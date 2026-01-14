小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）は、臨海セミナー中学受験科にて中学受験を応援する様々なキャンペーンを実施中です。

臨海セミナー中学受験科とは

臨海セミナー中学受験科では、子どもたちが自身の思いを大切にしながら他者を尊重し、客観的・社会的な視点をもって自ら判断できる力を育むことを教育理念としています。その理念のもと、御三家・最難関国私立中合格を目指す「αクラス」、難関国私立中合格を目指す「Vクラス」、都立・公立中高一貫校合格を目指す「Zクラス」の3クラスを設置しています。対象学年は小1～小6で、1都3県に全80校を展開しています。

各種キャンペーンについて

中学受験に挑戦してみたいお子さまの”はじめの一歩”を応援しています。以下は、キャンペーンの一部のご紹介です。

①月額授業料低学年特別価格

必修科目を履修し、必要な申請書をご提出いただいた場合、小1～小3は月額授業料5,500円、小4は月額授業料11,000円で受講できます。(全て税込)

②低学年算数特待

・特待基準を満たした場合、御三家算数講座の受講料が無料になります。・小1～小3は、低学年特別価格との併用が可能です。・御三家算数講座のみの受講も可能です。

③都立・公立中高一貫特別割引

必修科目を履修し、特別割引申請書をご提出いただいた場合、割引授業料で受講いただけます。

キャンペーン実施にあたって

臨海セミナー中学受験科事業部長の川畑先生にお話を伺いました。

特価/特割の設定への思いや背景を聞かせてください。

-社会や科学技術の変化により教育環境は大きく変わり、子どもたちには新たな力が求められています。一方で、論理的思考力や表現力、感受性や社会性といった本質的な力は、時代が変わっても重要です。本来、中学受験の学習は、こうした力を育てるものです。中学受験科では、その機会を広げるため特価特割制度を導入しています。特に2026年度は、より多くの子どもたちに中学受験に挑戦してもらえることを願い、中学受験本格開始学年である小4を対象とした「小4特価」を新設しました。

中学受験の経験を通してどんなことが得られますか？

-中学受験の学習過程を通して、子どもたちは知的好奇心と思考力を養い、勤勉性や向上心を身につけることができます。知識を積み重ねることで論理的に考える力が育ち、他者との競争の中で学習習慣を確立し、目標に向かって努力する姿勢を学びます。また、中高一貫校に進学することで、アイデンティティの確立に重要な青年期を高校受験の負担なく過ごすことができます。さらに、6年間一貫したカリキュラムによる指導は、大学受験に向けた学力形成にも有効です。

特価/特割に関する詳しい情報は、以下のリンクからご確認下さい。

https://www.rinkaiseminar.co.jp/es

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて549校（2025冬期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

【株式会社 臨海について】1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町 8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/

【本件お問い合わせ先】株式会社 臨海企画推進部広報室齋藤 澤木電話 045-534-8379(広報室直通)Mail :kouhou@rinkaiseminar.com