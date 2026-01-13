R34¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤¬ÁõÈ÷¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¥ß¥Ë¥«ー¤ÇÅÐ¾ì¡ª1·î13Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢³Æ¸ÂÄê500¸Ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó(½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶Åç ¹ÔÍº)¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRAI¡ÇS¡×¤«¤é¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/43¥¹¥±ー¥ë(Ìó10.5cm)¡¢Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾¤Î2¼ï¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êーHIKO7¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾
¾ÜºÙURL¡§ https://www.hiko7.co.jp/item/H7432010
¡¦1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (953)
¾ÜºÙURL¡§ https://www.hiko7.co.jp/item/H7432011
RAI¡ÇS 1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾
¡Ú¡ÖÆü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾¡×¤È¤Ï¡Û
ºë¶Ì¸©·Ù»¡¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿R34GT-R¤ÎÇò¹õ¥Ñ¥È¥«ー¤ÏÁ´Éô¤Ç6Âæ¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤ËÂàÌò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÁõÈ÷¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë2Âæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤ÎÀÖ¿§Åô¤ò¿·¤·¤¤V»ú·¿¤Î¤â¤Î¤ØÉÕ¤±ÂØ¤¨¡¢Á°ÌÌÀÖ¿§Åô¤ò¥°¥ê¥ëÆâ¤ÎLED¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ØÊÑ¹¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ê¥ëÃæ±û¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¥Þー¥¯¤ò¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÀèÃ¼¤Ø°ÜÀß¤·¡¢¸µ¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¼Ö¤ÈÆ±¤¸GT-R¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°´ü·¿¤È¸å´ü·¿¤Î1Âæ¤º¤Ä¤Ë¤³¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬¤µ¤ì¡¢Á°´ü·¿¤ÏÅ·°æ¤Î¥³ー¥ë¥µ¥¤¥ó¤¬³°¤µ¤ì¡¢¸å´ü·¿¤Ï¥³ー¥ë¥µ¥¤¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
1. °ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
RAI¡ÇS¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
³Æ¼ïÀÖÅô¤ä¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤ÎÁõÈ÷¤ò1/43¥¹¥±ー¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ 1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾
¸ÂÄê¿ô¡¡¡§ 500Âæ
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§ H7432010
JAN¡¡¡¡ ¡§ 4580198724774
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§ 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ 1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (953)
¸ÂÄê¿ô¡¡¡§ 500Âæ
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§ H7432011
JAN¡¡¡¡ ¡§ 4580198724781
ÈÎÇäÎÁ¶â¡§ 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯1·î13Æü
È¯ÇäÍ½Äê¡¡¡§ 2026Ç¯2·î～3·î
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§ 1/43¥¹¥±ー¥ë
¥Ü¥Ç¥£ÁÇºà¡§ ¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È(°¡±ô¹ç¶â) ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§ (W)150mm ¡ß (D)70mm ¡ß (H)68mm *Æ©ÌÀ¥±ー¥¹ÉÕ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§ 14ºÍ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¥â¥Ç¥ë (²ÄÆ°Ìµ¤·)
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡§ ¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êー HIKO7 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô±É¶è³Þ´Ö2ÃúÌÜ15-9
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹
¢¨Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒµöÂúºÑ
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
RAI¡ÇS 1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
RAI¡ÇS 1/43 Æü»º ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R (BNR34) 2020 ºë¶Ì¸©·Ù»¡¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¼ÖÎ¾ (953)¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¢£RAI¡ÇS¤È¤Ï
·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢³Æ¸©¤ä¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë°ã¤¦¸©·ÙÊ¸»ú¤Î½ñÂÎ¤«¤é¡¢¥³ー¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢¼ÖÂÎÆâÉô¤Î¥Ê¥Ó²èÌÌ¤äÌµÀþµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥«ー¤Ç½ÐÍè¤ë¸Â¤êºÆ¸½¡£´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¢£¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥êーHIKO7¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎRAI¡ÇS,CARNEL,islands¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ß¥Ë¥«ー¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
