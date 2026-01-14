リスク対策.comは2007年から、企業のBCPやリスクマネジメントの実例を取材してきました。取材を通じて見えてきたのは、危機管理担当者の能力が重要であるということ。その力を「見える化・標準化」し、現場で使えるスキルとして身につけられる仕組みが「リスクアドバイザー」です。担当者の異動による知識の断絶を防ぐ、新任者の不安をなくす、スキルを継承する。そうした課題を解決するために生まれた資格制度です。【リスク対策.com認定 「リスクアドバイザー」について】◆企業の危機管理業務に幅広く対応◆ 危機管理担当者の異動によって、危機管理の知識や経験が組織に定着しにくい。こうした課題を解決するため、求められる能力を「見える化」し、標準化された教育プログラムで効率的に学べる仕組みを構築したのが「リスクアドバイザー」です。◆研修内容◆ 科学的理論に基づいた実践的プログラム 本講座は、兵庫県立大学大学院との共同研究により開発された、教育設計ID（Instructional Design）理論に基づく科学的なプログラムです。ISO規格や危機対応の実務に基づき、以下の3つの柱で構成されています。1 体系的に学べる講義ISO31000（リスクマネジメント）やISO22301（BCP）などの国際標準に基づく基礎知識を習得。2 実務に即した内容危機対応、IT、法律の基礎など、現場で役立つスキルをカバー。3 組織の課題に向き合う実践講座グループワークを通じて、自社の課題を見つめ、現場に活かすヒントを得る。講義終了後に試験を実施し、合格者を「リスクアドバイザー」として認定します。「リスクアドバイザー養成講座」は、知識を実務に活かす力を体系的に身につけるための実践講座です。実務で的確な判断を下せる力を身につけたい方、次のステップを目指す方のご受講をお待ちしております。

開催概要

◆日 時：2026年2月11日（水・祝）～13日（金） 別日に試験を実施 ※同日夜から試験開始日の午前中までオンデマンドで復習可能◆主 催：リスク対策.com（株式会社新建新聞社）◆会 場：ワイム貸会議室 神田 Room 7A 東京都千代田区内神田1-18-12 内神田東誠ビル 7F◆受講料：一般 8万8000円 リスク対策.PRO会員 5万5000円 請求書払い（テキスト代・税込み）◆定 員：36人

