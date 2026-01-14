カバヤ食品株式会社が展開する、ココロときめくキラキラペンダント『セボンスター』と、株式会社しまむらが運営する「ファッションセンターしまむら」との初コラボレーションによる雑貨を、2026年1月21日（水）より、全国の「ファッションセンターしまむら」店舗で発売しますので、お知らせします。

当社オリジナルの女児向け玩具菓子ブランド『セボンスター』は、女の子の憧れを具現化したデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子で、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」に選ばれました※1。1979年の発売以来大切にしてきたキラキラの世界観が女の子たちに長年愛され続けているほか、最近では「平成女児カルチャー」ブームを背景に自身の幼少期を思い起こす女性たちの購入も増加しています。

今回発売されるコラボ商品は、“女の子の大好きなキラキラを暮らしの中に、日々の生活に彩りを”をコンセプトに、『セボンスター』が持つキラキラの世界観を詰め込んだ、ピンクを基調としたキュートなデザインのアパレルや寝具、雑貨などです。また、すべてのコラボ商品に「ジュエリーセボンスター」（全12種のうち1つ）が付属しています。

『セボンスター』はこれからも、キラキラした世界観を拡大させるために、様々な形で『セボンスター』のかわいいを届けます。※1: 2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として「平成女児売れ」が入り、その代表的商品として『セボンスター』が選出

＜コラボレーション実施概要＞

・発売日 ：2026年1月21日（水）・販売場所 ：全国の「ファッションセンターしまむら」店舗※一部商品は、椎名町店･新田店･久が原店･三軒茶屋店･高田馬場店･ピーコックストア阿佐谷店・西友大船店･アルビ住道店ではお取り扱いしておりません。 しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」 ※1月20日（火）12時公開予定、1月21日（水）15時販売開始

＜参考：『セボンスター』について＞

https://www.shop-shimamura.com/disp/itemlist/?popular_tag=%E3%82%BB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&b=shimamura

製品名 ：セボンスター種類別名称 ：チョコレート（玩具菓子）内容量 ：ペンダント1つ・チョコレート（10g）価格 ：オープン販売エリア・：全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等業態

https://www.kabaya.co.jp/catalog/sebonstar/https://www.instagram.com/sebonstar_official/