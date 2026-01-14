こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新製品】ニデックインスツルメンツ、公共交通機関決済用非接触クレジットカードリーダ販売開始
〜主要6大国際ブランドのタッチ決済に対応し、世界の公共交通におけるキャッシュレス化を支援〜
本件に関するお問合わせ先
報道関係からのお問い合わせ ：ニデック株式会社 コーポレートコミュニケーション部 075-395-6150（直通）
製品に関するお問い合わせ ：ニデックインスツルメンツ株式会社 営業本部 営業第3部 営業第1グループ
03-5740-3004（直通）
ニデック株式会社のグループ会社であるニデックインスツルメンツ株式会社(以下、当社)は、鉄道の改札やバスの運賃決済に特化した、「公共交通機関決済用非接触クレジットカードリーダ」を開発しました。2026年1月より日本市場にて販売を開始し、その後北米・欧州市場を中心に順次展開いたします。
本製品は、クレジットカードやデビットカードによる「タッチ決済」に対応した決済端末です。鉄道駅の自動改札機やバスの乗降口システムに組み込むことで、手持ちのクレジットカードをかざすだけでスムーズな乗車が可能で、世界の公共交通インフラのスマート化に貢献します。
■ 開発の背景
近年、北米や欧州を中心とした海外市場では、キャッシュレス決済の普及が進んでおり、公共交通機関においても、専用のICカードや切符を購入することなく、手持ちのクレジットカードやデビットカードをかざして乗車する「オープンループ」方式がスタンダードになりつつあります。
こうしたグローバルなキャッシュレス化の流れは日本国内にも波及しており、特に訪日外国人観光客（インバウンド）の急増に伴い、世界標準の決済環境への対応が急務となっています。現状では、日本独自の交通系ICカードの入手が困難なケースや、チャージの手間が移動の妨げとなる課題も顕在化しています。
■ 本製品の特長
1. 国際主要6大ブランドをフルサポート
本製品は、以下の国際ペイメントブランド全てのタッチ決済読み取りに対応しています。これにより、北米、欧州、アジア圏など、あらゆる地域からの旅行者が、普段使用しているカードでそのまま公共交通機関を利用できるようになります。
対応ブランド： Visa、Mastercard、American Express、JCB、Discover/Diners Club、UnionPay（銀聯）
2. 厳格なセキュリティ基準「PCI PTS」認証を取得
金融取引において極めて重要となるセキュリティ面においても、国際的なクレジットセキュリティ規格である「PCI PTS（PIN Transaction Security）」の認証を取得しています。高い堅牢性とデータ保護能力により、安心して決済システムをご利用いただけます。
3. 公共交通機関に特化した設計
鉄道の改札やバス運賃システムへの組み込みを前提に設計されており、迅速な読み取り速度と耐久性を兼ね備えています。
https://digitalpr.jp/table_img/2504/126220/126220_web_1.png
「公共交通機関決済用非接触クレジットカードリーダ」
本製品は、クレジットカードやデビットカードによる「タッチ決済」に対応した決済端末です。鉄道駅の自動改札機やバスの乗降口システムに組み込むことで、手持ちのクレジットカードをかざすだけでスムーズな乗車が可能で、世界の公共交通インフラのスマート化に貢献します。
■ 開発の背景
近年、北米や欧州を中心とした海外市場では、キャッシュレス決済の普及が進んでおり、公共交通機関においても、専用のICカードや切符を購入することなく、手持ちのクレジットカードやデビットカードをかざして乗車する「オープンループ」方式がスタンダードになりつつあります。
こうしたグローバルなキャッシュレス化の流れは日本国内にも波及しており、特に訪日外国人観光客（インバウンド）の急増に伴い、世界標準の決済環境への対応が急務となっています。現状では、日本独自の交通系ICカードの入手が困難なケースや、チャージの手間が移動の妨げとなる課題も顕在化しています。
■ 本製品の特長
1. 国際主要6大ブランドをフルサポート
本製品は、以下の国際ペイメントブランド全てのタッチ決済読み取りに対応しています。これにより、北米、欧州、アジア圏など、あらゆる地域からの旅行者が、普段使用しているカードでそのまま公共交通機関を利用できるようになります。
対応ブランド： Visa、Mastercard、American Express、JCB、Discover/Diners Club、UnionPay（銀聯）
2. 厳格なセキュリティ基準「PCI PTS」認証を取得
金融取引において極めて重要となるセキュリティ面においても、国際的なクレジットセキュリティ規格である「PCI PTS（PIN Transaction Security）」の認証を取得しています。高い堅牢性とデータ保護能力により、安心して決済システムをご利用いただけます。
3. 公共交通機関に特化した設計
鉄道の改札やバス運賃システムへの組み込みを前提に設計されており、迅速な読み取り速度と耐久性を兼ね備えています。
■製品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2504/126220/126220_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
報道関係からのお問い合わせ ：ニデック株式会社 コーポレートコミュニケーション部 075-395-6150（直通）
製品に関するお問い合わせ ：ニデックインスツルメンツ株式会社 営業本部 営業第3部 営業第1グループ
03-5740-3004（直通）