【新製品】ニデックインスツルメンツ、公共交通機関決済用非接触クレジットカードリーダ販売開始

「公共交通機関決済用非接触クレジットカードリーダ」













■製品概要











本製品は、クレジットカードやデビットカードによる「タッチ決済」に対応した決済端末です。鉄道駅の自動改札機やバスの乗降口システムに組み込むことで、手持ちのクレジットカードをかざすだけでスムーズな乗車が可能で、世界の公共交通インフラのスマート化に貢献します。■ 開発の背景近年、北米や欧州を中心とした海外市場では、キャッシュレス決済の普及が進んでおり、公共交通機関においても、専用のICカードや切符を購入することなく、手持ちのクレジットカードやデビットカードをかざして乗車する「オープンループ」方式がスタンダードになりつつあります。こうしたグローバルなキャッシュレス化の流れは日本国内にも波及しており、特に訪日外国人観光客（インバウンド）の急増に伴い、世界標準の決済環境への対応が急務となっています。現状では、日本独自の交通系ICカードの入手が困難なケースや、チャージの手間が移動の妨げとなる課題も顕在化しています。■ 本製品の特長1. 国際主要6大ブランドをフルサポート本製品は、以下の国際ペイメントブランド全てのタッチ決済読み取りに対応しています。これにより、北米、欧州、アジア圏など、あらゆる地域からの旅行者が、普段使用しているカードでそのまま公共交通機関を利用できるようになります。対応ブランド： Visa、Mastercard、American Express、JCB、Discover/Diners Club、UnionPay（銀聯）2. 厳格なセキュリティ基準「PCI PTS」認証を取得金融取引において極めて重要となるセキュリティ面においても、国際的なクレジットセキュリティ規格である「PCI PTS（PIN Transaction Security）」の認証を取得しています。高い堅牢性とデータ保護能力により、安心して決済システムをご利用いただけます。3. 公共交通機関に特化した設計鉄道の改札やバス運賃システムへの組み込みを前提に設計されており、迅速な読み取り速度と耐久性を兼ね備えています。