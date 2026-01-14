ミニストップは、１月１６日（金）より、人気商品「Ｘフライドポテト」と株式会社おやつカンパニーの人気スナック菓子 「ベビースターラーメン」がコラボレーションした「Ｘフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味」を国内のミニストップ店舗にて数量限定で発売いたします。さらに、おトクなセット割引や、ミニストップアプリ限定で、「おやつカンパニーお菓子詰め合わせ」が抽選で２０名さまに当たるキャンペーンも実施します。 ミニストップは今後も、見た目、食感、素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

●商品名：Ｘフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味●本体価格： ３４８円（税込価格３７５．８４円）※1 ●エネルギー： ３３７kcal※2●発売地区： 全国（２０２５年１２月末現在：１，７６０店）●商品特長：★人気ロングセラー商品「ベビースターラーメン」とのコラボ商品です。★「ベビースターラーメンチキン味」をイメージして、株式会社おやつカンパニーと共同開発したチキンの旨味を感じるパウダーをふりかけてお楽しみいただく商品です。★専用容器に、チキン風味パウダーと紙袋を添えてご提供いたします。専用容器が終了した場合は、通常容器になります。

【おトクなセット割引】

期間：２０２６年１月１６日（金）～１月２９日（木）Ｘフライドポテトベビースターラーメンチキン風味と、ベビースターラーメンチキン味Bigをセットでお買い上げいただくと、１セットにつき本体価格から２２円引きとなります。

【ミニストップアプリ限定！】

ミニストップアプリの会員バーコードをスキャンの上、「Ｘフライドポテトベビースターラーメンチキン風味」をご購入のお客さまに、おやつカンパニーお菓子詰め合わせが抽選で２０名さまに当たります！

「ベビースター」「ホシオくん」は株式会社おやつカンパニーの登録商標です。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。