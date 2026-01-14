ピーバンドットコム登壇、「ひねけんがトップに聞く！公開Q&Aセミナー」開催のお知らせ

2026年１月14日

株式会社ピーバンドットコム



〜1月23日（金）19:00 ライブ配信、事業戦略・成長方針をトップが直接語る投資家向けオンラインイベント〜



　プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、2026年1月23日（金）に開催される個人投資家向けオンラインイベント「ひねけんがトップに聞く！公開Q&Aセミナー」（運営：(株)インベストメントブリッジ）に登壇し、個人投資家の皆さまに向けて当社の事業概要および今後の成長戦略についてご説明いたします。

　当日は、当社代表取締役社長 後藤康進および取締役会長ファウンダー 田坂正樹が登壇し、ひねけん氏による質問を通じて、事業内容や競争優位性、中長期的な成長方針について掘り下げてご説明いたします。

　併せて、視聴者の皆さまから寄せられたご質問に直接お答えする公開Q&Aセッションも予定しております。ひねけん氏との対話形式による進行を通じて、当社の現在地や今後の方向性を、より具体的かつ分かりやすくお伝えする機会となっておりますので、ぜひご視聴ください。







■開催概要

https://digitalpr.jp/table_img/1293/126243/126243_web_1.png

■ タイムスケジュール（予定）

19:00〜19:05

オープニング

19:05〜19:45

ひねけんがトップに聞く！公開Q&Aセミナー

19:45〜20:00

投資家の疑問を解消！Q＆Aセッション

当社代表取締役社長 後藤康進、取締役会長ファウンダー 田坂 正樹による視聴者との質疑応答（チャット形式）

■ 登壇者プロフィール（簡略）

講師：ひねけん氏

株式会社アクションラーニング代表取締役。公認会計士。会計と投資の知識を活かし、YouTubeで企業分析や株式投資の実践的な解説を配信。個人投資家向けのわかりやすい解説が支持を集めている。

当社登壇者

代表取締役社長 後藤 康進

代表取締役会長ファウンダー 田坂 正樹

■関連リンク

株式会社ピーバンドットコム IRページ：https://www.p-ban.com/corporate/ir/

かぶリッジページ：https://kabu.bridge-salon.jp/

【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F

代表取締役社長 ： 後藤 康進

本件に関するお問合わせ先

株式会社ピーバンドットコム

公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/

電話番号：03-3261-3431 E-mail：ir@p-ban.com

問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

X：https://x.com/pban_ir

IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html

note： https://note.com/p_ban_ir

