流域デジタルテストベッド「G空間EXPO2026」へ出展します！～ブース展示および出展者セミナーによる発表のお知らせ～
国土交通省では、令和7年10月よりサイバー空間上の流域の実験場「流域デジタルテストベッド」の試験利用を開始しました。
「G空間EXPO2026」でその活用事例や今後の展開をご紹介します。
デモ動画やXRツール等を活用し、流域デジタルテストベッドで利用可能なアプリやツールの一部を体感できます！
流域デジタルテストベッドイメージ図
G空間EXPOは、地理空間情報活用推進基本法に基づく地理空間情報活用推進基本計画(令和4年3月閣議決定)に位置づけられているイベントであり、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催されます。
国総研では、民間企業等との意見交換を行いつつ、テストベッドの概要や活用事例を広く共有するため、本イベントにおいてテストベッドに関するブース展示やセミナー開催を行います。デモ動画やXRツール等を活用し、テストベッドで利用可能なアプリやツールを実際に体験できる展示を予定しております。
■イベント概要
イベント名 ： G空間EXPO2026
会期 ： 2026年1月28日(水)～1月30日(金)
会場 ： 東京ビッグサイト 東7、8ホール
入場料 ： 御来場に当たって、事前に入場登録すれば入場無料です
内容 ： 開催期間中はブース展示を実施します。
また、下記日時に特設ステージにて、参加者向けのセミナーを開催します。
(2026年1月29日(木)15:30～16:10 定員100名 聴講料無料)
主催 ： G空間EXPO運営協議会
共催 ： 日刊工業新聞社
イベント詳細： https://springfair.nikkan.co.jp/
■出展者セミナー
日時 ：2026年1月29日(木)15:30～16:10
会場 ：セミナー会場2(東8ホール)
発表者 ：国土技術政策総合研究所 河川研究部
水防災システム研究官 竹下 哲也
入場登録等：聴講申込が必要です(定員100名 聴講料無料)
https://springfair.nikkan.co.jp/webinar/detail/1788
■組織概要
組織 ： 国土交通省 国土技術政策総合研究所
代表者： 所長 佐藤 寿延
所在地： 〒305-0804 茨城県つくば市旭1番地
設立 ： 2001年4月
URL ： https://www.nilim.go.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
国土技術政策総合研究所 河川研究部
水循環研究室 山本、小沢
TEL ： 029-864-2211(代表)
E-mail： nil-mizujunkan@ki.mlit.go.jp