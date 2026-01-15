¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ë¾å½é¡ª¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤´¤í¤´¤í¿©´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ÎÎò»ËÅª¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼(R)¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼(R) ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¡È¤´¤í¤Ã¤´¤í¡É¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤ËÆþ¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë2ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤¬»ý¤Ä°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¥ª¥ì¥ª(R) ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥ª¥ì¥ª(R)¥¯¥Ã¥¡¼¤òÁýÎÌ¤·¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ Ä¶ ¥ª¥ì¥ª(R) ¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â´¨¤¤Åß¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Å¹Æâ¤ä¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¤ª°û¤ß¤â¤Î¤È¤´°ì½ï¤Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·TVCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHANA¡×¤ÎMAHINA¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉTVCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡È¤¤Î¤³¤Î»³¡É¤È¡È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡É¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤µ¤ó¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡È´ñÀ×¡É¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú²÷¤ËÉ½¸½¤·¤¿TVCM¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
