2026年1月12日| Herzogenaurach / Singapore / Yokohama

モーションテクノロジーのリーディングカンパニーであるシェフラーは、Maximilian Fiedler（38）が2026年1月1日付でアジア太平洋地域 CEO に就任したことを発表しました。この職務においてFiedlerはシェフラーグループの執行役会の一員として、アジア太平洋地域を代表する役割を担います。

Fiedlerは2022年よりアジア太平洋地域の CFO を務め、2025年6月からはその役職に加えて、暫定的に同地域のCEOを兼任していました。

2012年の入社以来、シェフラーグループの外部報告部門責任者やSchaeffler MexicoのCFO など、複数の上級管理職を歴任してきました。シェフラーの入社前は、HeidelbergCement AGで財務マネージャーを務めていました。

Schaeffler AGのCEO Klaus Rosenfeldは次のように述べています。「アジア太平洋地域の事業を主導する役割をFiedlerに正式に 託せることを大変嬉しく思います。Fiedlerこれまでシェフラーのために一貫して献身的に取り組んでおり、今後も当社を持続的な発展へと導いてくれると確信しています。」

アジア太平洋地域 CEOに正式に就任したフィードラーは次のようにコメントしています。「この役職に任命いただき、大変光栄に思っています。優秀なチームと連携し、アジア太平洋地域での実績をさらに積み重ねながら、お客様との関係を一層深め、すべてのステークホルダーに持続的な価値を提供していく所存です。」

2026年1月1日付でシェフラーのアジア太平洋地域 CEOに就任したMaximilian Fiedler





写真：シェフラー

注）本プレスリリースは現地時間2026年1月12日付でドイツ・ヘルツォーゲンアウラッハ及びシンガポールにおいて英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

