“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションでは、一般社団法人全国スーパーマーケット協会主催の「お弁当・お惣菜大賞2026」において、15,489件のエントリー商品の中からナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」の近畿圏の一部店舗で販売している「北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ」が惣菜部門で当社初となる“最優秀賞”を受賞いたしました。他にも近畿圏限定の「有機豆腐のハンバーグと彩り野菜のデリボウル」、首都圏限定の「贅沢海苔弁（鶏もも西京焼き）」の2品が入選いたしました。受賞商品はいずれも一部店舗限定で販売しておりますので、取り扱い店舗にお立ち寄りの際はぜひご賞味ください。この受賞を励みに、今後もライフ・ビオラルでしか買えない、魅力的なオリジナル商品をお客様にお届けしてまいります。

◆惣菜部門：【最優秀賞】北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ

＜価格＞ 398円（税込429.84円）※価格は変更となる場合がございます＜販売店舗＞【近畿圏】ビオラルみのおキューズモール店・ビオラルさんちか店※ビオラル靭店・ビオラルエキマルシェ大阪店・ビオラルうめきた店・首都圏店舗ではお取り扱いがございません＜こだわり＞野菜の配合比率が50％以上になるよう、北海道産じゃがいも・ズッキーニ・赤パプリカ・黄パプリカ・なす・そら豆を入れて彩り豊かに仕上げました。味付けは塩こうじをベースに、野菜だしや粉チーズでコクをプラスしています。できるだけ食品添加物を少なくした、素材本来の味わいをお楽しみいただける管理栄養士監修のオムレツです。

＜開発者コメント＞

イースター向けに卵を使った商品を販売しようと思ったことが開発のきっかけでした。試作を重ねる中で、味付けは洋風に、野菜たっぷりで彩りを豊かに、食べ応えのあるもの、というこだわりを詰め込んで完成したのが本商品です。期間限定販売の予定でしたが、売上好調で店舗従業員からも「おいしい、ずっと販売してほしい」との声をもらっていたので、定番化いたしました。食事は欠かせないものであるからこそ、より多くのお客様に身体にやさしく、おいしい商品を自信持ってご提供できるよう今後も努めます。（BIO-RAL商品部 チーフバイヤー 巽 美智）

◆丼部門：【入選】有機豆腐のハンバーグと彩り野菜のデリボウル

＜価格＞598円（税込645.84円）※価格が変更となる場合がございます＜販売店舗＞ビオラルみのおキューズモール店・ビオラルさんちか店※ビオラル靭店・ビオラルエキマルシェ大阪店・ビオラルうめきた店、首都圏店舗ではお取り扱いがございません＜こだわり＞お肉が苦手な方や控えている方にもお召し上がりいただける畜肉原料不使用のお弁当です。メインの豆腐ハンバーグは、ゆでてふっくらとさせた有機オートミールと有機もめん豆腐を混ぜて作っています。有機トマトソースや有機玄米を使用し、通常の惣菜より有機食品が多く摂れるように考えました。原材料の一部に健康や自然志向にこだわったプライベートブランド「BIO-RAL」の商品を使用した、まさに“ビオラルづくし”のお弁当に仕上げました。

◆弁当部門：【入選】贅沢海苔弁（鶏もも西京焼き）

＜価格＞798円（税込861.84円）※価格が変更となる場合がございます＜販売店舗＞ライフ首都圏の一部店舗※品ぞろえは各店舗にご確認ください※近畿圏の店舗ではお取り扱いがございません＜こだわり＞鶏もも肉の西京焼き・竹輪の磯辺揚げ・味付け玉子・小松菜のお浸し・キャロットラペ・漬物の6品が乗ったまさに“贅沢”な海苔弁当です。風味豊かなこだわりの有明産海苔を使用しています。メインの鶏もも肉の西京焼きは、店内で鶏もも肉全体に西京味噌を丁寧に塗り広げ、じっくりと焼き上げており、さらに酒粕を使用することでまろやかな甘みと深みが増しています。これでもかとこだわりのおかずを盛り込んだ、特別感のある逸品です。

■ナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」のお惣菜

ビオラルの4つのコンセプトである「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」に沿った商品開発を心がけています。食品添加物についての自社の使用基準に合わせて、できるだけ有機や国産の原料を使用し、お食事を楽しみながら健康にも配慮できる商品の開発を進めています。プライベートブランド「BIO-RAL」の調味料も原材料として活用し、お惣菜を通してビオラルの世界観や商品をご体験いただけるよう、魅力あるおいしいお惣菜を今後もご提供してまいります。

■「お弁当・お惣菜大賞2026」とは

スーパーマーケットやコンビニエンスストア、 専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員により、特に優れた商品を選出し表彰するプログラムです。【弁当部門】【惣菜部門】【サラダ部門】をはじめとする全11部門を「スーパーマーケット」と「CVS（コンビニエンスストア）・専門店他」の2業態に分け、【オリジナリティー】【原材料のこだわり】【見た目のこだわり】といった7項目を審査し、「最優秀賞（各部門1品）」、「優秀賞・特別賞（各部門1～3品）」、「入選」の各賞が選出されます。お弁当･お惣菜大賞2026の定番商品部門は「コロッケ」にフォーカスを当て、優れた商品を選出します。※エントリー対象：2024年10月1日～2025年9月20日までに販売された商品

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。