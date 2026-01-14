¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìÂç¤Î¸¦µæ¼¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¥×¥í¥°¥é¥à³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ¡Ú3·î26Æü¡¦27Æü¡Û
ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ä³¤³°¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅìÂç¤Î¸¦µæ¼¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊ¿À®24¡Ê2012¡ËÇ¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä¶µ°é¡¦¸¦µæÆâÍÆ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤ä¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢1ÆüÌÜ¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Î³Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¼ÂÃÏ³«ºÅ¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Î·×2Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/visit_lab.html
¡ã³µÍ×¡ä
³«ºÅÆü¡¦¾ì½ê¡§
2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¼ÂÃÏ¡ÊËÜ¶¿ÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¶ð¾ìÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÇðÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢Çò¶âÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¢¨¼ÂÃÏ³«ºÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¹þ´ü´Ö¡¦¿½¹þÊýË¡¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¡Á2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
²¼µ¤ÎÀìÍÑ¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
https://www.ocans.jp/u-tokyo/schedule?fid=nZnpm6FY
ÂÐ¾Ý¡§
¹â¹»À¸¡Ê¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
»²²ÃÈñ¡§
ÌµÎÁ¡Ê¼ÂÃÏ»²²Ã¤Ë¤«¤«¤ë¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñÅù¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÂç³ØËÜÉô¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê²Ý
TEL¡§03-5841-1610
¥á¡¼¥ë¡§ext-info.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/visit_lab.html
¡ã³µÍ×¡ä
³«ºÅÆü¡¦¾ì½ê¡§
2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¼ÂÃÏ¡ÊËÜ¶¿ÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¶ð¾ìÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÇðÃÏ¶è¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢Çò¶âÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¢¨¼ÂÃÏ³«ºÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¹þ´ü´Ö¡¦¿½¹þÊýË¡¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¡Á2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
²¼µ¤ÎÀìÍÑ¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
https://www.ocans.jp/u-tokyo/schedule?fid=nZnpm6FY
ÂÐ¾Ý¡§
¹â¹»À¸¡Ê¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
»²²ÃÈñ¡§
ÌµÎÁ¡Ê¼ÂÃÏ»²²Ã¤Ë¤«¤«¤ë¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñÅù¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìµþÂç³ØËÜÉô¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê²Ý
TEL¡§03-5841-1610
¥á¡¼¥ë¡§ext-info.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/