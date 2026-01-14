·Ú¤µ¤È¶õÎÏÀß·×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÈMade in Japan¡É¥â¥Ç¥ë¡¡¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥ìー¥à¡ÖTRACE¡Ê¥È¥ìー¥¹¡Ë¡×¡¡2026Ç¯3·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ê¥µ ¥è¥Í¥ä¥Þ¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¥í¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡ÖTRACE¡Ê¥È¥ìー¥¹¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTRACE¡×¤Ï¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ú¤µ¡×¤È¡Ö¤·¤Ê¤ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¶õÎÏÀÇ½¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¡£¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Î¡ÖTRACE¡×¤Ï¡Öµ°À×¡×¡ÖÂÀ×¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¶õµ¤¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤éµ°À×¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁö¤ê¡¢¥ìー¥¹¥ê¥¶¥ë¥È¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹âÀÇ½ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ìー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òºÇ½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Ê£¿ô¤Î·Á¾õ»îºî¤ÈÉ÷Æ¶»î¸³¤ò½Å¤Í¤ÆÀß·×¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Á¥åー¥Ö¤ÏÁ°ÌÌÅê±ÆÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤áÁ°Êý¤ËÀí¤Ã¤¿·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥¦¥ó¥Á¥åー¥Ö¤È¥È¥Ã¥×¥Á¥åー¥Ö¤ÏºÙ¿ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¶õµ¤Äñ¹³¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢·Ú¤µ¤È¹äÀ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Ì¤ÅÉÁõ¥Õ¥ìー¥à½ÅÎÌ680g¢¨1¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«ー¥Ü¥ó²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢³ÆÉô°Ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁÇºà¤òÇÛÃÖ¡£¶õÎÏÀÇ½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ï¹â¹äÀÁÇºà¡Ö¥È¥ì¥«®M40X¡¿M46X¡×¢¨2¤ä¡ÖNANOMETRIC DR¡×¢¨3¤ò¡¢¤·¤Ê¤êÀÇ½¤Ë¤Ï¡Ö2G-Namd™ Speed¡×¢¨4¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶õÎÏ¡¦¹äÀ¡¦·ÚÎÌ²½¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÉÁõ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ëÅÉÁõ½ÅÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢ÅÉÁõ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È·ÚÎÌ²½¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬1Âæ¤º¤Ä¼«¼Ò¹©¾ì¤Î¿¦¿Í¤Îµ»¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Made in Japan¡¢MADE BY YONEX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ê¡¢¹â¤¤¶õÎÏÀÇ½¤È·ÚÎÌÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢JPT¡ÊJ Pro Tour¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¥µ»¼Ô¤äJPT¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ú²÷¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥É¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨1¥Õ¥ìー¥à¥µ¥¤¥ºS¡¢Ì¤ÅÉÁõ¤Ç¤Î½ÅÎÌ¤Ç¤¹¡£¢¨2¥È¥ì¥«®M40X¤ª¤è¤ÓM46X¤Ï¡¢Åì¥ì㈱¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¹â¶¯ÅÙ¤È¹âÃÆÀÎ¨¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¶Ë¸ÂÄÉµá¤·¤¿¼¡À¤ÂåÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ç¤¹¡£¢¨3 ¥Ê¥Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åì¥ì㈱¤Î¥Ê¥Î¥¢¥í¥¤®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£¢¨4Namd™µÚ¤Ó2G-Namd™¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¿㈱¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ê¥ÎÊ¬»¶¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¤òÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ø¶Ñ°ìÊ£¹ç²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£2G-Namd™ Speed¤Ï¡¢Namd™¤ÎCNTÁØ¹½Â¤¤ò3¼¡¸µ¹½Â¤¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿ 2G-Namd™¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ·Á¤«¤é¤ÎÉü¸µÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Namd™µÚ¤Ó2G-Namd™¤Ï¥Ë¥Ã¥¿㈱¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
INNOVATION
1.¶õÎÏÀÇ½¤È·Ú¤µ¤òÎ¾Î©
¶õÎÏÀÇ½¤òºÇ½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Ë¡¢1/3¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÉ÷Æ¶»î¸³¤ò½Å¤ÍºÇÅ¬·Á¾õ¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¥Ø¥Ã¥É¥Á¥åー¥ÖµÚ¤Ó¥À¥¦¥ó¥Á¥åー¥Ö¤È¥È¥Ã¥×¥Á¥åー¥Ö¤ÏÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ìー¥à½ÅÎÌ¤â680g¡ÊS¥µ¥¤¥º¡¢Ì¤ÅÉÁõ¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¶õµ¤Äñ¹³ÃÍ¤òÅö¼Ò½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹SLDÈæ¤Ç-4¡ó¡¢¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹HRDÈæ¤Ç-6¡ó¡£½ÅÎÌ¤Ï¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹SLDÈæ¡Ü140g¡¢¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹HRDÈæ-70g¡£¹äÀ¤Ï¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹SLDÈæ¡Ü10¡ó¡¢¥«ー¥Ü¥Í¥Ã¥¯¥¹HRDÈæ-6¡ó¤È¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤Ä¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¹âÀÇ½¤ÊÁÇºà¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Å¬ºàÅ¬½ê¤ËÅëºÜ
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«ー¥Ü¥ó²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤òºÇÅ¬¤ÊÉôÊ¬¤ËÇÛÃÖ¡£¶õÎÏÀÇ½¤Ë½ÅÍ×¤Ê²Õ½ê¤Ë¤Ï¹â¹äÀÁÇºà¡Ö¥È¥ì¥«®M40X¡¿M46X¡×¤ä¡ÖNANOMETRIC DR¡×¤ò¡¢¤·¤Ê¤êÀÇ½¤Ë¤Ï¡Ö2G-Namd™ Speed¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶õÎÏ¡¦¹äÀ¡¦·ÚÎÌ²½¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¿¦¿Íµ»¤ÎÄ¶·ÚÎÌÅÉÁõ
¥Õ¥ìー¥à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÉÁõ¤â¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÎÅÉÁõ½ÅÎÌ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÌó70g～120g¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢TRACE¤ÎÅÉÁõ½ÅÎÌ¤Ï¤½¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡£ËÜÍèÅÉÁõ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È·ÚÎÌ²½¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÉ¤ê¥à¥é¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤º¡¢ÁÀ¤Ã¤¿È¯¿§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Âæ¤º¤ÄÁÏ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
