ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡ÖÌµºÙË¦¼£ÎÅ¤Î»õ²ÊÎ×¾²±þÍÑ¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹50¾ÉÎã¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ÎÅ¬±þ¾É¤ÈºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¸ø³«¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹½Å °ìÍº¡Ë¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó»õ²Ê³Ø²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¿·µ¡¼´¤Ç¤¢¤ëÌµºÙË¦¼£ÎÅ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡Ö´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾ - Vol.8 ´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤ÎÅ¬±þ¾É¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§ºÙË¦¤«¤éÀ¸Íý³èÀÊª¼Á¤Î³èÍÑ¤Ø
»õ²Ê¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸°åÎÅ¤Ï¡¢PRF¤äCGF¤È¤¤¤Ã¤¿´µ¼Ô¼«¿È¤Î·ì±Õ¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¼«¸Ê·ì±ÕÀ½ºÞ¡¢¤Ä¤Þ¤êºÙË¦À®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎËÜ¼Á¤ÏºÙË¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙË¦¤¬Êü½Ð¤¹¤ëÀ¸Íý³èÀÊª¼Á¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÆ¯¤¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ó¸ú²Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌµºÙË¦¤Î¥»¥ë¡¦¥Õ¥êー¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ï¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Î×¾²50¾ÉÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿Å¬±þ¾É¤È´µ¼ÔÁªÂò¤Î¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥¢
ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ï²ó¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤¬¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤ÎÍ½ÃÎÀ¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÂè8²ó¤È¤·¤Æ¡¢50¾ÉÎã¤òÄ¶¤¨¤ëÎ×¾²¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ÈÏ¤ÊÅ¬±þ¾É¤òÂÎ·Ï²½¡£È´»õãÝ¼£ÌþÉÔÁ´¤ä»õº¬Ã¼ÀÚ½ü½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿³°²Ê½èÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼ÔÇØ·Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤ò¾ÜÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ¤¬»õ²ÊÎ×¾²¤Ë¤â¤¿¤é¤¹3¤Ä¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ
1¡¥¹âÇ»ÅÙ¤Ê´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±ÕFACTOR11¤Î³èÍÑ
10ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥É¥ÊーÍ³Íè¤Î»õ¿ñ´´ºÙË¦¤òÇÝÍÜ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¹â½ãÅÙ¤Ê¥°¥íー¥¹¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡¢¥¨¥¯¥½¥½ー¥àÅù¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¡¦ÀºÀ½¤·¤¿¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Î×¾²±þÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¹ü¼ÁÉÔÎÉÎã¤ä¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯´µ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
²ÃÎð¤Ë¤è¤ëºÙË¦µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¡¢µÊ±ì¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¿ÈÇØ·Ê¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤ÏÍ½ÃÎÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ü¼Á¥¿¥¤¥×4Åù¤Î¾ÉÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·Ð²á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥³°²ÊÅª¿¯½±¤ÎÄã¸º¤È´µ¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å
¥½¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥¶¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢GBR¡¢¥µ¥¤¥Ê¥¹¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¹üÂ¤À®¤Ë¤ª¤±¤ë¼£Ìþ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢½Ñ¸å¤Î±ê¾ÉÍÞÀ©¡¢áÖÄË´ËÏÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Äã¿¯½±¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤»õ²Ê°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë19:30～21:00ÈñÍÑ¡§ ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë·Á¼°¡§ ¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡ÊZoomÅù¡ËÅÐÃÅ¼Ô¡§ Ã«¸ý Á±À®¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó»õ²Ê³Ø²ñ Íý»ö¡Ë¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡§À¤³¦¤Î»õ²ÊºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¸½ºßÃÏ´´ºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶¤ÎÅ¬±þ¾É¾ÉÎãÊó¹ð¡Ê¥µ¥¤¥Ê¥¹¥ê¥Õ¥È¡¢»õº¬Ã¼ÀÚ½ü¡¢Ç¹Ë¦Å¦½Ð¸å¤Î¹ü·çÂ»ºÆÀ¸Åù¡¢·×6¾ÉÎã¡ËÎ×¾²Æ³Æþ¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊÆ±°Õ½ñ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¥Õ¥íー¤Î¶¦Í¡Ë
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥àURL¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¸å¡¢»ëÄ°ÍÑURL¤ò¼«Æ°Á÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://forms.gle/LF3BB5rDidz9NonJ9
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹½Å°ìÍº½êºßÃÏ¡§¢©101-0031 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-6-5 Åì¿ÀÅÄ¥Ó¥ë8³¬ÀßÎ©¡§Ê¿À®14Ç¯5·î2Æü»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»õ²Ê°åÎÅ»ö¶È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¡¢¿©ÉÊÍ¢Æþ»ö¶È¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢ÈþÍÆ·ò¹¯»ö¶È¡¢WEB»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶ÈURL¡§https://thcjapan.com/
