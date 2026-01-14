¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø ²¬ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ²°ÆâÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖFORRO¡Ê¥Õ¥©¡¼¥í¡Ë¡×¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï
¡Á°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤Î»ýÂ³ÅªÄó¶¡¤Î¼Â¸½¤Ø¡Á
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£ÅÄ°åÂç¡Ë¤ÈÀîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Àîºê½Å¹©¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤è¤êÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø ²¬ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡Ë¤Ë¤Æ²°ÆâÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖFORRO¡×¢¨1¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤ò»ýÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬ÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Æ£ÅÄ°åÂç¤ÈÀîºê½Å¹©¤Ï¡¢ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢²¬ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é3¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖFORRO¡×¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢10·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»î¸³±¿ÍÑ¤Î·ë²Ì¡ä
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î30Æü
¼Â»Ü¾ì½ê¡§Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø ²¬ºê°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼
ÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¡§³°Íè¥¨¥ê¥¢¡Ê1³¬¡Ë¡¦ÉÂÅï¡Ê4³¬-7³¬¡Ë¤È¸¡ºº¼¼¡¦ÌôºÞ¼¼¡Ê1³¬¡Ë¤È¤Î´Ö
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§FORRO¡Ê2Âæ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡ÂÎ¤ª¤è¤ÓÌôºÞ¤ÎÇÛÁ÷¡Ê¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë³¬°ÜÆ°Í¤ê¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤è¤ëÉéÃ´·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¸ú²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àîºê½Å¹©¤Î²°Æâ³°°ÌÃÖ¾ðÊó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¢¨2¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡Ê»î¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô60Ì¾¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ò¾ï»þµÏ¿¤·¡¢°ÜÆ°Àè¤äµ÷Î¥¤ÎÊÑ²½¤ò·×Â¬
»î¸³·ë²Ì¡§°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬ÇÛÁ÷¤Î¤¿¤á¤ËÃ´Åö¥¨¥ê¥¢¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡a¡¥ÉÂÅï¥¨¥ê¥¢¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡Ê25Ì¾¡Ë¡§1ÆüÊ¿¶Ñ29¡óºï¸º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b¡¥³°Íè¥¨¥ê¥¢¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡Ê35Ì¾¡Ë¡§1ÆüÊ¿¶Ñ32¡óºï¸º
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä´µ¼ÔÍÍ¤ËÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÉÂÅï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤ß¤É¤ê¡×¤È¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬FORRO¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢2Âæ¤ÎFORRO¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³°Íè¥¨¥ê¥¢¤ª¤è¤ÓÉÂÅï¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ°åÂç¤ÈÀîºê½Å¹©¤Ï¡¢º£¸å¤â°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÌ¤³èÍÑÎÎ°èÆ³Æþ¸¡¾ÚÊä½õ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÍÑ¸ì²òÀâ¡ä
¢¨1¡¡²°ÆâÇÛÁ÷ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖFORRO¡Ê¥Õ¥©¡¼¥í¡Ë¡×
¡ÖFORRO¡×¤Ï¡¢Àîºê½Å¹©¤¬¡Ö¥Ò¥È¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤¿¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÁÏ½Ð¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´µ¼ÔÍÍ¤«¤é¤â¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë³°´Ñ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê½Å¹©¡ÖFORRO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë HP¡Êhttps://forro-service.com/¡Ë
Àîºê½Å¹©¡ÖFORRO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Êhttps://www.youtube.com/watch?v=ziMds-eM4rU¡Ë
¢¨2¡¡²°Æâ³°°ÌÃÖ¾ðÊó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ömapxus Driven by Kawasaki™¡×
ËÜ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Mapxus¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢GPS¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëGNSS¡Ê±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ê²°Æâ³°¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤ÊWi-Fi´Ä¶¤Î¤ß¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÈÃÏ¿Þ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²°Æâ³°°ÌÃÖ¾ðÊó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²°Æâ³°¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í¡¢°ÜÆ°µ°À×¤Î²Ä»ë²½¡¦¥Ç¡¼¥¿²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¡¦¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àîºê½Å¹©¡Ömapxus Driven by Kawasaki™¡×¡Êhttps://www.khi.co.jp/groupvision2030/mapxus.html¡Ë
¼Â¾Ú¼Â¸³»þ¤ÎÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¤Î±ÇÁüÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í Æ£ÅÄ³Ø±à ¹ÊóÉô TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp
¡¡
¡¡¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¤ÇÁê¾è¤ê¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡²Ù¼¼Èâ¤ò³«¤±¤ëÍÍ»Ò¡¡
¡¡¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¤ÇÁê¾è¤ê¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡²Ù¼¼Èâ¤ò³«¤±¤ëÍÍ»Ò¡¡
