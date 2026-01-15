¡Ö¤¢¤¹¤«¤Ç¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¡ÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¤Î¡È¤¤¤Á¤´¡É¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¡¡ÌÀÆü¹áÂ¼¡ÊÆàÎÉ¸©¹â»Ô·´¡¢Â¼Ä¹¡§¿¹ÀîÍµ°ì¡Ë¤Ï¡¢Â¼¤ÎÆÃ»º¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤¹¤«¥ë¥Óー¡×¤ò¡¢¡ÖÂÎ¸³¡×¡Ö¿©¡×¡ÖÇã¡×¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤¹¤«¤Ç¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î¤«¤é½ç¼¡¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¼Æâ¤ÎÇÀ¾¦¹©¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤á¤°¤ê¤Î¼Â»Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶¶³¡¢°Ê²¼¶áÅ´¡Ë¡¢ÆàÎÉ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¹ÌÂ¤¡¢°Ê²¼ÆàÎÉ¸òÄÌ¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥óÎó¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¶áÅ´ÅÅ¼Ö¡¢ÆàÎÉ¸òÄÌ¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾å¡¢ÌÀÆü¹áÂ¼¤Î½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¾È¡§https://asukamura.com/ichigo/¡Ê¤¢¤¹¤«¤Ç¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ë¡Ë
£±¡¥¶áÅ´¡Ö¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´Îó¼Ö¡×¤Î±¿¹Ô
¡¡¡¡ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ë¸þ¤«¤¦ÆîÂçºåÀþ¡¦µÈÌîÀþ¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´Îó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Î¾ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ÖÆâ¤Ï¤¤¤Á¤´¤ÎÁõ¾þ¤ä¡¢ÌÀÆü¹áÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤¤¤Á¤´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨²è¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¢¤¹¤«¤Ç¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÌ¾¾Î¡§¡Ö¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´Îó¼Ö¡×¡Ê£±ÊÔÀ®£´Î¾¡Ë
¡Ê£²¡ËÆâÍÆ¡§¡¦¤¤¤Á¤´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò·Ç½Ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÖÎ¾¤ÎÁë¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÅ½ÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Á´¼ÖÎ¾Æâ¤ÎÄß¤ê³×ÉÕ¶á¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¼Â¤ÈÍÕ¤òÁõ¾þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Â¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤¤¤Á¤´¤Î³¨²è¤òÅ¸¼¨
¡Ê£³¡Ë±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)
¡Ê£´¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö¡§Âçºå°¤ÉôÌî¶¶±Ø～¡ÊÈôÄ»±Ø¡Ë～µÈÌî±Ø
¡Ê£µ¡ËÎÁ¡¡¡¡¶â¡§¾è¼Ö¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤Î¤ßÉ¬Í×
£²¡¥ÆàÎÉ¸òÄÌ¡Ö¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô
¡¡¡¡ÈôÄ»±Ø¤ä³à¸¶¿ÀµÜÁ°±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¹áÂ¼Æâ¼þÍ·¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¤«¤á¥Ð¥¹¡×¡£°Ê²¼¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡§¡Ö¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´¥Ð¥¹¡×
¡Ê£²¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÉÕ¤±¤¿¼ÖÎ¾¤ò±¿¹Ô
¡Ê£³¡Ë±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨´ü´ÖÃæ¥é¥ó¥À¥à¤Ë±¿¹Ô
¡Ê£´¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö¡§³à¸¶¿ÀµÜÁ°±ØÅì¸ý～ÀÐÉñÂæ～ÈôÄ»±Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÀÖ¤«¤á¡×¼þÍ·¥Ð¥¹
¡Ê£µ¡ËÎÁ¡¡¡¡¶â¡§¾è¼Ö¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤Î¤ßÉ¬Í×
¡Ê£¶¡ËWEB¡§https://asukamura.jp
¡Ê£·¡Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ÆàÎÉ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡0742-20-3100¡Ê¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¡¦»þ¹ï¤Î¤´°ÆÆâ¡Ë
£³¡¥ÌÀÆü¹á¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥§¥¢2026¤Î³«ºÅ
¡¡¡¡Â¼ÆâµÚ¤Ó¶á¹Ù¤Î°û¿©Å¹¤Ç½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¥á¥Ë¥åー¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯£±·î31Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÌÀÆü¹áÂ¼¾¦¹©²ñ¡¦²ñ°÷»ö¶È½ê¤Î°û¿©Å¹Åù23Å¹ÊÞ
