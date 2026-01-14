TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ç¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Æü¾ï·Ï¥®¥ã¥°TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù(¸¶ºî¡§¤´¤È¤¦¤Ë¤â)¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê·ÊÉÊ¡¢¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤êÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾¸µ ¾æÉ×)¼çºÅ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅö¼Ò»Üºö¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¢£³«ºÅÆâÍÆ¡§ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¡¦¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£·Ç½Ð¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ÃÓÂÞ¤ÈÂçºå¤Î2¤«½ê¤Ç³«ºÅ¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)Å¸³«³«»Ï¡¦BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥Á¥§¥Ã¥¯ver.(Á´8¼ï)¡¦75mm¥ªー¥í¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥Á¥§¥Ã¥¯ver.(Á´8¼ï)¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー ¥Á¥§¥Ã¥¯ver.(Á´3¼ï)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤ÎÆþ²Ù»þ´ü¤äºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢GiGO ONLINE CRANE¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ß(¢¨1.GiGO ONLINE CRANE¤ÏÍ½þ500SP)ÅêÆþ¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´8¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1.¾ÜºÙ¤ÏGiGO ONLINE CRANE¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
¢ã¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¢ä
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Ä¤¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´8¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£GiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGO BOWL¥¤¥ª¥ó»¥ËÚ¼ê°ð±ØÁ°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¿GiGO BOWL¥É¥êー¥à¥¿¥¦¥óÇò³ò¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGOÃÓÂÞ3¹æ´Û¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO½ÂÃ«GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¿GiGOÆñÇÈ¥¢¥Ó¥ª¥ó¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGO¹ÅçËÜÄÌ¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À(Á´14Å¹ÊÞ)¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£¢£²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2·î8Æü(Æü)¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§¡¦GiGOÃÓÂÞ3¹æ´Û³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGOikebukuro_3¡¦GiGOÆñÇÈ¥¢¥Ó¥ª¥ó³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü9:00～21:00)Å¹ÊÞX¡§https://x.com/gigo_avion
¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¤Ë¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È(Á´8¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¢£±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¤È¤Ï
´Ø¸ý(¸å¤Î¥Ï¥¸¥á)¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æµ¤¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿½ê¡¢µá¿Í¥Á¥é¥·¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹(^o^)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¥ó¡×¤ØÅ¾¿¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥ÈÎò20Ç¯°Ê¾å¤ÎÄï·Ï¥Û¥¹¥È¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿§Îø·Ï¥Û¥¹¥È¡¢¥½¥·¥ã¥²ÃæÆÇ¤Î¥ª¥é¥ª¥é·Ï¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¸ÄÀÇÉ¥Û¥¹¥È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¼«Ê¬¤Ë¥Û¥¹¥È¤Ê¤ó¤Æ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¸¥á¤À¤¬¡¢¥Û¥¹¥ÈÃ£¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃÊ¡¹¤Èµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¢£¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/everydayhost/¢£¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/ebuhosu_anime¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥È¡Ù¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@ebuhosu_anime
¢£Ãøºî¸¢É½µ
©¤´¤È¤¦¤Ë¤â¡¿¤¨¤Ö¤ê¤Ç¤¤¥Û¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://campaign.gendagigo.jp/2601/everydayhost/