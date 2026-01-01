¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎÂç³Ø¤¬Âè39²óÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×ÆþÁªºîÉÊ¤òÈ¯É½
ÅìÍÎÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ìð¸ý±Ù»Ò¡Ë¤Ï¡¢Âè39²ó¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£39²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢55,344¼ó¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸½Âå³ØÀ¸¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¦À¸³è´¶³Ð¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î¤¦¤¨¡¢ÆþÁªºîÉÊ100¼ó¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÉô ÆþÁªºîÉÊ10¼ó¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ßŽ¤Â¿¿ô¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ø¹»¤ËÂ£Äè¤¹¤ë¡Ö³Ø¹»ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤â5¹»¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÁªºîÉÊ¤Ï¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.toyo.ac.jp/social/issyu/
¡¡¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËËÜ³Ø¤¬ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÉ´¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀµÇ°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÎß·×±þÊç¿ô¤ÎÂ¿¤¤³ØÀ¸Ã»²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤éÂè39²ó¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×±þÊçºîÉÊ¿ô¤Ï1,895,279¼ó¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2026Ç¯1·î15Æü¡¡ËÜ³ØÄ´¤Ù
¡ãÂè39²ó¡¡±þÊçºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ä
¡¡ËüÇî¤äÊª²Á¹â¡¢È÷ÃßÊÆ¡¢·§¤ÎÈï³²¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿»þ»ö¤ä¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢À¯¼£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¶ÛÄ¥´¶¤äÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ø¤Îµ¿Ìä¡¦ÉÔ¿®´¶¤Ê¤É¤âÎ¨Ä¾¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Â¿¤¯¤ÏÆü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»À¸³è¤äÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë²Î¤¬Â¿¤¯¡¢Éô³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿´î¤Ó¤äÃ£À®´¶¡¢ÅØÎÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¤È¤ÎÆü¾ï¤òºÙ¤ä¤«¤ËÄÖ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÄÉãÊì¤ä·»Äï¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÆü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ä¤·¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÃº»À°ûÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤·¡¢Åù¿ÈÂç¤Î³ØÀ¸¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó°ÍÂ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÈéÆù¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¸½Âå¤Î³ØÀ¸Áü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂè39²ó¡¡ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×³µÍ×¡ä
¢£¥Æ¡¼¥Þ¡§ ¡Ö¸½Âå³ØÀ¸¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¦À¸³è´¶³Ð¡×¤ò±Ó¤ß¤³¤ó¤ÀÃ»²Î
¢£±þÊçÁí¿ô¡§ 55,344¼ó¡ÊÆâ¡¢¾®³ØÀ¸449¼ó¡Ë
¢£±þÊç¹»Áí¿ô¡§ 544¹»
¢£±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Áª¹ÍÊýË¡¡§ ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÁª¹Í
¡¡¡ûÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹
¡¡¡¡¡¦¹âÌø Í´»Ò¡ÊÅìÍÎÂç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡ûÁª¹Í°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¦¹â¾¾ Î¼ÂÀ¡ÊÅìÍÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¦ºä°æ ½¤°ì¡Ê²Î¿Í¡¿²Î»ï¡Ø¤«¤ê¤ó¡ÙÊÔ½¸¿Í¡¢¸½Âå²Î¿Í¶¨²ñÍý»öÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÃæÀî º´ÏÂ»Ò¡Ê²Î¿Í¡¿²Î»ï¡ØÌ¤Íè¡ÙÁª¼Ô¡¢¸½Âå²Î¿Í¶¨²ñÍý»ö¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÂç³Ø ÁíÌ³Éô ¹Êó²Ý
¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×Ã´Åö
½»½ê¡§¢©112-8606¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÇò»³5-28-20
TEL¡§03-3945-7571
FAX¡§03-3945-7574
¥á¡¼¥ë¡§mlkoho@toyo.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¦ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.toyo.ac.jp/social/issyu/
¡¡¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËËÜ³Ø¤¬ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÉ´¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀµÇ°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÎß·×±þÊç¿ô¤ÎÂ¿¤¤³ØÀ¸Ã»²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè1²ó¤«¤éÂè39²ó¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×±þÊçºîÉÊ¿ô¤Ï1,895,279¼ó¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2026Ç¯1·î15Æü¡¡ËÜ³ØÄ´¤Ù
¡ãÂè39²ó¡¡±þÊçºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ä
¡¡ËüÇî¤äÊª²Á¹â¡¢È÷ÃßÊÆ¡¢·§¤ÎÈï³²¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿»þ»ö¤ä¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢À¯¼£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¶ÛÄ¥´¶¤äÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ø¤Îµ¿Ìä¡¦ÉÔ¿®´¶¤Ê¤É¤âÎ¨Ä¾¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Â¿¤¯¤ÏÆü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»À¸³è¤äÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë²Î¤¬Â¿¤¯¡¢Éô³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿´î¤Ó¤äÃ£À®´¶¡¢ÅØÎÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¤È¤ÎÆü¾ï¤òºÙ¤ä¤«¤ËÄÖ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÄÉãÊì¤ä·»Äï¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÆü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ä¤·¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¡ÖÃº»À°ûÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤·¡¢Åù¿ÈÂç¤Î³ØÀ¸¤é¤·¤¤»ëÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó°ÍÂ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÈéÆù¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¸½Âå¤Î³ØÀ¸Áü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂè39²ó¡¡ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×³µÍ×¡ä
¢£¥Æ¡¼¥Þ¡§ ¡Ö¸½Âå³ØÀ¸¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¡¦À¸³è´¶³Ð¡×¤ò±Ó¤ß¤³¤ó¤ÀÃ»²Î
¢£±þÊçÁí¿ô¡§ 55,344¼ó¡ÊÆâ¡¢¾®³ØÀ¸449¼ó¡Ë
¢£±þÊç¹»Áí¿ô¡§ 544¹»
¢£±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£Áª¹ÍÊýË¡¡§ ÅìÍÎÂç³Ø¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÆÁª¹Í
¡¡¡ûÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹
¡¡¡¡¡¦¹âÌø Í´»Ò¡ÊÅìÍÎÂç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡ûÁª¹Í°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¦¹â¾¾ Î¼ÂÀ¡ÊÅìÍÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¦ºä°æ ½¤°ì¡Ê²Î¿Í¡¿²Î»ï¡Ø¤«¤ê¤ó¡ÙÊÔ½¸¿Í¡¢¸½Âå²Î¿Í¶¨²ñÍý»öÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÃæÀî º´ÏÂ»Ò¡Ê²Î¿Í¡¿²Î»ï¡ØÌ¤Íè¡ÙÁª¼Ô¡¢¸½Âå²Î¿Í¶¨²ñÍý»ö¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÂç³Ø ÁíÌ³Éô ¹Êó²Ý
¡Ö¸½Âå³ØÀ¸É´¿Í°ì¼ó¡×Ã´Åö
½»½ê¡§¢©112-8606¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÇò»³5-28-20
TEL¡§03-3945-7571
FAX¡§03-3945-7574
¥á¡¼¥ë¡§mlkoho@toyo.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/