³ô¼°²ñ¼ÒAIR AGENCY¼çºÅ¡¢¡Ø¤Û¤·¡ß¤³¤¨¡Ú»þÇ·À´¸ø±é¡Û¡Ù¤¬2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î22Æü (Æü)¤Ë¸æÅÂ¾ì¹â¸¶»þÇ·À´ ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¡ÊÀÅ²¬¸© ¸æÅÂ¾ì»Ô ¿À»³ 719ÈÖÃÏ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) 12:00～È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) 12:00～È¯Çä¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://hoshikoe.jp/¸ø¼°Xhttps://x.com/hoshikoe_staff
À¼Í¥ Æ£¸¶·¼¼£¤¬À¸Á°¤Ë´ë²è¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡ÖÀ±¡×¤È¡ÖÀ¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤Û¤·¡ß¤³¤¨¡×¡£Æ£¸¶¤Î°ä»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡£º£²ó¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ø¥Î¥ïー¥ë¡ß¥Î¥ïー¥ë¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ý¯°æ¹§¹¨¡ß°Â¸µÍÎµ®¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÁ÷¤ëÀ¸Ï¯ÆÉ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ø¤Û¤·¡ß¤³¤¨¡Ú»þÇ·À´¸ø±é¡Û¡Ù³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î22Æü (Æü)²ñ¾ì¡§¸æÅÂ¾ì¹â¸¶»þÇ·À´ ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¡ÊÀÅ²¬¸© ¸æÅÂ¾ì»Ô ¿À»³ 719ÈÖÃÏ¡Ë¢£½Ð±é¼ÔÝ¯°æ¹§¹¨¡¢°Â¸µÍÎµ®¢£³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë2026Ç¯02·î21Æü(ÅÚ) 16:002026Ç¯02·î21Æü(ÅÚ) 18:002026Ç¯02·î22Æü(Æü) 14:002026Ç¯02·î22Æü(Æü) 16:00¢¨³«¾ì¤Ï¡¢³«±é¤Î20Ê¬Á°¤Ç¤¹¡£¢¨¾å±é»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶âºÇÁ°ÎóÀÊ¡§8,800±ßSSÀÊ¡§7,700±ßSÀÊ¡§6,600±ßAÀÊ¡§5,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