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ¡§ ¡¦¥Õ¥§¥¢»²²Ã¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä°Ê¾å½¸¤á¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¼Â»Ü
¡¦¥Õ¥©¥íー¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°ÉÕ¤Åê¹Æ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
¡¦2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡ËÈôÄ»¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2026½ÐÅ¹
¡¦JRÅì³¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡È¤¤¤Á¤´¥Á¥±¥Ã¥È¡ÉÈÎÇä
¡¡(4)¸ø¼°HP¡§https://asukastrawberry.wordpress.com/
¡Ê£µ¡Ë¸ø¼°SNS¡§https://www.instagram.com/asuka.strawberry/
¡Ê£¶¡Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ÌÀÆü¹áÂ¼¾¦¹©²ñ¡¡0744-54-2068
£´¡¥¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥Ñー¥¯¤Î³«±à
¡¡¡¡´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¡Ö¤¢¤¹¤«¥ë¥Óー¡×¤¬¡¢Â¼Æâ³Æ½ê¤Ç30Ê¬´Ö¿©¤ÙÊüÂê¡£¤É¤ÎÇÀ±à¤â¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹âÀßºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³Ú¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë³«±àÆü¡§¡¦2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤ÎÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¿å¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½ÕµÙ¤ß´ü´Ö¡Ú3·î23Æü(·î)～4·î3Æü(¶â)¡Û¤ÏËèÆü³«±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê£²¡Ë³«±à»þ´Ö¡§10:00～16:00¡ÊºÇ½ªÆþ±à15:30¡Ë¡¡30Ê¬´Ö¿©¤ÙÊüÂê
¡Ê£³¡Ë¾ì¡¡¡¡½ê¡§Â¼Æâ¤Î¤¤¤Á¤´ÇÀ±à17¥ö½ê¤Ç¼Â»Ü¡Ê¤´Í½Ìó»þ¤ËÃ´ÅöÇÀ±à¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê£´¡ËÎÁ¡¡¡¡¶â¡§¡Ú1·î10Æü～5·î6Æü¡ÛÂç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,500±ß¡¦¾®³ØÀ¸2,100±ß ¡¦ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë1,400±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú5·î7Æü～5·î31Æü¡ÛÂç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,000±ß¡¦¾®³ØÀ¸1,700±ß¡¦ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë1,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤ÇÃÄÂÎ³ä°úÅ¬ÍÑ¡ÊÆþ±àÎÁ10%OFF¡Ë
¡Ê£µ¡Ë¿½¹þÊýË¡¡§´°Á´Í½ÌóÀ©¡ÊWEB¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤«¤é¡Ë
¡Ê£¶¡ËÌä¹ç¤ï¤»¡§0744-54-1115¡Ê¤¢¤¹¤«¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥Ñー¥¯ÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡¡8:30～17:00¡Ë
¡Ê£·¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡§³ÆÇÀ±à¤ËÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡WEB¡§https://www.asukadeasobo.jp/experience/asukaichigo/
£µ¡¥Ä¾Çä½ê¤Ç¡ÖÀ¸¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¡Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀÆü¹áÂ¼¤Ë¤Ï¡¢Â¼¤Çºî¤é¤ì¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤òÈÎÇä¤¹¤ëÄ¾Çä½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£12·î¤«¤é¤ÏÀ¸»º¼ÔÄ¾Á÷¤Î¡ÖÀ¸¤¤¤Á¤´¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Çä½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Æ»¤Î±ØÈôÄ»¤Î¡Ö¤¢¤¹¤«Ì´ÈÎÇä½ê¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
£×£Å£Â¡§https://asukamura.com/ichigo/shop/
£¶¡¥¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æー¥¯¤ÇÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¤«¤é»ºÃÏÄ¾Á÷¡ª¡È¤¢¤¹¤«¥ë¥Óー¡É
¡¡¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥Õ¥§¥¢¡×¤Î³«ºÅ
¡¡Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¤Ë£µÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æー¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¹áÂ¼¤«¤é¤Î»ºÃÏÄ¾Á÷¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¹¤«¥ë¥Óー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¿·Á¯¤ÊÌÀÆü¹áÂ¼¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë´ü¡¡´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)～3·î31Æü(²Ð)
¡Ê£²¡Ë¾ì¡¡½ê¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æー¥¯¡¡Åìµþ¡ÊÍ³ÚÄ®¡¢µÈ¾Í»û¡Ë¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¥á¥Ë¥åー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë£×£Å£Â¡§https://www.bibliotheque.ne.jp/
¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://asukamura.com/ichigo/