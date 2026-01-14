第33回 食育フェア「尼崎市学校給食展」を開催

　尼崎市では、１月24日(土)・25日(日)にあまがさきキューズモールで第33回 食育フェア「尼崎市学校給食展」を開催します。

　同展は、「心と体を育てる学校給食」をテーマに、学校給食や食育に関する取り組みをパネル展示や映像等で紹介する給食展を、全国学校給食週間（１月24日～１月30日、主唱：文部科学省）の期間に、平成19年度（2007年度）より毎年実施しています。

　

　１　開催期日

　　　１月24日(土)・25日(日)、午前10時～午後８時。入場無料。

 

　２　開催場所

　　　あまがさきキューズモール３階　レンガのひろば（尼崎市潮江１丁目３番１号）

 

　３　展示内容について

　　　商業施設を会場としての開催は、今回で５年目となります。同展では、「学校給食の紹介」や「食育

　　の取り組み」のほか、「中学校給食献立コンクール」等を紹介するパネル展示を行います。また、会場

　　内のモニターでは、小学校、中学校の給食献立や、安全・安心でおいしい給食調理を紹介する動画の放

　　映も行います。

　　⑴　パネル展示

　　　ア　和食についてもっと知ろう

　　　イ　中学校給食献立コンクールについて

　　⑵　映像(スクリーン)

　　　ア　小学校、中学校の給食献立

　　　イ　学校給食センターをのぞいてみよう

　　　ウ　パンができるまで

　　　エ　美味しい尼崎の給食ができるまで

 