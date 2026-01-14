近畿大学通信教育部（大阪府東大阪市）は、株式会社紀伊國屋書店（東京都目黒区）、丸善雄松堂株式会社（東京都中央区）と共同で「司書学び直しプログラム」を実施しており、令和8年度（2026年）は、4月11日（土）から司書資格取得後ブランクのある方や、図書館の現場から離れて時間が経つ方を対象に開講し、ICT化の進んだ図書館で即戦力として活躍できる人材の育成を目指します。【本件のポイント】●学び直しによって、ICT化の進んだ現代の図書館で即戦力として活躍できる人材を育成●Zoomによるオンライン講義と東大阪キャンパスでの対面講義を融合し、学びを深める●受講期間内は近畿大学中央図書館やアカデミックシアターなどの学内施設を利用可能【本件の内容】近畿大学通信教育部では、ICT化が進んだ現代の図書館において即戦力として活躍できる人材の育成を目的に、令和5年度（2023年度）からリカレント（学び直し）教育プログラムを開講しています。対象は、司書資格を取得してからブランクのある方や、図書館の現場から離れて時間が経っている方です。目録作成やレファレンスサービスの確認、著作権の取り扱い、データベース検索などについてZoomを活用したオンライン講義を展開し、各講義の終了後には確認テストを実施することで習熟度を測ります。また、東大阪キャンパスにある近畿大学中央図書館において、コンピュータ目録やデータベースの検索実習、レファレンスインタビューのロールプレイ実践などの対面学習も行います。オンラインと対面の2種類の講義を融合することで、ICT化が進む現代の図書館について、より深い知識を持った人材を育成します。【プログラム概要】プログラム名：「司書学び直しプログラム」開講期間 ：令和8年（2026年）4月11日（土）～9月19日（土） （全日程土曜日・全17回+予備日2回）受講方法 ：オンライン（Zoom） ※講義終了後約1週間のアーカイブ配信を予定 ※6月27日（土）、7月4日（土）、9月5日（土）、 9月12日（土）は、近畿大学東大阪キャンパスにて対面講義時間 ：＜オンライン＞13：00～16：30 ＜対面＞10：00～17：00内容 ：司書課程科目「図書館概論」「情報資源組織論」「情報資源組織演習」 「情報サービス論」「情報サービス演習」の 5科目をベースにプログラムを構成。所定の学習が修了した時点で、 履修証明書（履歴書に記載可能）を発行。受講期間内は、 近畿大学中央図書館やアカデミックシアターなどの施設を利用可能。受講料 ：50,000円（教材費、学内施設利用料含む）募集人数 ：30人 ※定員を超えた場合は抽選申込資格 ：次のいずれの条件にも該当する方 ①図書館司書資格を保有している方 ※資格取得後から一定の期間が経過し、学び直しを必要とされている方。 ※資格取得から10年以内の方につきましては、定員を超えた場合に限り、 本講座の趣旨により受講をお断りさせていただく場合があります。 ②プログラム修了後、図書館での早期就労を希望している方【申込方法】以下のフォームより必要書類を添付して申し込みhttps://forms.gle/Jsip9iBN1UjpkCnj6必要書類：司書資格修了証書／司書資格証明書／大学または短期大学の 「卒業証明書」「成績証明書」のうちいずれか申込期間：令和8年（2026年）2月1日（日）～3月15日（日）お問合せ：近畿大学通信教育部 TEL（06）6722-3265 E-mail：tsushin@kindai.ac.jp 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店ライブラリーサービス営業本部LS業務支援センター TEL（03）6910-0563 丸善雄松堂株式会社アカデミック・プロセス・ソリューション事業部関西センター E-mail：my_aps@maruzen.co.jp【担当講師（敬称略）】川原亜希世（かわはらあきよ）近畿大学短期大学部准教授。近畿大学司書課程担当井上奈智（いのうえなち）近畿大学短期大学部専任講師。司書課程担。当国立国会図書館で司書として21年間の勤務経験を持つ田村俊明（たむらとしあき）近畿大学／甲南女子大学／武庫川女子大学司書課程非常勤講師。株式会社紀伊國屋書店ライブラリーサービス営業本部LS業務支援センターLS関西人材開発課所属（司書）高畑悦子（たかはたえつこ）近畿大学非常勤講師。長く私立大学図書館に勤務し、その後佛教大学、大阪芸術大学等にて司書課程非常勤講師を勤める。株式会社紀伊國屋書店LS業務支援LS関西人材開発課にてスタッフ研修などを担当した。中野みちる（なかのみちる）株式会社紀伊國屋書店ライブラリーサービス営業本部LS業務支援センターLS関西人材開発課所属（司書）。複数の大学図書館で司書業務及び研修講師として従事谷口弘美（たにぐちひろみ）株式会社紀伊國屋書店ライブラリーサービス営業本部LS業務支援センターLS関西人材開発課所属（司書）。県立の看護系大学をはじめ各地の大学で資料・情報収集のためのデータベース講習会の講師を担当中澤美穂（なかざわみほ）株式会社紀伊國屋書店ライブラリーサービス営業本部LS業務支援センターLS人材開発課所属（司書）。学校図書館を中心に司書業務及び研修講師として従事若松克尚（わかまつかつひさ）丸善雄松堂株式会社アカデミック・プロセス・ソリューション事業部関西センター運営管理（司書）。複数の図書館にて司書（業務委託スタッフ）として勤務佐藤悠（さとうゆう）大阪市立淀川図書館勤務。同志社女子大学司書課程にて情報サービス論などを担当水谷英紀（みずたにひでき）滋賀県立図書館勤務岩粼千裕（いわさきちひろ）同志社大学大学院総合政策科学研究科総合政策科学専攻図書館情報コース修了。学校図書館、公共図書館勤務のほか大学研究所にて大学史資料管理を経験【関連リンク】短期大学部 商経科 准教授 川原亜希世（カワハラアキヨ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/978-kawahara-akiyo.html短期大学部 商経科 講師 井上奈智（イノウエナチ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/3226-inoue-nachi.html通信教育部https://www.kindai.ac.jp/tsushin/