¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼óÅÔ·÷£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼óÅÔ·÷£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»³¸©¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸©³°¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÇÆ¯¤Êë¤é¤¹¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼óÅÔ·÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î14Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～18:00¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Êー¥É¡Ê¿·½É¥á¥È¥í¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È·Ç½Ð²Õ½êÁ°¤Î»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤ÆPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ãÆü¡¡»þ¡ä
ÎáÏÂ8Ç¯1·î14Æü¡Ê¿åÍËÆü¡Ë14»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
¡ã²ñ¡¡¾ì¡ä
Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Êー¥É¡Ê¿·½É¥á¥È¥í¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È·Ç½Ð²Õ½êÁ°¤Î»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
ÊÉÌÌ¹¹ð¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÆ¯¤¯Êý¤Î¤¿¤á¤Î¡È±þ±çµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¡×¤ò
ÀßÃÖ¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÆ¯¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ËÉÙ»³¸©¤Î¿å¡Ê¸©Æâ´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ÔÅù¤«¤é¤ÎÄ¾É®±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÌó2,000ËÜ¡Ë¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¼Ô¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿·½É±Ø¹½Æâ¤òÃ±¤Ê¤ëÄÌ¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡Ö¿´ÍýÅª¤ÊÀáÌÜ¤Î¾ì¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡¿¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¡¿µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»³¤Ø¤Î´Ø¿´¡¦¶¦´¶¤ò´µ¯¤·¡¢¼¡¤Î¾ðÊóÀÜ¿¨¡ÊWeb±ÜÍ÷Åù¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü·ë²Ì¡Û
¡¦ÇÛÉÛËÜ¿ô¡§¡ÎÌó2,000ËÜ¡Ï
¡¦»²²Ã´ë¶È¿ô¡§¡ÎÌó50¼Ò¡Ï¡¡
ÅöÆü¤Ï¡¢¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸©Æâ´ë¶ÈÌó50¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬½ñ¤¤¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥·ー¥ë²½¤·¡¢¤½¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¡ÖÉÙ»³¸©¤Î¿å¡×¤ò¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÆ¯¤¯Êý¤ØÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿
¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«Î©¤Æ¤¿¡È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ëÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯¿Í¤¬¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡¿¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¡¿µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡×½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÉÙ»³¤Ø¤Î´Ø¿´¡¦¶¦´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½é´üÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍè¾ìÈ¿±þ¡¦À¼¡§
¡¦¿§¡¹¤Ê´ë¶È¤«¤é¤Î¼ê½ñ¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡£
¡¦ÉÙ»³¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê²û¤«¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤ËÉÙ»³¤ÇÆ¯¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦ÉÙ»³¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡ª
¡¦»Ò¶¡¤¬ÉÙ»³¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥Ã¥È
¿·½É±Ø¤ò¹Ô¤¸ò¤¦ÄÌ¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µë¿å¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¡ÖÉÙ»³¤Î¿å¡×¤ò¼êÅÏ¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸©Æâ´ë¶ÈÌó50¼Ò¤ÎÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¥·ー¥ë¡Ê¥¢¥Ã¥×¡Ë
ÅöÆü¤Î±ÇÁü¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¡ÎÄó¶¡¡§ÉÙ»³¸©¡Ï
»ÈÍÑ¾ò·ï¡§Åö³ºPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµ»ö¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡ã»²¹Í¡ä¼óÅÔ·÷£Ð£Ò¹¹ð¤ÎÅ¸³«
Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¿·½É±Ø¥á¥È¥í¥×¥í¥à¥Êー¥É ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡Ö¿·½É¥á¥È¥í¥¹ー¥Ñー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÎµðÂçÊÉÌÌ¹¹ðÅ¸³«
ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë£¹Ï©Àþ¼ÖÆâÁë¾å¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð
Åìµþ23¶è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±Ø¹½Æâ¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸·Ç½Ð
¡Ê´ü´Ö:ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î12Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë～£±·î18Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡Ë
¡Ú»²¹Í¡§¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¸©³°¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÇÆ¯¤Êë¤é¤¹¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é°Ê²¼¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
1. ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®
2. PR¹¹ð¤ÎÅ¸³«¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
3. ¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥Á¥é¥·¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀßLP
¡Êhttps://shukatsu-line.pref.toyama.lg.jp/work-in-toyama¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ»ö¶È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈV
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢»öÌ³Ã´Åö¡ä
¼ã¼Ô¡¦£Õ£É£ÊÃ´Åö¡¡Ä¹²¬¡¢ß·¾å
TEL¡§076-444-4558
MAIL¡§atayonajinzai@pref.toyama.lg.jp
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤Î±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÊÌÅº»ñÎÁ¡Ë
»ö¶È¤ÎÇØ·Ê¡¦°ÌÃÖ¤Å¤±Åù
1. »ö¶È¤ÎÇØ·Ê¡¦°ÌÃÖ¤Å¤±
ÉÙ»³¸©¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÏ«Æ¯¶¡µëÀ©Ìó¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î´íµ¡¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢Á´Ä£²£ÃÇ¤Î¸©¿Íºà³ÎÊÝ¡¦³èÌö¿ä¿ÊËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÂ¶â¤Ê¤É¡¢³°·ÁÅª¾ò·ï¤À¤±¤Ç¿Íºà¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¸©¤¬¿Íºà¤ò°é¤ß¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢°Â¿´¤·¤ÆË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤¯²ÁÃÍ¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë·ÁÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¼´¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÇÆ¯¤¯Ì¥ÎÏ¤òÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤³¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¿Íºà¤ò¤á
¤°¤ë³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÙ»³¸©¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¸©³°¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼Ô¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÇÆ¯¤Êë¤é¤¹¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖÉÙ»³¤ÇÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥¿ー¥²¥Ã¥È
¸©³°¡ÊÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¡Ëºß½»¤Î20Âå¸åÈ¾～40Âå¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¿ÍºàÁØ
¸½¿¦¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÈèÊÀ¤·¡¢Å¾¿¦¤òµ¡¤ËÀ¸³è´Ä¶¡¦¶µ°é´Ä¶¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÁØ
4. ´üÂÔ¤¹¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡ÊÁÀ¤¦À®²Ì¡Ë
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¾¿¦Àè¤È¤·¤Æ¤ÎÉÙ»³¸©¤ª¤è¤ÓÉÙ»³¸©Æâ´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å
¡¦Å¾¿¦¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¸©´ë¶È¾ðÊó¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Â¥¿Ê¡ÊÆ°²è»ëÄ°Åù¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¸©µ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê°Ü½»¥»¥ß¥ÊーÅù¡Ë¤Ø¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê
5. »ö¶ÈÁ´ÂÎÁü¡ÊÆÃÀßLP¡Ë
»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¡ÊÇØ·Ê¡¢¼èÁÈÆâÍÆ¡¢¾ðÊóÆ³ÀþÅù¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÀßLP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shukatsu-line.pref.toyama.lg.jp/work-in-toyama