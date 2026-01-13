¹âÌîÆ¦Éå¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬Ä²´É¤Ç¤ÎGLP-1»ºÀ¸¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¹â»éËÃ¿©ÅêÍ¿¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¡¦»éËÃ´Î¤òËÉ¤°¡¡¡á¹âÌîÆ¦Éå¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î²ÄÇ½À¡á
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
SDGs¤Î³µÇ°¤Î¿»Æ©¤ËÈ¼¤¤¡¢¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Îµ¡Ç½À¤¬Á´À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®½£Ì¾»º¤Î¹âÌîÆ¦Éå¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬»ý¤Ä¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤µ¡Ç½À¡áÄ²´É¤Ç¤ÎGLP-1»ºÀ¸¤ò¹â¤á¡¢ÈîËþ¡¦»éËÃ´Î¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¡á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®½£¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤Î¸°¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¿®½£¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¹âÌîÆ¦Éå¤ÎÀ¸»º¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¹âÌîÆ¦Éå(Åà¤êÆ¦Éå¡¢Åà¤ßÆ¦Éå)¤Î¤Û¤Ü100¡ó¤¬Ä¹Ìî¸©¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®½£Âç³Ø°å³ØÉô ¹ñºÝ¸òÎ®¿ä¿Ê¼¼¡¦Âç³Ø±¡Áí¹ç°åÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ¹ñºÝ°å³Ø¸¦µæ¿ä¿Ê³Ø¶µ¼¼ ÅÄÃæ Ä¾¼ù¶µ¼ø¤È¡¢°°¾¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô)¤ÎÀÐ¹õ µ®´²¸¦µæ½êÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢¿®½£¤ÎÆÃ»ºÊª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹âÌîÆ¦Éå¤Îµ¡Ç½À¡¢¼ÀÉÂÍ½ËÉ¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹âÌîÆ¦ÉåÍ³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÌîÆ¦Éå¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¡¢¹â»éËÃ¿©¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¡¢»éËÃ´Î¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©À¸³è¤Ë¹âÌîÆ¦Éå¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÈîËþ¤ä»éËÃ´Î¤ÎÍ½ËÉ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬²Ê³Ø»ïInternational Journal of Biological Macromolecules (IF 8.5)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¿©À¸³è¤ò´Þ¤á¤¿À¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÈîËþ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ä»éËÃ´Î¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈîËþ¤ÎÍ½ËÉ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¹âÌîÆ¦Éå¤¬¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ä·ìÃæ»é¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÌîÆ¦Éå¤ÎÂå¼Õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÁ´¤¯ÉÔÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿®½£Âç³Ø°å³ØÉô ¹ñºÝ¸òÎ®¿ä¿Ê¼¼¡¦Âç³Ø±¡Áí¹ç°åÍý¹©³Ø¸¦µæ²Ê ¹ñºÝ°å³Ø¸¦µæ¿ä¿Ê³Ø¶µ¼¼ ÅÄÃæ Ä¾¼ù¶µ¼ø¤Ï°°¾¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹âÌîÆ¦Éå¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¤ª¤è¤Ó¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¡¢¹â»éËÃ¿©¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÈîËþ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¼êË¡¡¦À®²Ì¡Û
¥Þ¥¦¥¹¤ËÄÌ¾ï¿©¤È¹â»éËÃ¿©¤ò¤½¤ì¤¾¤ì16½µ´ÖÅêÍ¿¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»éËÃ¿©¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¥Þ¥¦¥¹¤ÏÄÌ¾ï¿©¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÎ½Å¤¬Ãø¤·¤¯Áý²Ã¤·¡¢»éËÃ´Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹âÌîÆ¦ÉåÍ³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¹â»éËÃ¿©¤Ëº®¤¼¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ä»éËÃ´Î¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹âÌîÆ¦ÉåÍ³Íè¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬È¿±þ¤·¡¢Ä²Æâ¤Î¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬²óÄ²¤Ç¤ÎGLP-1»ºÀ¸¤ò¹â¤á¡¢GLP-1¤¬»éËÃÁÈ¿¥¤ä´ÎÂ¡¤ËÆÏ¤¡¢»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹âÌîÆ¦ÉåÍ³Íè¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¡¦»éËÃ´Î·Ú¸º¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÌîÆ¦Éå¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë°ß¤ä¿ÕÂ¡¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Graphic abstract
¡ÚÇÈµÚ¸ú²Ì¡¦º£¸å¤ÎÍ½Äê¡Û
¸½Âå¤Î¿©»ö¤Ï»éËÃ¤äÅü¼Á¤ÎÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈîËþ¤ä»éËÃ´Î¤ÎÁý²Ã¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¹âÌîÆ¦Éå¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ä»éËÃ´Î¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°°¾¾¿©ÉÊ¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ø¤Î¹âÌîÆ¦Éå¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿®½£Âç³Ø¤Ï¿®½£¤Î´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¿·¤·¤¤À®²Ì¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÈîËþ¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÃø¼Ô¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Kori-tofu ameliorates obesity and steatotic liver disease through enhancing GLP-1 production in the ileum
Ãø¼Ô¡§Pan Diao, Xuguang Zhang, Takahiro Ishiguro, Xiaojing Wang, Kazuhiro Tanabe, Chihiro Hayashi, Hiroki Kittaka, Hitomi Imamura, Tomoyuki Nakajima, Zhe Zhang, Yaping Wang, Takero Nakajima, Takefumi Kimura, Masatomo Kawakubo, Jun Nakayama, Makoto Nakamuta, Naoki Tanaka
·ÇºÜ»ï¡§International Journal of Biological Macromolecules 2025 Dec 6:149537.
doi: 10.1016/j.ijbiomac.2025.149537
PMID: 41360246