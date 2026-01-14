Âç¿Íµ¤ºî¶Ê²È¡¦Å·ÌîÀµÆ»»Ø´ø¤ÎCD¡ÚGR¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥í¥Ü¡Ë¡Û¤¬¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¸ò¶Á¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ÎOsaka Shion Wind Orchestra¤òÍ¤¹¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Âçºå»Ô²»³ÚÃÄ(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è/Íý»öÄ¹:ÀÐ°æÅ°ºÈ)¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¡¦Å·ÌîÀµÆ»¤¬»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿CD¡ØGR¡Ù¤ò2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Íµ¤ºî¶Ê²È¡¦Å·ÌîÀµÆ»¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¦¥³¥ó¥À¥¯¥È´ë²è¤¬¹ë²Ú2ËçÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡ªDISC 1¤ÏÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î4ºîÉÊ¤ò¸ò¶Á¶Ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹½À®¡£³Æ¶Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆDISC 2¤Ï¡ÖGR¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥í¥Ü¡Ë¡×¤Î²»³Ú¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£40Ê¬¤ËµÚ¤ÖÄ¶Âçºî¤¬¡¢°µÅÝÅª¥¹¥±ー¥ë¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Shion¤Ë¤è¤ë½¼¼Â¤Î±éÁÕ¤Ç¡¢Å·Ìî¥ïー¥ë¥É¤Î¿¿¿ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÉ¬Ä°È×¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Shion¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(BASE)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Shion±éÁÕ²ñ¤Î²ñ¾ìÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÚCD¡ÛGR»Ø´ø¡§Å·Ìî ÀµÆ»¿áÁÕ³Ú¡§Osaka Shion Wind Orchestra°ìÈÌ²Á³Ê¡§2ËçÁÈ 3,850±ß(ÀÇ¹þ)¥×¥ì¥ß¥¢¥à±þ±çÃÄÍ¥ÂÔ²Á³Ê¡§2ËçÁÈ 3,500±ß(ÀÇ¹þ)¢¨Í¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢±éÁÕ²ñ¤ÎÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î5Æü Âè7²óµþÅÔÄê´ü±éÁÕ²ñµþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë ¥é¥¤¥ÖÏ¿²»
¼ýÏ¿¶Ê
¡ÎDisc 1¡Ï¢£ ¥é¡¦¥Õ¥©¥ë¥à¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ã¥¯¡¦¥¢¥àー¥ë¡¦¥·¥ç¥ó¥¸¥å¡¦¥³¥à¡¦¥ë¡¦¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³ー¥×¢£ ¥¨¥¯¥¹¥Ô¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊìÞºá¡Ë¢£ ¥¢¥Àー¥¸¥ç¡¦¥¹¥¦¥©¥ô¥£¥¢¥ó¥¹¥¥§¢£ ¥·¥Í¥Þ¡¦¥·¥á¥ê¥Ã¥¯¡ÎDisc 2¡Ï¡ÖGR¡×¤è¤ê Shion Special Selection¢£ Ⅰ. ½ø¶Ê¡¡¢£ Ⅱ. ÂçÃÄ±ß¤Ø¤Î¥×¥ì¥ê¥åー¥É¡¡¢£ Ⅲ. G.R.È¯Æ°¤¹!! －G.R.1¹æ vs-G.R.2¹æ¡¡¢£ Ⅳ. ¥·¥º¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÈëÌ©～Èá·à¤ÏºÆ¤Ó¡¡¢£ Ⅴ. È¯Îá¡ªÅÅ¼§¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥äーºîÀï¡¡¢£ Ⅵ. ¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥¹¡ª～¹õ¤¤¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¤Î¹ÔÊý¡¡¢£ Ⅶ. ¥í¥Ü¤Î°ÛÊÑ¡¡¢£ Ⅷ. Âçºî¤Î·è°Õ¡¡¢£ Ⅸ. ¹ñºÝ·Ù»¡µ¡¹½¤Î¥Æー¥Þ¡¡¢£ ¡ÖGR¡×¤è¤ê ÌÀÆü¤Ø¤Î´õË¾https://shion.jp/2025/12/28/newreleases-5/
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»Ø´ø¡§Å·Ìî ÀµÆ»
±ÇÁü²»³Ú¡¢¸½Âå²»³Ú¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢Jazz¡¢±é²Î¤«¤é¿áÁÕ³Ú¤Þ¤ÇÀáÁàÌµ¤¯½ñ¤¯ºî¶Ê²È¡¢»Ø´ø¼Ô¡£¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡¢¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¡¢¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡¢¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌÁÍ§¡¢ºíÁã»íÏº»áºîÉÊ¤Î´É¸¹³ÚÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¥Õ¥£¥ë¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»Ø´ø¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£SEGA¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·ー2013¡Ê±÷ÆüÈæÃ«¸ø²ñÆ²¡ËÇúÇËÍ½¹ð¤¬¤µ¤ì¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤ÎÃæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ñ¥·ー2015¡Ê±÷¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÁ°Ìë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥Ñ¥·ー2021¡Ê±÷¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¡Ë¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²ò½üÄ¾¸å¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·ー2023¡Ê±÷¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¡Ë¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥éÂÐ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¸ò¶Á³Ú¡Ê2017¡Ë¤Ç¤Î´É¸¹³Úºî¡¢ÊÔ¶Ê¡¢»Ø´ø¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£±éÁÕ¤ÏÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¹ç¾§ÃÄ¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Öº®ÌÂ¤ÎÀ¤µª¡×¥Æー¥Þ²»³Ú¡¢NHKTV ¥Ë¥åー¥¹7¤Î²»³Ú¤ä¡¢½©ÅÄ¥¢¥È¥ê¥ª¥ó²»³Ú¥Ûー¥ë¡¢¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹¤Î³«±é¥Á¥ã¥¤¥à¤Ê¤É¤âºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè62²ó½©ÅÄ¤ï¤«¿ù¹ñÂÎ¡¢Âè29²ó¹ñÌ±Ê¸²½º×¡¢Âè59²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¤Ê¤É¤Ç²»³ÚÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¿áÁÕ³Ú´ØÏ¢¤Ç¤ÏÅìµþ¸óÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿áÁÕ³ÚÂçºîÀï¡×¤ä¡¢2018Ç¯¡¢2019Ç¯¡¢2022Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×¤Ç¿áÁÕ³ÚÊÔ¶Ê¤È»Ø´ø¡¢MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£±éÁÕ¤Ï¥ª¥ª¥µ¥«¥·¥ª¥ó¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢Åìµþ¸óÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£¤Þ¤¿¥Ë¥åー¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥¹2015～¤Ç¤Ï¸Î´ä°æÄ¾Þð»á¤Î¸å¤ò·Ñ¤®»Ø´ø¡¢ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë²ÝÂê¶ÊIII¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤Î°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¤ë¡£²¿¸Î¤«¹ñÎ©²»³ÚÂç³Øºî¶Ê²Ê¼óÀÊÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤ò¼óÀÊ½¤Î»¡¢Éð²¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤êÂè23²ó¡¢24²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨ºî¶Ê¾Þ¡Ê¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡ËÂè10²óÆüËÜ´ÉÂÇ¿áÁÕ³Ú¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þºî¡¦ÊÔ¶ÊÉôÌç¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÅìµþ²»³ÚÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢¾°Èþ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥ì¥Ã¥¸ÀìÌç³Ø¹»¡¢ÃæÉô³Ú´ïµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤ÇºîÉÊ¤òÄó¶¡¡¢¶¦±é¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¹ñÎ©¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¼¼Æâ´É¸¹ÃÄ¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥Æ¥£¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢Åìµþ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥·¥¨¥Ê¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Óー¡¦¥ï¥ó¥Àー¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢¥È¥¥ー¥Ä¡¦¥·ー¥ë¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥ä¥·¥í¡¢¥ª¥Õ¥é¡¦¥Ï¥¶¡¢X-Japan YOSHIKI¡¢ÉÛ»ÜÌÀ¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢ÉÚÅÄ·®¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
Osaka Shion Wind Orchestra
2023Ç¯6·î1Æü¤Ë³ÚÃÄÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â⻑¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¸ò¶Á¿áÁÕ³ÚÃÄ¡£1923Ç¯(ÂçÀµ12Ç¯)¤ËÃÂÀ¸°ÊÍè¡ØShion(¤·¤ª¤ó)¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2014Ç¯Âçºå»ÔÄ¾±Ä¤è¤ê⺠±Ä²½¡£2015Ç¯3·î¤Ë¡ÖÂçºå»Ô²»³ÚÃÄ¡×¤è¤ê¡ÖOsaka Shion Wind Orchestra¡×¤È²þ¾Î¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Î±éÁÕ²ñ¤ä¿áÁÕ³Ú¹Ö½¬²ñ¡¢£Ã£ÄÏ¿²»¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ²»³ÚÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤ÎÂçºåÊ¸²½º×¾Þ¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡¢ÆüËÜ¿áÁÕ³Ú¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ±éÁÕÉôÌç¾Þ¡¢Âçºå·Ý½Ñ¾Þ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÂç¾Þ¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ö¾Þ ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîPR¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡£¸½ºß¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤ËµÜÀîÉËÎÉ¡¢¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¤Ë¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Ü¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢Ì¾ÍÀ·Ý½Ñ¸ÜÌä¤Ë½©»³ÏÂ·Ä¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
