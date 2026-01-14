全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、俳優・古川雄輝が、世界遺産「姫路城」の大掃除に密着し、掃除のプロたちの姿に迫る番組「にっぽん清掃物語～縁の下のプロたち～」を1月15日（木）よる8時から放送いたします。

1．「にっぽん清掃物語～縁の下のプロたち～」とは

巨大施設や特殊環境の清掃現場に密着し、掃除を通じて私たちがなかなか見ることのできない清掃のプロたちの誇りやこだわりに迫ります。番組では、今回で50回を迎える姫路城クリーン作戦に密着。350名の自衛官が大天守、石垣、お濠で奮闘する姿を俳優の古川雄輝さんが見守ります。そのほか、クラゲ愛溢れるスタッフによる閉館後の水族館での大水槽の清掃作業や、豊臣秀吉が愛した有馬温泉では世界でも類を見ない珍しい泉質の名湯を安定して供給すべく、日々誇りを持って配管を清掃する湯守りの仕事を追いかけ、観る者の心も磨く、縁の下のプロたちの姿をお届けしていきます。【出演】古川雄輝（姫路城クリーン作戦レポート）【ナレーション】内田雄馬■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/documentary/seisou-monogatari/

2．放送時間

1月15日（木）よる8時00分

TVer見逃し配信あり（放送終了直後から30日間）

