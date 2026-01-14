国土交通省では、令和7年10月よりサイバー空間上の流域の実験場「流域デジタルテストベッド」の試験利用を開始しました。

「G空間EXPO2026」でその活用事例や今後の展開をご紹介します。

デモ動画やXRツール等を活用し、流域デジタルテストベッドで利用可能なアプリやツールの一部を体感できます！





G空間EXPOは、地理空間情報活用推進基本法に基づく地理空間情報活用推進基本計画(令和4年3月閣議決定)に位置づけられているイベントであり、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されます。

■イベント概要

イベント名 ： G空間EXPO2026

会場 ： 東京ビッグサイト 東7、8ホール

入場料 ： 御来場に当たって、事前に入場登録すれば入場無料です

内容 ： 開催期間中はブース展示を実施します。

また、下記日時に特設ステージにて、参加者向けのセミナーを開催します。

(2026年1月29日(木)15:30～16:10 定員100名 聴講料無料)

主催 ： G空間EXPO運営協議会

共催 ： 日刊工業新聞社

■出展者セミナー

日時 ：2026年1月29日(木)15:30～16:10

会場 ：セミナー会場2(東8ホール)

発表者 ：国土技術政策総合研究所 河川研究部

水防災システム研究官 竹下 哲也

入場登録等：聴講申込が必要です(定員100名 聴講料無料)

■組織概要

組織 ： 国土交通省 国土技術政策総合研究所

代表者： 所長 佐藤 寿延

所在地： 〒305-0804 茨城県つくば市旭1番地

設立 ： 2001年4月

【本件に関するお問い合わせ先】

国土技術政策総合研究所 河川研究部

水循環研究室 山本、小沢

TEL ： 029-864-2211(代表)

E-mail： nil-mizujunkan@ki.mlit.go.jp