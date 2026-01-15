¡Ú¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡ÛÅß¤ÎºÅ»öÇã¼è¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´¹ñ¤Ë117Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÇã¼èÀìÌçÅ¹¤µ¤¹¤¬¤ä¤¬¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î½ÐÄ¥Çã¼è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ººÄê¡¦ÁêÃÌ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¡ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äµ®¶âÂ°¤¬¡ÖÅ¹Æ¬Çã¼èÁê¾ì100%¡×¡¢¶â·ô¡¦¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«ー¥É¡¦µÇ°¹Å²ß¤Î³ÛÌÌ100¡óÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡ª
Åß¤ÎºÅ»öÇã¼è¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ðÊó
¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£»þ·×¡¢ÊõÀÐ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¶â·ô¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇººÄê¡¦Â¨¸½¶â²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¤´Íè¾ìÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤´Íè¾ì¤ÎÊýÁ´°÷¤ËÀ¸³è»¨²ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¿©ÉÊ¥é¥Ã¥×¡¦ÀöºÞ ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤ò¿ÊÄè¡ª¢¨·ÊÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§
2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë³ÆÆü 9:00～18:30
²ñ¾ì¡§
¢©952-1324¿·³ã¸©º´ÅÏ»ÔÃæ¸¶234-1º´ÅÏÃæ±ûÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥Èº´ÅÏ 2F Ê¸Ìï¿Í·Á¼¼B¡Ë
ººÄê»Î¡§
º´ÅÏ»Ô½Ð¿È¤Î¡Ö¹¾¸ýººÄê»Î¡×¤¬¾ïÃó¡ª·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¤¬ÃúÇ«¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2ÂçÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
① ¶â¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ ¹â³ÛººÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¶â¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÀ½ÉÊ¤ÏÅ¹Æ¬Çã¼èÁê¾ì100¡ó¤ÇÇã¼è¡ª¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä»þ·×¤âÂÐ¾Ý¡£¤ª¼ê¸µ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òº£¤³¤½¸½¶â²½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
② ¶â·ô¡¦¥Æ¥ì¥«¡¦µÇ°¹Å²ß ³ÛÌÌ100¡óÇã¼è
Á´¹ñ¶¦ÄÌ¾¦ÉÊ·ô¡¦Î¹¹Ô·ô¡¦¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«ー¥É¡¦µÇ°¹Å²ß¤Ê¤É¡¢³ÛÌÌ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ªÇã¼è¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÎã¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥Ð¥Ã¥°¡¦ÏÓ»þ·×¡¦ºâÉÛ¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É/¥Ñー¥ë/»¹¸ê)¡¦¼òÎà¡§Ì¤³«Éõ¤ÎÍÎ¼ò¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥Çー¡¦¶â·ô¡§¾¦ÉÊ·ô¡¦¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¦Î¹¹Ô·ô¡¦µÇ°¹Å²ß¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡§¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¡¢»£±Æµ¡ºà¤Ê¤É¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§¹üÆ¡ÉÊ¡¢¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¡¢¸ÅÁ¬¡¢ËÇ°×¶ä¤Ê¤É
¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó
¼Ö¤ÇÍè¾ì¡§²ñ¾ìÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¥Ð¥¹¤ÇÍè¾ì¡§¡¡¡¦¿·³ã¸òÄÌº´ÅÏ¥Ð¥¹¡Öº´ÅÏ¹â¹»Á°¡×²¼¼Ö ÅÌÊâ3Ê¬¡¡¡¦¡ÖÎ¾ÄÅ¹ÁÁ°¡×¤è¤ê¥Ð¥¹¤ÇÌó35Ê¬ÌÜ°õ¡§º´ÅÏ»ÔÌò½ê¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥Èº´ÅÏ2F
¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Î¤´°ÆÆâ
ºÅ»ö´ü´ÖÃæ°Ê³°¤Ç¤â¡¢¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇã¼è¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çã¼èÀìÌçÅ¹¤µ¤¹¤¬¤ä¥Ù¥¤¥·¥¢¿·³ãË±ÉÅ¹
½»½ê¡§ ¢©950-3317 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔËÌ¶è¤«¤Ö¤È¤ä¤Þ2-1-62 ¥Ù¥¤¥·¥¢¿·³ãË±ÉÅ¹ 1FÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 025-288-6092±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00～20:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¼«Å¾¼ÖÍÑÉÊ¥³ー¥Êー¤Î¤¢¤ë½ÐÆþ¸ý¤«¤éÆþ¤êº¸¼ê¡¢SoftBank¡¦Y!mobileÍÍ¤Îº¸ÎÙhttps://sasugaya.jp/shop/toyosaka/
Çã¼èÀìÌçÅ¹¤µ¤¹¤¬¤ä ¥Ç¥Ã¥ー401Å¹
½»½ê¡§¢©950-0973 ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¾å¶á¹¾4-12-20 ¥Ç¥Ã¥ー401 B1FÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§025-384-4183±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·³ã±ØÆî¸ý¤«¤é¼Ö¤Ç13Ê¬¡¢½ÐÍèÅç¸òº¹ÅÀ¤¹¤°Â¦https://sasugaya.jp/shop/dekky401/
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¹¤¬¤äËÜ¼Ò¡§¢©110-0016ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-33-1 ¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¸æÅÌÄ® 6FTEL¡§03-5816-6362½¾¶È°÷¿ô¡§191Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡ËÀßÎ© ¡§2018Ç¯7·î
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¹¤¬¤ä¡¡¹ÊóÃ´ÅöTEL¡§03-5816-6362 / MAIL¡§pr@sasugaya.jpURL¡§https://sasugaya.jp/¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ËURL¡§https://sasugaya.co.jp/¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ËURL¡§https://recruit.sasugaya.co.jp/¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë¢¨ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ë¼èºà¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¼¤Ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ¡§https://sasugaya.co.jp/news/https://sasugaya.co.jp/