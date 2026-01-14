¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¡¢»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡£Â´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î1Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª～1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õÃêÁª¤Ç¹ë²ÚVIP¾·ÂÔ～
Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©ÅçÊ¡ÎÉ¹ÁÈ¯¤Î¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ýー¥ÈÃ¸Ï©Åç³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ùÅÄ ¾¡µÁ)¤Ï¡¢º£½ÕÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤´Â´¶ÈµÇ°¤Ë¡Ö1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖVIPÁ¥¾åÂÎ¸³¡×¤ÎÃêÁª¾·ÂÔ¤ò²Ã¤¨¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤òÁ´ÎÏ¤Ç½ËÊ¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://www.uzu-shio.com/event/13920
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£ ÇØ·Ê
¡Ö³ØÀ¸À¸³è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÁÛ¤¤½Ð¤È¥¨ー¥ë¤ò¡£¡×
Â´¶È¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤òÃç´Ö¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÁ´ÎÏ¤Î½Ð¹Á¥»¥ì¥â¥Ëー¤ä¡¢Á¥¾å¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¿·¤·¤¤°ìÊâ¤ò¤ª½Ë¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤Î³¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð¹Á¥»¥ì¥â¥Ëー
¢£ ¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ～ 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ
(¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)
¢¨ÍÄ»ù¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SNS¤Ç¤ÎÀè¹Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
¢£ ¤´Â´¶ÈµÇ°¤Ë1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õ¤ª½Ë¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
´ü´ÖÃæ¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤¿Â´¶ÈÀ¸Á´°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
1. 1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆâÍÆ¡§ °Ê²¼3»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤«½ê¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦¤ªÅÚ»º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMARINE¡×
¡¦ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡×
¡¦¹âÂ®¥Üー¥È¡ÖÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¡×(1Ëç¤Ç¤´Æ±È¼¼ÔÍÍ¤â¤´ÍøÍÑ²Ä)
¡ã¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/
¼õ¼èÊýË¡¡§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¸å¡¢¼õÉÕ¤Ë¤ÆÂ´¶È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î(³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¡¦¥³¥Ôー²Ä)¤òÄó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦¡Ö½Ð¹Á¥»¥ì¥â¥Ëー¡×
»·¶¶¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤ª¸«Á÷¤ê¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¡£ÁÖ²÷¤Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å±é½Ð¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î±þ±ç´ú¤Ê¤É¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¹Ò³¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤à¡ÖÊ¡ÎÉ¤Î³«±¿¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡¦¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ
±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÃÏÌ¾¡ÖÊ¡ÎÉ(¤Õ¤¯¤é)¹Á¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¡×¤è¤¦µ§´ê¤·¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ä¤¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ëー¥º¤ß¤¯¤¸
¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢µÈ¶§¤Ê¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ª¤ß¤¯¤¸ ¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê·î¤È±²Ä¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ ³Æ100±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º¾èÁ¥¸ý
¢£ ¤´Ãí°Õ
¡¦¼õÉÕ¤Ï¾èÁ¥Á°¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹(¾èÁ¥¸å¤Î¼õÉÕ¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó)
¡¦¤¦¤º¤·¤ª¥Ðー¥¹¥Çー¥¯¥ëー¥º¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦·ç¹Ò¤ä±¿µÙ¡¢¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥ºÇ¯´Ö¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡¦À¤³¦°ä»º±þ±ç¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡×¡¢ÆÃÊÌÊØ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ÃêÁª¤Ç5ÁÈÍÍ¤ËÂ£¤ë¡ÖVIPÁ¥¾åÂÎ¸³¡×
SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ø¼°Instagram¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆÃÅùÀÊ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾·ÂÔ¡×
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)
±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) ～ 2·î15Æü(Æü) 23¡§59¤Þ¤Ç
±þÊçÊýË¡(ÃêÁª¥¨¥ó¥È¥êー)
1. ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@uzushio_cruise)¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤ËUP¡ª
¾ÞÉÊÆâÍÆ(·×5ÁÈÍÍ)
¥°¥ëー¥×¾Þ¡§ 2ÁÈÍÍ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç5Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¾·ÂÔ)
¥Ú¥¢¾Þ¡¡¡¡¡§ 3ÁÈÍÍ(2Ì¾ÌµÎÁ¾·ÂÔ)
¶¦ÄÌÆÃÅµ¡¡¡§ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¾·ÂÔ
¤´¾·ÂÔ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î8Æü(Æü) ～ 4·î5Æü(Æü)¡¡¤Î´ü´ÖÃæ
ÅöÁªÈ¯É½¡¡¡§ 2026Ç¯2·î²¼½Üº¢¤ËDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://uzu-shio.hp.peraichi.com/premiumlounge
¢£ ´ØÏ¢¾ðÊó(Ã¸Ï©Åç¡¦Ê¡ÎÉ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸±þ±ç»Üºö)
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¸þ¤±¥×¥é¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¼èºà¡¦¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¡Ö#Â´RIB¡Ç26¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¡ª
(ÆâÍÆ¡§Â´¶ÈÀ¸¤Ï2,000±ß³ä°ú¡¢ÃêÁª¤ÇÂßÀÚÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/soturib2026
¡Ú¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º´ðËÜ¾ðÊó¡Û
Ã¸Ï©Åç¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¡§ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 3,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 1,500±ß¡¢ ÍÄ»ù Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÌµÎÁ
¾ì½ê¡§Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥Éー¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.uzu-shio.com/