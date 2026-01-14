親子で韮崎市を歩くイベント！「にら★歩歩くらぶ」1月は若宮八幡宮
韮崎市子育て支援センター「にら★ちび」が開催する、 「にら★歩歩くらぶ」 。
親子で韮崎市内の魅力あるスポットへお出かけする月1回のイベントです。
未就園児とその保護者を対象に、無理なく歩きながら、地域の文化や季節を親子で楽しめる人気の取り組みです。
1月は 若宮八幡宮へ初詣に行こう ♪
1月は『若宮八幡宮へ初詣に行こう♪』を開催します。
新年最初の「 にら★歩歩くらぶ 」として、ニコリ近くの若宮八幡宮へお参りします。
親子や参加者同士で歩きながら、新年のスタートを元気に迎えるイベントです。
ご予約は、ホームページまたはお電話から受付しております。
【1月開催概要】
内容：若宮八幡宮へ初詣に行こう♪
日時：2026年1月15日（木）10:30～11:30
集合：ニコリ1階エスカレーター前（10:15集合）
定員：未就園児の親子10組
持ち物：親子ともに水筒、防寒着、お賽銭
【お問い合わせ】
韮崎市子育て支援センター にら★ちび
電話：0551-23-7676
住所：〒407-0015 山梨県韮崎市若宮一丁目2番50号
親子で韮崎市の魅力にふれながら、楽しくお出かけしてみませんか。
皆さまのご参加をお待ちしています。
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/7439.html
韮崎市の魅力を紹介｜韮崎市子育て支援センター にら★ちび
韮崎市子育て支援センター にら★ちびは、親子が自由にすごせる「屋内公園」というコンセプトのもと、山梨県産の木材を使った大型遊具や木のおもちゃなど木のぬくもりと、香りが広がる子育て支援センターです。
子育てひろばで遊ぶだけでなく、親子イベントの開催、専門家を招いた講座の開催、子育て相談、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、にら★ちびボランティア、子育て中の養育者の自主サークルの活動支援など、ここを拠点に様々な子育て支援を行っています。
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shisetutaiken/8629.html
韮崎市子育て支援センター にら★ちび 公式サイトはこちら
https://nirachibi.jp/