¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¿Æ¼«¿È¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°Õ¼±¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÃû¤·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÂÃÌ²ñ½¸¹ç¼Ì¿¿
¡ÚÄ´ºº¤ÎÇØ·Ê¡Û
»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Æ¼«¿È¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÅØÎÏµÁÌ³²½Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÌó70¡ó¤¬¡Öº£¸å¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢Âç¿Í¤ÎÃåÍÑÎ¨¡¦ÃåÍÑ°ÕÍß¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì(1)¡Û
¢£¿Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ°ÕÍß¤¬¡ÈÈ¿Å¾¡É
2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÌó60¡ó¤¬¡Ö¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑÍ½Äê¡×
¡ü¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤âÈùÁý
¡üÁ´ÂÎ¤ÎÌó70¡ó¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ËÁ°¸þ¤
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¥°¥é¥Õ(ÃåÍÑ°ÕÍß¤ÎÊÑ²½)
¤³¤ì¤Ï2024Ç¯Ä´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó1³ä¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ°ÕÍß¤¬³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°Õ¼±¡ä
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¿ô
º£Ç¯¡¡¡¡¡§70¡ó¤¬¹ØÆþ¡¦ÃåÍÑ°ÕÍß¤¢¤ê
¡ãÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ä
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
º£Ç¯¡¡¡¡¡§Èï¤ê¤¿¤¤¤¬²ÝÂê¤¢¤ê
¡ã¾õÂÖ¡ä
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡§²ÝÂê¡¦ÄäÂÚ
º£Ç¯¡¡¡¡¡§ÊÑ²½¡¦Ãû¤·¡¦Á°¿Ê
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì(2)¡Û
¢£¤Ê¤¼¡¢°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥¢¥ó¥±ー¥È¤äºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Õ¼±ÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÈï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ü¡ÖËü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ü¡Ö¿Æ¤¬Èï¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢°ÂÁ´¶µ°é¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡ü¡ÖºÇ¶á¡¢Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡È¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤â¼é¤ë¡É
¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢ÃåÍÑ°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÊý¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¡Û
¡ÖÃåÍÑÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÔÍ×¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈï¤ê¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤
¡üÃÖ¤¾ì¤Ëº¤¤ë
¡ü½Ð¶Ð»þ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤Ê¤É
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÎÉ¬Í×À¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡É¤¬¼¡¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¡Û
»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó95¡ó¤¬ÃåÍÑ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤äÅ¾ÅÝ¤ÎÏÃ¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
»Ò¤É¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸
¿Æ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»îÃåÉ÷·Ê
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¿ä¿Ê¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×ÊÄºÉ´¶¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¡¢»ä¤âÈï¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò°ì²áÀ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Ä´ºº³µÍ×¡Û
¡üÄ´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯9·î29Æü～10·î14Æü
¡üÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§0～3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô(»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼ÖÍøÍÑÁ°)
¡üÍ¸ú²óÅú¿ô¡§181·ï
¡üÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
¡ü»²¹Í¡¡¡¡¡¡¡§ºÂÃÌ²ñ(2025Ç¯11·î4Æü¡¿ÅÔÆâ¡¿11Ì¾»²²Ã)
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Ä´ºº¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¡Û
2025Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20251104/
2024Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20241030/
2023Ç¯¼Â»Ü¡§ https://oyakojitensya.com/info/20230416-01/
¡ÚÄ´ºº¡¦ºÂÃÌ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¡Û
¥ªー¥¸ー¥±ーµ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò
https://ogk.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¸ー¥±ー¥«¥Ö¥È
https://child.ogkkabuto.co.jp/
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.yamaha-motor.co.jp/pas/
¥áー¥«ーÀâÌÀÉ÷·Ê
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È°ÂÁ´´ð½àÀâÌÀ
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥ÈÀâÌÀ
»Ò¤É¤â¾è¤»¼«Å¾¼Ö»î¾è
¡ÚÊç½¸¡Û
https://oyakojitensya.com/about/