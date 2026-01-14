Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ýー¥ÈÃ¸Ï©Åç³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ùÅÄ¾¡µÁ)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Â´¶ÈÎ¹¹Ô±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#Â´RIB¡Ç26¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¡¢¾èÁ¥ÎÁ¶â¤Î2,000±ß³ä°ú¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ï»£±ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀä¶«¤Î½Ö´Ö¡×¤òµ­Ï¿¤·¤¿GoProÆ°²è¤òÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ´ü´Ö¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î15Æü(ÌÚ)¤«¤é¤ÏÃêÁª¤Ç5ÁÈ¸ÂÄê¤Î¡ÖÂßÀÚÂÎ¸³¡×¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀè¹Ô¥¹¥¿ー¥È¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëºÇ¹â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î³¤¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/soturib2026


¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë


¢£ ÇØ·Ê

¡Ö¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ø¸þ¤«¤¦·¯¤¿¤Á¤Ø¡¢ºÇ¹â¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¡×

Â´¶È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¹ÒÏ©¤òÀÚ¤êÂó¤­»Ï¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿µ­²±¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç³¤¸¶¤Ø¸þ¤«¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«¿®¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÓÇÈ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÍ¦µ¤¤òÂ£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î³¤¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ～ 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)

ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ

(¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)

¢¨ÍÄ»ù¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨SNS¤Ç¤ÎÀè¹Ô¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È



¢£ ¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ÜºÙ

1. Â´¶ÈÀ¸±þ±ç³ä°ú(ÆÃÊÌ²Á³Ê)

¾ò·ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼õÉÕ¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¡¦¥³¥Ôー²Ä)¤ò

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡¦ÀÇ¹þ)¡§ ÄÌ¾ï 8,000±ß ¢ª 6,000±ß(2,000±ß°ú)

¾®³ØÀ¸(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÄÌ¾ï 4,000±ß ¢ª 2,000±ß(2,000±ß°ú)


¤´Ãí°Õ

¡¦¾èÁ¥¸å¤Î¼õÉÕ¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£

¡¦¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ï³ä°úÅ¬ÍÑ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡£


2. GoPro»×¤¤½ÐÆ°²è¥®¥Õ¥È

·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤RIB¥é¥¤¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÇÄê¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¾ò·ï¡§Ã¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É¸ø¼°LINE¤ò¤ªÍ§Ã£ÅÐÏ¿

ÊýË¡¡§¾èÁ¥¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ°²è´õË¾¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¤ÏLINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ØÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤­¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


3. º²¤Î½Ð¹Á¥»¥ì¥â¥Ëー¡õÁ¥Ä¹¤Î¥¨ー¥ë

´ü´Ö¸ÂÄê¤Î±þ±ç´ú¤Ç¤Î¤ª¸«Á÷¤ê¤È¡¢Á¥Ä¹¤«¤éÂ´¶ÈÀ¸¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£ SNS¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ÃêÁª¤Ç5ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÂßÀÚÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


SNS¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー


ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¸ø¼°Instagram¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È³¤¤òÆÈ¤êÀê¤á¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂßÀÚÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÌµÎÁ¾·ÂÔ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö#Â´RIB¡Ç26 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾·ÂÔ¡×

ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸)

±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) ～ 2·î15Æü(Æü) 23¡§59¤Þ¤Ç

±þÊçÊýË¡(ÃêÁª¥¨¥ó¥È¥êー)

1. ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@awajishima_adventureribride)¤ò¥Õ¥©¥íー

2. ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×

¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤ËUP¡ª


¾ÞÉÊÆâÍÆ(·×5ÁÈÍÍ)

5ÁÈÍÍ(1ÁÈ¤¢¤¿¤êºÇÂç10Ì¾¤Þ¤ÇÌµÎÁ¾·ÂÔ)

ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§ RIBÂßÀÚ¾·ÂÔ

¤´¾·ÂÔ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î8Æü(Æü) ～ 4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ

ÅöÁªÈ¯É½¡¡¡§ 2026Ç¯2·î²¼½Üº¢¤ËDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí



¢£ Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤à¡ÖÊ¡ÎÉ¤Î³«±¿¥é¥Ã¥­ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×

¡¦¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ

±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÃÏÌ¾¡ÖÊ¡ÎÉ(¤Õ¤¯¤é)¹Á¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¡×¤è¤¦µ§´ê¤·¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¦¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ëー¥º¤ß¤¯¤¸

¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢µÈ¶§¤Ê¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ª¤ß¤¯¤¸¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê·î¤È±²Ä¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£


²Á³Ê¡¡¡¡¡§ ³Æ100±ß(ÀÇ¹þ)

ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º¾èÁ¥¸ý


¤¦¤º¤·¤ª³¨ÇÏ¤Î¾þ¤êÉÕ¤±


¡Ö¤Ä¤­¤È¤¦¤º¤È¥¯¥ëー¥º¤ß¤¯¤¸¡×


¢£ ¾èÁ¥¾ò·ï

¡¦¿ÈÄ¹140cm°Ê¾å(¾®¿Í¤Î¾èÁ¥¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÎÉÕ¤­Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹)

¡¦65ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¾èÁ¥Á°¤ËÌä¿ÇÉ¼¤Î¤´Äó½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á¥Ä¹¤¬¾èÁ¥¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´¾èÁ¥¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢Ç¥¿±¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÊý¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊý¡¢¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£

¡¦¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£



¢£ ´ØÏ¢¾ðÊó(Ã¸Ï©Åç¡¦Ê¡ÎÉ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸±þ±ç»Üºö)

ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¸þ¤±¥×¥é¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¼èºà¡¦¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ëー¥º ¡Ö#Â´¥¦¥º¡Ç26¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2·î1Æü(Æü)¤è¤ê³«ºÅ¡ª

(ÆâÍÆ¡§1,000±ßÊ¬¤Î¤ªÇã¤¤Êª·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÃêÁª¤Ç¹ë²ÚVIP¾·ÂÔ¤Ê¤É)

¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://www.uzu-shio.com/event/13920



¡ÚÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRIB¥é¥¤¥É´ðËÜ¾ðÊó¡Û

Ã¸Ï©Åç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤È¥¹¥ê¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÄ¶¹âÂ®RIB¥¯¥ëー¥º¡ªÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Í¯¤­½Ð¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£

±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ´Ö¡§ HP¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§

ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 8,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 4,000±ß

¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥Éー¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)

¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸

https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/