アウディ、デスティネーションチャージャーの設置が200拠点を突破　長崎・雲仙の「旅亭 半水盧」で体験する、特別な旅の新しいスタイル

アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、電動化戦略に基づき進めている充電インフラ整備において、目的地充電として使用できるAudi純正8kW出力電気自動車用普通充電器（以下、デスティネーションチャージャー）のネットワークが、全国で200拠点に達したことを発表します。200拠点目の設置先は、長崎県・雲仙天草国立公園の宿泊施設「旅亭 半水盧（はんずいりょ）」（総支配人：林 満成）で、本館屋内駐車場内に2基設置しました。アウディでは、旅先のホテルや温泉施設、高級レストラン、ゴルフコースなどのレジャー施設を中心に、デスティネーションチャージャーの設置を進めています。比較的駐車時間が長いこれらの施設で、電気自動車への充電ができるようになることで、電気自動車オーナーは施設での滞在時間を有効に活用して次の目的地までの十分な充電を行うことができます。デスティネーションチャージャーの設置を全国で進めることで、電気自動車オーナーの利便性を向上させ、より安心して電気自動車で長距離移動できる環境づくりを目指しています。「旅亭 半水盧」は、日本の伝統美と静寂が息づく長崎県・雲仙天草国立公園にロケーションを置き、約5,000坪の敷地に14棟の客室を配しています。伝統的な数寄屋造りの建築からは、どのお部屋からでも四季折々で表情が変わる日本庭園を望むことができます。今回設置したデスティネーションチャージャーは、電気自動車で訪れる宿泊のお客様が宿泊中に無料で使用することができ、長距離移動後でも安心して充電を完了することができます。旅亭 半水盧の詳細は以下のURLをご参照ください。■旅亭 半水盧： 長崎県雲仙市小浜町雲仙380-1アウディでは、電気自動車オーナーが長距離移動となる旅行時の利便性を考え、日本各地の観光地の企業・団体が運営する施設にAudi純正の普通充電器を無償で設置し、デスティネーションチャージャーのネットワークを拡大しています。これにより、電気自動車オーナーの利便性を向上させ、より安心して電気自動車で長距離移動できる環境づくりを目指しています。また、ポルシェ、フォルクスワーゲンと共に進める、日本最大級の急速充電インフラネットワーク「PCA（プレミアム チャージング アライアンス）」として、3ブランドのオーナー向けに急速充電サービスを提供しています。PCAお客様向けにアウディ正規販売店127店舗に150kW急速充電器の設置が完了しています。さらにアウディは、すべての電気自動車モデルユーザーが利用できる急速充電拠点として、2024年4月に「Audi charging hub紀尾井町」（東京都・千代田区）、2025年4月に「Audi charging hub 芝公園」（東京都・港区）および「Audi charging station 厚木」をオープンしました。自宅に充電設備を持てないお客様や、東京に電気自動車で旅行に訪れたお客様へ、短時間での充電サービスを提供しています。今後も、日本全国のさまざまな企業や団体とパートナーシップを組み、電気自動車の充電インフラ整備を拡充することで、安心したモビリティ体験ができる環境づくりを進めます。