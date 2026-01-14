HALO、「ARRマイルストーン」を開始 -- 企業の成長に伴い顧客価格が低下

非公開の製品主導型エンタープライズ・ソフトウェア・ベンダーが、標準価格で契約している顧客向けにグローバル・ライセンス割引を適用する公開の企業レベルARR閾値を導入します。この制度は約1億ポンドのARRで開始され、5%の割引を適用します。その後は、マイルストーンの達成ごとに割引率が累積的に拡大していきます。

ロンドン, 2026年1月14日 /PRNewswire/ -- Haloは本日、業界初の価格設定プログラム「ARRマイルストーン」を発表しました。これは企業の成長を顧客の直接的なコスト削減につなげるものです。Haloの年間経常収益（ARR）が公表されたマイルストーンに達した場合、Haloは標準価格で契約した顧客に対してグローバル・ライセンス割引を適用します。本プログラムは約1億ポンドのARR達成時に5%のライセンス割引で開始され、2億5千万ポンド、5億ポンド、7億5千万ポンド、10億ポンドのマイルストーン達成ごとに5%ずつ割引率が積み増されます。Haloはまた、近い将来の価格引き上げ予定がないことも明らかにしています。

Haloは、異なるビジネス・モデルによってARRマイルストーンが実現可能になったと述べています。非公開の製品主導型企業として、Haloは多くのベンダーが抱える上場企業の間接費を負担していません。同社は意図的にマーケティングおよび営業コストを低く抑え、高額な都心部の賃料や出張費を回避し、代わりにエンジニアリングと製品開発に投資しています。こうした効率化に、戦略的なエンジニアリング提携（特にAWSとの深いクラウド連携）を組み合わせることで、Haloは実質的に低いコストで高水準のサービスを提供し、その利益の一部を顧客に還元しています。

「私営の製品主導の企業として、私たちには他に類を見ない強みがあります」と、Haloの創設者兼CEOであるPaul Hamiltonは述べています。「当社は、株主への配当、目もくらむようなマーケティング費用、都市部での高額な諸経費などを気にする必要がありません。私たちは、製品、エンジニアリング、そして長期的な成果に注力しています。これにより、わずかな価格で優れたサービスを提供することができます。そして重要なことは、その成果を、実現に貢献したチームと共有できることです。ARRマイルストーンは、そうした私たちの方針を制度として明確にしたものです。」

Haloによれば、このプログラムは既存の常識を意図的に揺さぶり、エンタープライズソフトウェアの価格設定モデルの欠陥を明らかにし、修正するためのものです。「顧客からは、不透明な価格設定、水準の低下、真の価値とは無関係な更新料の上昇にうんざりしているとの声が寄せられています」とHamiltonは付け加えました。「ARRマイルストーンは、Haloの成功に伴い顧客に報いる仕組みであり、業界全体の期待値を引き上げ、高い水準と低い総所有コストが共存できることを証明するものです。」

Haloは、ARRマイルストーンが即効性と構造的価値の両方をもたらすと期待しています。つまり、顧客が計画を立てやすい、明確なコスト削減の道筋と、より優れた品質基準と低コストが両立可能であることを市場に示す実証例になるのではないかと考えています。

Haloは、非公開の製品主導型エンタープライズ・サービス管理プロバイダーです。同社は、モダンなアーキテクチャ、迅速な価値実現、AI機能を含む包括的な商用モデルに注力しています。Haloのアプローチは、エンジニアリングの効率、パートナーとの連携、予測可能な総所有コストを重視しています。ARRマイルストーンとHaloのミッションに関する詳細については、https://usehalo.com/company/milestonesをご覧ください。

