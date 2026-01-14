こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「CDP水セキュリティ」で最高評価の「Aリスト企業」に2年連続で選定
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体CDPにより「水セキュリティ」分野において、最高評価の「Aリスト企業」に選定されました。Aリスト企業への選定は、2024年度に続き2年連続となります。
CDPは、企業や自治体の環境情報を開示し「気候変動」「水セキュリティ」「森林」に関する取り組みを評価する国際的な非営利団体です。世界中の企業や自治体の環境情報を保有しており、2025年は約22,100社の組織がCDPを通じて環境情報を開示しました。
CDP水セキュリティでは、企業が水リスクを管理し、持続可能な水資源の利用を確保するための取り組みを評価・公表しています。
NGKグループは2021年4月に策定した「NGKグループ環境ビジョン」の中で、事業活動を通じた「カーボンニュートラル」「循環型社会」「自然との共生」の実現への寄与を目指しています。その一環として、持続的な水資源の活用を進めており、シナリオ分析を用いた世界各地の拠点の水関連のリスク・機会の特定や対策の検討、水関連の環境貢献製品の開発普及などに取り組んでいます。今回の選定は、環境方針の明確化やバリューチェーンとの協働強化を行ったことが評価されました。今後は、評価された点をさらに深化させるとともに、再生水を利用したシステムの生産工程への導入拡大や、特に水リスクの高い拠点における水資源管理の充実を図り、水資源のさらなる有効利用を促進していきます。
当社は今後も独自のセラミック技術を基盤にエネルギーの未来、地球環境の保護、産業の発展を推進する企業として、持続可能な社会の実現に貢献します。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980
