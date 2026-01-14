Leathers and Treasures ¡ß CREATURE FROM THE LIVING - ¡ÈGod is in the details¡É ¤òÅ»¤¦¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡£13ÅÀ¸ÂÄê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ã¥Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æÍº»Ö¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖLeathers and Treasures¡Ê¥ì¥¶ー¥º ¥¢¥ó¥É ¥È¥ì¥¸¥ãー¥º¡Ë¡× ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß¼Ô¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ý¥ê¥Áー¥Î¤ÈÀ¸Á°¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¡¢¥±¥Ëー»á¡ÊSHOP¡ÖGREED¡×¥ªー¥Êー¡¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCREATURE FROM THE LIVING¡×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥±¥Ëー»á¤¬°ìÅÀ¤º¤Ä¸·Áª¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀ©ºî¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ý¥ê¥Áー¥Î¤¬À¸Á°±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤Â±¥â¥Áー¥Õ¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥×¥ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤òÃíÆþ¡£CREATURE FROM THE LIVING¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥×¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥¿¥ó¡¢»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò¿ï½ê¤ËÇÛ¤·¡¢ÎÌ»º¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Leathers and Treasures¤¬·Ç¤²¤ëÅ¯³Ø¡ÖGod is in the details¡Ê¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡Ë¡×¤ò°áÉþ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ý¥ê¥Áー¥Î¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡È13¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢À¤³¦¸ÂÄê13ÅÀ¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¡£°ìÃå¤´¤È¤Ë¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥éー¡¦É÷¹ç¤¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ã¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÅÀÊª¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
PRODUCT INFORMATION
Vintage Checked Shirt¡ÚC.F.T.L. ¡ß Leathers and Treasures LTD.¡ÛÀ¤³¦¸ÂÄê¡§13ÅÀ²Á³Ê¡§\38,500¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¦¥§¥¢¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥éー¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
DETAILS
¥Ü¥¿¥ó¡§¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤òC.F.T.L.¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ËÊÑ¹¹
Âµ¸ý¡§ÃåÍÑ»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÎ¢Â¦¤Ë¥í¥´Æþ¤ê¥Æー¥×¤òË¥À½
º¸¶»¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡§Á¡ºÙ¤Ê»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¡¢¼þ°Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤ÇË¥À½
ÇØÌÌ¥×¥ê¥ó¥È¡§¥·¥ã¥Ä¤Î¸ÄÂÎº¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢1ÅÀ¤º¤Ä°õºþ°ÌÃÖ¤òÄ´À°
¢§È¯Çä¾ðÊóÅ¹Æ¬È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Beyond Cool Tokyo¡Ê¢¨¼ÂÊªÈÎÇä¡ËBeyond Cool ¥¥ã¥Ã¥¹¥ëBeyond Cool Ì¾Å´É´²ßÅ¹Beyond Cool ÉÍ¾¾¢¨¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Ï¤ª¼è¤ê´ó¤»ÂÐ±þ²Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡ËÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§Jewelry Connection¡Êhttps://www.j-connection.jp/¡Ë³ÚÅ·»Ô¾ì¡ÃBeyondCool～¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë～¡Êhttps://www.rakuten.co.jp/beyondcool/¡Ë
ABOUT Leathers and Treasures
1980Ç¯¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ý¥ê¥Áー¥Î¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÁÏÀß¡£¡ÖGod is in the details¡Ê¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡Ë¡× ¤òÉáÊ×¤ÎÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢17À¤µª¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Îµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁ¡ºÙ¤«¤Ä²ÚÎï¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤ò¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÁÏÀß¼Ô¤ÎË×¸å¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¸þÛê¿ºÈ¡Ê¥à¥«¥¤¥¸¥ç¥¦ ¥·¥ó¥ä¡Ë ¤¬¤½¤ÎÀº¿À¤Èµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È³×¿·À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊLeathers and Treasures¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ëÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-13-22-207TEL : 03-6804-5201