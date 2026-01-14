¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ø¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡ªÂ´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¡Ö#Â´RIB¡Ç26¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î1Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª～Â´¶ÈÀ¸2,000±ß³ä°ú¡õGoProÀä¶«Æ°²è¤âÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È～
Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ýー¥ÈÃ¸Ï©Åç³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ùÅÄ¾¡µÁ)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#Â´RIB¡Ç26¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¡¢¾èÁ¥ÎÁ¶â¤Î2,000±ß³ä°ú¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï»£±ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀä¶«¤Î½Ö´Ö¡×¤òµÏ¿¤·¤¿GoProÆ°²è¤òÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ´ü´Ö¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é¤ÏÃêÁª¤Ç5ÁÈ¸ÂÄê¤Î¡ÖÂßÀÚÂÎ¸³¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëºÇ¹â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î³¤¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/soturib2026
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£ ÇØ·Ê
¡Ö¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ø¸þ¤«¤¦·¯¤¿¤Á¤Ø¡¢ºÇ¹â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¡×
Â´¶È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¹ÒÏ©¤òÀÚ¤êÂó¤»Ï¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿µ²±¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ø¸þ¤«¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«¿®¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÓÇÈ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤òÂ£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î³¤¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ～ 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ
(¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)
¢¨ÍÄ»ù¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SNS¤Ç¤ÎÀè¹Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ÜºÙ
1. Â´¶ÈÀ¸±þ±ç³ä°ú(ÆÃÊÌ²Á³Ê)
¾ò·ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼õÉÕ¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¡¦¥³¥Ôー²Ä)¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡¦ÀÇ¹þ)¡§ ÄÌ¾ï 8,000±ß ¢ª 6,000±ß(2,000±ß°ú)
¾®³ØÀ¸(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÄÌ¾ï 4,000±ß ¢ª 2,000±ß(2,000±ß°ú)
¤´Ãí°Õ
¡¦¾èÁ¥¸å¤Î¼õÉÕ¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ï³ä°úÅ¬ÍÑ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
2. GoPro»×¤¤½ÐÆ°²è¥®¥Õ¥È
·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤RIB¥é¥¤¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÇÄê¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾ò·ï¡§Ã¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¸ø¼°LINE¤ò¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿
ÊýË¡¡§¾èÁ¥¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ°²è´õË¾¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¤ÏLINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ØÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. º²¤Î½Ð¹Á¥»¥ì¥â¥Ëー¡õÁ¥Ä¹¤Î¥¨ー¥ë
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î±þ±ç´ú¤Ç¤Î¤ª¸«Á÷¤ê¤È¡¢Á¥Ä¹¤«¤éÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ÃêÁª¤Ç5ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÂßÀÚÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ø¼°Instagram¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È³¤¤òÆÈ¤êÀê¤á¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂßÀÚÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö#Â´RIB¡Ç26 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾·ÂÔ¡×
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)
±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) ～ 2·î15Æü(Æü) 23¡§59¤Þ¤Ç
±þÊçÊýË¡(ÃêÁª¥¨¥ó¥È¥êー)
1. ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@awajishima_adventureribride)¤ò¥Õ¥©¥íー
2. ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤ËUP¡ª
¾ÞÉÊÆâÍÆ(·×5ÁÈÍÍ)
5ÁÈÍÍ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç10Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¾·ÂÔ)
ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§ RIBÂßÀÚ¾·ÂÔ
¤´¾·ÂÔ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î8Æü(Æü) ～ 4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ
ÅöÁªÈ¯É½¡¡¡§ 2026Ç¯2·î²¼½Üº¢¤ËDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí
¢£ Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤à¡ÖÊ¡ÎÉ¤Î³«±¿¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡¦¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ
±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÃÏÌ¾¡ÖÊ¡ÎÉ(¤Õ¤¯¤é)¹Á¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¡×¤è¤¦µ§´ê¤·¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ä¤¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ëー¥º¤ß¤¯¤¸
¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢µÈ¶§¤Ê¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ª¤ß¤¯¤¸¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê·î¤È±²Ä¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ ³Æ100±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º¾èÁ¥¸ý
¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±
¡Ö¤Ä¤¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ëー¥º¤ß¤¯¤¸¡×
¢£ ¾èÁ¥¾ò·ï
¡¦¿ÈÄ¹140cm°Ê¾å(¾®¿Í¤Î¾èÁ¥¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹)
¡¦65ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¾èÁ¥Á°¤ËÌä¿ÇÉ¼¤Î¤´Äó½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥Ä¹¤¬¾èÁ¥¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´¾èÁ¥¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢Ç¥¿±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊý¡¢¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ´ØÏ¢¾ðÊó(Ã¸Ï©Åç¡¦Ê¡ÎÉ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸±þ±ç»Üºö)
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¸þ¤±¥×¥é¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¼èºà¡¦¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º ¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¡ª
(ÆâÍÆ¡§1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÃêÁª¤Ç¹ë²ÚVIP¾·ÂÔ¤Ê¤É)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://www.uzu-shio.com/event/13920
¡ÚÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É´ðËÜ¾ðÊó¡Û
Ã¸Ï©Åç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤È¥¹¥ê¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÄ¶¹âÂ®RIB¥¯¥ëー¥º¡ªÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Í¯¤½Ð¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ´Ö¡§ HP¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 8,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 4,000±ß
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥Éー¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/