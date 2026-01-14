¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶å½£Âç³Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¦¥£¡¼¥¯2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¶å½£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¶å½£Âç³Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¦¥£¡¼¥¯2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¶¥Áè¤Î¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ¶µ°éµ¡¹½¡ÊQ-PIT¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹ñºÝ¸¦µæ½ê¡ÊI²CNER¡Ë¡¢¿åÁÇºàÎÁÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊHYDROGENIUS¡Ë¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÅý³çËÜÉô¡ÊIn²FS¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶å½£ÃÏ¶èºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ï¢·È°Ñ°÷²ñ¡ÊK-RECC¡Ë¡¢¶å½£ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊISIT¡Ë¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤ä¼ÂÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤äÇî»Î²ÝÄø³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤Î¾ì¤âÀß¤±¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤ÈÊ¬Ìî²£ÃÇÅª¤ÊÃÎ¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¸¦µæÀ®²Ì¤Î¹Í»¡¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËèÇ¯1²ó¡¢1·îºÇ¸å¤Î½µ¤òµ¯ÅÀ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´³Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³ØÆâ³°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸¦µæ¼Ô¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ï¥Öµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÂç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»º¶È³¦¤ä¹ÔÀ¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´ü¡¡¡¡´Ö
¡¡¡¡2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¡¡²ñ¡¡ ¾ì
¡¡¡ÊÂÐ ÌÌ¡Ë¶å½£Âç³Ø°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¤Ê¤É
¡¡¡ÊŽµŽÝŽ×Ž²ŽÝ¡ËYouTube¡¢ZoomÅù¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®
¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡¿½¹þÊýË¡
¡¡¡¡°Ê²¼¤ÎURL¤Þ¤¿¤ÏÊÌÅº¤¨QR¥³¡¼¥É¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡https://q-pit-ew.kyushu-u.ac.jp/ja/program
¡¡¡¡Ãí)ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â»öÁ°¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡https://q-pit-ew.kyushu-u.ac.jp/ja
